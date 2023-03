Kevään ensimmäiset punkit on jo havaittu – näin suojaudut puremalta

Asiantuntijan mukaan puutiaisten eli punkkien määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina ja odotettavissa on, että myös tulevana kesänä puutiaisia riittää.

Vuoden ensimmäisiä punkkihavaintoja on tehty muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla.

Tämän kevään ensimmäiset punkkihavainnot on jo tehty, käy ilmi Punkkilivestä. Punkkilive on havainnesivusto, jonne voi ilmoittaa punkki­havainnoistaan. Sitä pitävät yllä Turun yliopisto ja lääkeyhtiö Pfizer.

Tämän vuoden puolella sivustolle on kirjattu yhteensä 47 punkkihavaintoa, joista viimeisten 30 päivän aikana havaintoja on tehty 21. Havaintoja on tehty muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla.

Havaintojen määrät kuulostavat vuoden aikaan nähden normaaleilta, kertoo professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

– Usein meille ensimmäiset puutiaishavainnot saattavat tulla jo helmikuussa. Puutiaisille riittää noin viiden asteen lämpötila, jolloin osa niistä aktivoituu.

– Jos ajattelee viime päivien keliä, vaikka vähän on ollut takatalvimeininkiä, aurinkoisilla rinteillä lämpötilat ovat olleet aika korkeitakin, eli sinällään tämä on se aika vuodesta, kun havaintoja alkaa tulemaan, Sääksjärvi toteaa.

Sääksjärvi kertoo, että puutiaisten määrät ovat olleet kasvussa viime vuosien aikana ja odotettavissa on, että myös tulevana kesänä puutiaisia tulee riittämään.

Puutiaisten määrän nousuun vaikuttaa muun muassa ilmastonmuutos ja lämpötilojen nousu.

– Kun ilmasto pikku hiljaa muuttuu niin meillä Suomessakin on paikkoja, joissa jotkut yksilöt voi olla aktiivisia jopa läpi vuoden, esimerkiksi saaristoalueilla aurinkoisissa paikoissa.

Sääksjärvi kertoo, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös siihen, että puutiaishavaintoja tehdään yhä enemmän myös pohjoisessa.

Keväällä ihmiset lähtevät usein retkeilemään ja ulkoilemaan luontoon. Vaikka siis puutiaisia ei olekaan vielä paljoa liikkeellä, on jo nyt hyvä aika muistaa, että paras tapa välttää punkin pistosta aiheutuva tartunta on punkkitarkastus eli punkkisyyni, Sääksjärvi sanoo.

Jos on siis on viettänyt esimerkiksi perheen kanssa aikaa luonnossa on hyvä tehdä retkien jälkeen ihon tarkastus.

– Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää niihin alueisiin, joiden iho on ohutta, esimerkiksi taivekohtiin. Kun mennään lämpimämpiä kelejä kohti on hyvä ottaa tämä keino pikku hiljaa käyttöön. Se on todella tehokas ja ilmainen keino, kun sen tekee huolellisesti.

Suomessa punkit levittävät borrelioosia ja TBE- eli puutiaisaivotulehdusta. Jos liikkuukin alueilla, joilla esiintyy puutiaisaivokuumetta, myös TBE-rokote on tärkeä suojakeino, Sääksjärvi muistuttaa.

– TBE-rokote kannattaa ilman muuta ottaa varsinkin niillä alueilla, jotka THL on tunnistanut riskialueiksi. TBE-rokote ei kuitenkaan suojaa borrelioosilta, ainoastaan puutiaisaivokuumeelta, eli punkkisyyni kannattaa aina muistaa.

Jotta välttäisi molemmat taudit, punkki pitää poistaa mahdollisimman pian. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että mitä kauemmin punkki on iholla, sitä suuremmaksi tartunnan todennäköisyys kasvaa.

Ihoon pureutuneen punkin voi poistaa esimerkiksi kapeakärkisillä pinseteillä tai punkkipihdeillä.