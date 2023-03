Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Niinistö tapaa Erdoganin Ankarassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa perjantaina iltapäivällä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin Ankarassa.

Niinistö aloitti perjantain ohjelmansa laskemalla seppeleen Atatürkin mausoleumilla. Seppeleen laskun jälkeen vuorossa ovat vastaanottoseremoniat, presidenttien kahdenkeskiset keskustelut, presidenttien lehdistötilaisuus ja lopuksi Niinistön oma lehdistötilaisuus.

Erdoganin odotetaan antavan julkisen hyväksyntänsä Suomen Nato-jäsenyydelle. Näin Niinistö saisi tuoda Turkista mukanaan lupauksen siitä, että Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

Unkarin Viktor Orban palasi eilen Turkista Unkariin – ei tapaa Niinistöä

IS:n tietojen mukaan Unkarin pääministeri Viktor Orban on palannut eilen illalla Turkista Unkariin.

Unkarin valtion käytössä oleva lentokone, jolla Orban yleensä lentää, nousi Turkin Ankarasta paikallista aikaa noin kello 20.15 ja palasi Unkarin Budapestiin paikallista aikaa kello 20.04.

Myös Tasavallan presidentin kansliasta vahvistetaan IS:lle, että Orbanin ja Niinistön tapaaminen ei ollut Niinistön Turkin-vierailun ohjelmassa.

IS uutisoi tietoihinsa viitaten keskiviikkona, että Orban osallistuu torstaina Turkin Ankarassa turkkilaisten maiden neuvoston kokoukseen. Hän tapasi myös Turkin presidentti Erdoganin. IS:n tietojen mukaan turkkilaisten maiden neuvoston kokous oli sovittu Orbanin kalenteriin jo vuosi takaperin.

Juna­lakon ratkaisua selvitetään vielä viikonlopun aikana

Junaliikenteen pysäyttävä lakko uhkaa alkaa maanantaina. Lakolle ei ole ilmoitettu päättymispäivää.

VR kertoo tiedotteessaan, että jos lakko toteutuu, se peruu kaikki kauko- ja lähijunat lakon ajalta. Lakon ajalle ostetuista junalipuista maksetaan rahat takaisin automaattisesti noin viikon kuluessa.

Sunnuntai-illan aikana lähteneet matkustaja- ja tavarajunat ajettaisiin määräasemilleen saakka mukaan lukien sunnuntain ja maanantain välisen yön yöjunat.

Jos asiakas haluaa siirtää liput toiseen ajankohtaan, sen voi tehdä ilman muutosmaksua perjantaista alkaen VR:n sovelluksessa, verkkosivuilla tai soittamalla asiakaspalveluun.

Myös tavarajunat perutaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, VR kertoo.

Presidentti Xii vierailee Moskovassa Putinin kutsusta

Kiinan ulkoministeriön mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Moskovassa ensi viikolla presidentti Vladimir Putinin kutsusta.

Kremlin mukaan vierailu tapahtuu 20.–22. maaliskuuta.

Xi tapaa vierailunsa aikana Putinin ja kaksikko keskustelee muun muassa maiden välisten suhteiden kehittämisestä ja strategisesta yhteistyöstä Venäjän ja Kiinan välillä, Kremlistä kerrottiin.

Lisäksi useita tärkeitä kahdenvälisiä asiakirjoja allekirjoitetaan.

ISW: Prigozhin kertoi epäilyistä, että Kreml vehkeilee Wagneria vastaan

Wagner-palkka-armeijan perustaja Jevgeni Prigozhin on kertonut epäilyistä, että Venäjän vallanpitäjät vehkeilevät Wagneria vastaan aikeenaan heikentää ja neutralisoida se.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Prigozhin on kertonut saaneensa asiasta vihiä venäläislehden hänen lehdistöpalvelulleen esittämästä kysymyksestä.

Sen mukaan venäläisillä ja ukrainalaisilla Telegram-kanavilla on huhuttu Venäjän voimamiehen, turvallisuusneuvoston puheenjohtajan Nikolai Patrushevin sanoneen presidentti Vladimir Putinille taannoisessa keskustelussa, että Bahmutissa rajuja hyökkäyksiä tekevästä Wagnerista ei ole mitään jäljellä kuukauden tai puolentoista kuluttua.

Väitteiden mukaan Putin olisi kiittänyt Patrushevia tämän pyrkimyksistä neutralisoida Wagner ja erityisesti Prigozhin. Pyrkimysten taustalla on väitetysti epäily Prigozhinin valtapyrkimyksistä.

Prigozhin on julkaissut vastauksena kysymykseen ääniviestin, jossa hän painottaa, että ei tiedä mitään väitetystä keskustelusta tai huhuista. Prigozhin myös toteaa, että Venäjän FSB:n tehtävänä on torjua kaikki uhat valtiota vastaan.