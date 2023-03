Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Niinistö tapaa Erdoganin Ankarassa – aukeaako Suomen Nato-solmu?

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään perjantaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin Ankarassa. Niinistö kertoi ennen matkaansa, että hän menee Turkkiin vastaan­ottamaan Erdoganin ilmoituksen Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia koskevasta päätöksestä.

Niinistön mukaan turkkilaiset olivat toivoneet, että hän olisi paikalla kuulemassa ilmoitusta henkilö­kohtaisesti presidentiltä presidentille.

Niinistö aloittaa perjantain ohjelmansa Suomen aikaa kello 10.30 (Ankaran aikaa kello 11.30). Seppeleen laskun jälkeen vuorossa ovat vastaanotto­seremoniat, presidenttien kahdenkeskiset keskustelut, presidenttien lehdistötilaisuus ja lopuksi Niinistön oma lehdistötilaisuus.

Niinistö matkusti Turkkiin jo eilen torstaina. Työvierailun ensimmäisen päivän ohjelmassa oli tutustuminen Turkin maanjäristyksen tuhoihin maan kaakkoisosassa. Niinistön mukana Turkissa vierailee myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Venäjälle jätti­tappiot itä­rintamalla – onko hyökkäys hyytymässä?

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkona Venäjän hyökkäyksen lähestyvän murtumispistettä.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Venäjän yksityisen palkka-armeijan Wagnerin hyökkäysoperaatio Bahmutissa on käännekohdassa.

Lisäksi Venäjän asevoimien yritykset hyökätä Vuhledariin ovat brittitiedustelun mukaan lähes varmasti hidastuneet.

Ukrainan sodan asiantuntija John Helin toteaa, että Bahmutissa käydään edelleen erittäin kovia taisteluja.

– Omasta mielestäni ei näytä ihan vielä siltä, että taistelu siellä olisi loppumassa. Venäjä yrittää jonkin aikaa vielä puskea. Toisaalta osalla rintamista Venäjä näyttää jo melko tavalla väsähtäneen, hän sanoo.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan voi hyvinkin olla mahdollista, että Venäjän hyökkäys on heikentymässä. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei rintamalinja ole juuri liikkunut sitten marraskuun.

Bahmutin seudulla on kuollut tai haavoittunut toukokuusta alkaen arviolta 20 000–30 000 palkka-armeija Wagnerin taistelijaa ja venäläissotilasta. Alkuviikosta puhuttiin, että Bahmutissa toteutettiin taktinen tulitauko.

– Se kertoo Venäjän epätoivosta, Käihkö sanoo.

Hätkähdyttävä ennuste: suomalaismiesten kunto romahtaa

Tuore tutkimus maalaa todella synkän kuvan suomalaisten miesten kestävyyskunnon kehityksestä tulevina vuosikymmeninä.

Futura-lehdessä julkaistavan UKK-instituutin tekemän vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan vuonna 2040 alle heikon kestävyyskunnon rajan jää jopa 43 prosenttia 50-vuotiaista miehistä. 60-vuotiaista jo noin kaksi kolmasosaa on tuolloin kestävyyskunnoltaan heikon tason rajan alapuolella ja 70-vuotiaista 87 prosenttia.

30-vuotiaistakin heikon kunnon rajan alla on ennusteen mukaan vajaan parin vuosikymmenen päästä jo 17 prosenttia ja 40-vuotiaista joka neljäs.

UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan heikko­kuntoisuuden raja-arvon alle jäävillä henkilöillä on suuria vaikeuksia selvitä jo arjen perusasioista.

– Se näkyy enemmän tai vähemmän kaikessa arjen tekemisessä. Ei enää jaksa, pysty eikä ehdi. Suomeksi sanottuna happi loppuu kesken, hän sanoo.

Ranskassa eläkeuudistuksen vastaiset mielenosoitukset yltyivät mellakoinniksi

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa liki 220 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa, poliisi kertoo Le Figaro -lehden mukaan.

Tuhannet ihmiset protestoivat torstai-iltana Ranskassa hallituksen päätöstä ohittaa parlamentin äänestys ja runnoa väkisin läpi kiistelty eläkeuudistus.

Pariisissa mielenosoittajat olivat kokoontuneet maan parlamenttirakennuksen läheisyyteen Place de la Concorde -aukiolle. Myöhemmin aukiolla sytytettiin tulipalo, minkä jälkeen poliisi käytti kyynelkaasua ja vesitykkejä hajottaakseen väkijoukot.

Mellakointia sekä poliisin ja mielenosoittajien yhteenottoja havaittiin myös muissa maan suurkaupungeissa.

Pohjois-Korea vahvisti testilaukaisseensa mannertenvälisen ballistisen ohjuksen

Pohjois-Korea on vahvistanut testilaukaisseensa mannertenvälisen ballistisen ohjuksen torstaina. Asiasta kertoo maan valtiollinen uutistoimisto KCNA.

Etelä-Korea ja Japani kertoivat torstaina tuoreeltaan Pohjois-Korean uusimmasta ohjuskokeesta.

Hwasong-17-ohjus laukaistiin Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisen sotaharjoituksen aikana. KCNA:lla harjoitusta kutsutaan provokatiiviseksi ja aggressiiviseksi.

Etelä-Korea ja Yhdysvallat aloittivat maanantaina suurimmat yhteiset sotaharjoituksensa viiteen vuoteen. Pohjois-Korea on sanonut pitävänsä sotaharjoitusta uhkana itselleen. Torstainen ohjustesti oli jo kolmas kuluvalla viikolla.