Ulkomaalainen toimittaja ihmettelee synttäreihin liittyvää suomalaista tapaa: ”Yksi omituisimmista”

Ylen toimittaja Ronan Browne innoitti seuraajiaan jakamaan omia kokemuksiaan siitä, kun joku ilmoittaa suorasukaisesti, ettei aio juhlia merkkipäivää.

Jos joku järjestää synttärijuhlat, niistä on tapana ilmoittaa. Suomessa asuva irlantilaistoimittaja Ronan Browne huomasi, että täällä tapa toimii myös toisin päin. Monet ilmoittavat myös, jos he eivät halua juhlia.

– Suomessa on monia kulttuurisia omituisuuksia, mutta varmasti yksi omituisimmista on se, kun lehteen pannaan ilmoitus, jotta kaikki tietäisivät, että henkilö ei juhli syntymäpäiväänsä. Tämä siksi, etteivät ihmiset ilmesty ovellesi ja pilaa päivääsi. Vain Suomessa? Browne twiittasi.

Twiitti herätti hilpeyttä, ja se on kerännyt jo lähes 4 000 tykkäystä.

Moni keskusteluun osallistujista ihmetteli tapaa, mutta jotkut kertoivat jopa arvostavansa tällaista suomalaista suoruutta.

Keskustelussa muistutettiin myös Suomen Kuvalehden perinteisestä syntymäpäiväsivusta, johon on koottu kollaasi pyöreitä viettävistä henkilöistä. Usein heidän kohdallaan on teksti ”matkoilla”, jonka kerrotaan olevan synonyymi ”en juhli” -ilmoitukselle.

Yksi keskusteluun osallistuja ilmoitti, että samanlainen tapa on ollut käytössä naapurimaassa Ruotsissakin, joskin se on nykyään harvinaisempaa. Myös Norjassa asiasta voidaan ilmoittaa, mutta kummassakin naapurimaassa ilmoitus on yleensä muotoiltu kauniimmin kuin suomalainen suoraviivainen ”en juhli”.

Mahtuipa joukkoon myös ilmoitus, jossa kyseistä suomalaista tapaa pilkattiin originaalilla tavalla.

Twiitti innoitti suomalaisia muistelemaan tapauksia, jolloin ”en juhli” -ilmoitus ei ole toiminut.

– Anoppini lukitsi itsensä sisälle, kun juhlavieraat saapuivat. Me grillasimme ja söimme kakkua, mutta anoppi kieltäytyi tulemasta ulos, koska hän oli ilmoittanut, ettei halunnut juhlia. Suomalaiset ovat vaikeita, mitä tulee yllätysjuhliin! yksi kertoi.

Keskustelun aloittanut Browne työskentelee toimittajana Ylellä. Hän kertoo 10 000 seuraajalleen usein somessa suomalaisista tavoista ja omituisuuksista. Brownen twiitteihin ovat päässeet muun muassa Kummeli, avantouinti, vanhojentanssit ja lukuisat talviset kuvat Suomesta. Hän on opettanut seuraajilleen myös hyödyllisiä suomenkielisiä fraaseja kuten ”Mitä v---a nyt taas”.

Brownen twiitistä kertoi ensimmäisenä Yle. Ylen haastatteleman perinteentutkimuksen dosentti Tiina Sepän mukaan ”en juhli” -ilmoituksia ovat harrastaneet yleensä vain merkkihenkilöt.

– Niin sanottujen merkkihenkilöiden tasavuosistahan on ollut tapana ilmoittaa lehdissä ainakin 1800-luvulta alkaen. Siten ollen tällä ilmoituksella on kenties osoitettu oma asema, hän sanoo.