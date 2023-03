Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

ISW: Wagnerin hyökkäysteho Bahmutissa heikkenee

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi uusimmassa raportissaan, että Venäjän yksityisen palkka-armeija Wagnerin hyökkäysoperaatio Bahmutissa on saapumassa käännekohtaansa ja sen hyökkäysteho on heikentynyt. Ukrainan sotilaslähteiden mukaan hyökkäykset Bahmutissa ja sen ympäristössä ovat vähentyneet erityisesti muutaman viime päivän aikana.

Yhdistyneiden kuningaskuntien sotilaallisen neuvonantajan Ian Stubbsin mukaan Bahmutin seudulla on kuollut tai haavoittunut toukokuusta alkaen 20 000–30 000 Wagnerin taistelijaa ja venäläissotilasta. Hän puhui asiasta Itävallassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokouksessa.

Myös Venäjän yritykset hyökätä Vuhledariin Donetskin alueella ovat lähes varmasti hidastuneet, brittitiedustelun tuoreessa tilannepäivityksessä arvioidaan. Venäjä on toistuvasti yrittänyt hyökätä kaupunkiin viimeisen kolmen kuukauden aikana ja yritykset ovat käyneet kalliiksi.

Niinistö kertoo keskustelleensa Ruotsin pääministerin kanssa ennen Turkin-matkaansa

Presidentti Sauli Niinistö kertoo Twitterissä keskustelleensa Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin kanssa juuri ennen vierailuaan Turkkiin.

Niinistö matkustaa tänään Turkkiin kaksipäiväiselle työvierailulle. Hänen odotetaan tuovan Turkista mukanaan lupauksen siitä, että Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

Niinistö tapaa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin huomenna.

Poliisi: Rikos­ilmoitus Mika Lintilän Whats­App-selkkauksesta tuli edus­kunnasta

Poliisi epäilee, että elinkeinoministeri Mika Lintilän Whatsapp -tilille on murtauduttu. Se aloitti asiassa esitutkinnan keskiviikkona.

Rikoskomisario Sami Siurola sanoo keskusrikospoliisista IS:lle, että tutkintapyyntö tuli eduskunnasta viime viikon lopussa tai tämän viikon alussa. Poliisi tutkii asiaa tietomurtona, josta minimirangaistus on sakkoja ja maksimirangaistus kaksi vuotta vankeutta.

Rikosepäilyn taustalla on Lintilän Whatsapp-tililtä helmikuun alussa lähetetty meemi, jossa pilkattiin pääministeri Sanna Marinia ja kansanedustaja Matias Mäkystä. Viesti lähti laajalle vastaanottajajoukolle.

Microsoftin sähköpostiohjelmassa havaittu vakava haavoittuvuus

Microsoftin Outlook-sähköpostiohjelmassa on havaittu vakava haavoittuvuus, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tiedotteessaan. Haavoittuvuuden avulla verkkohyökkääjän on mahdollista hyödyntää uhrin Outlook-tunnuksia johonkin toiseen palveluun tunnistautumisessa.

IS Digitoday varoitti nimellä CVE-2023-23397 tunnetusta haavoittuvuudesta eilen.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan hyökkäys tapahtuu niin, että hyökkääjä lähettää sähköpostiviestin uhrin Outlook-ohjelmaan. Hyökkäys aktivoituu jo sähköpostin saapuessa, eli uhrin ei siis tarvitse edes avata tai esikatsella viestiä, jotta hyökkäys onnistuisi.

Viestin saavuttua hyökkääjällä on mahdollisuus käyttää uhrin tunnuksia tunnistautumiseen muissa palveluissa.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kyseistä haavoittuvuutta on jo hyödynnetty verkkohyökkäyksissä. Haavoittuvuudelta voi kuitenkin suojautua päivittämällä Outlookin uusimpaan versioon.

Ruotsin TV4: Koraaninpolttaja Paludanilla ollut yhteyksiä Venäjän Wagner-piireihin

Ruotsin TV4:n mukaan tanskalais-ruotsalaisella äärioikeistopoliitikolla Rasmus Paludanilla on ollut Venäjän sosiaalisessa mediassa yhteyksiä useisiin Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistettyihin miehiin. Yksi heistä on tunnettu Wagnerin rekrytoija, ja osa on sotinut Ukrainassa.

Paludan kiistää yhteydet TV4:n Kalla fakta -ohjelmassa.

Paludan on tullut tunnetuksi tempauksistaan polttaa julkisesti Koraaneja. Hänen toimintansa on ärsyttänyt Turkkia ja haitannut Ruotsin Nato-pyrkimyksiä.

Yli neljä kymmenestä kannattaa kyselyssä huumeiden käyttötilojen perustamista

Huumeiden valvotut käyttötilat saavat tuoreessa kyselyssä kannatusta. A-klinikkasäätiön teettämä väestökysely kertoo, että 45 prosenttia vastaajista kannattaa käyttötilojen perustamista. 40 prosenttia olisi puolestaan valmis ottamaan käyttötilan myös omaan kuntaansa.

Samaan aikaan kyselystä käy ilmi, että huumeiden käyttäjiin kohdistuu Suomessa edelleen paljon leimaavia asenteita. Esimerkiksi hieman yli puolet vastanneista pitää oikeana, että huumeiden käyttö leimaa ihmisen rikolliseksi.

Kantar Publicin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi reilut 1 000 yli 18-vuotiasta mannersuomalaista 10.–15. helmikuuta.