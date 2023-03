Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat palon syttymissyytä.

Kotkassa Pikkunummentiellä palaa omakotitalo. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan talo tulee tuhoutumaan.

Päivystävän palomestarin mukaan vauriot ovat kovat. Sammutustöitä haittaa talon rakenne.

– Tuossa on monta rakennetta päällekkäin, on panelointia ja sen päälle tehty uutta kuorta, katossa on ollut paanukatto ja sen päälle on tehty peltikattoa, sitä on hankala sammuttaa, palomestari toteaa.

Sammutus- ja purkutyöt ovat edelleen käynnissä, ja palo muodostaa melko runsaasti savua.

Yksi henkilö on joutunut savulle altistuttuaan sairaalaan. Hän oli palomestarin mukaan paennut naapurien avustuksella talon ikkunasta.

Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat palon syttymissyytä.