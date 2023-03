Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Turkki aikoo hyväksyä Suomen Natoon

Turkki on aikeissa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden. Asiasta uutisoivan Reutersin mukaan ratifiointi koskisi vain Suomea, ei Ruotsia.

Suunnitelman mukaan Turkin parlamentti käsittelisi asian ennen istuntotauolle vetäytymistä toukokuun puolivälissä. Kahden turkkilaisen virkamiehen mukaan parlamentti todennäköisesti ratifioi jäsenyyden ennen huhtikuun puoliväliä.

Presidentti Sauli Niinistö on matkustamassa Turkkiin huomenna torstaina yhdessä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa. Perjantaina Niinistön on määrä tavata Istanbulissa presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Keskustelunaiheina ovat maanjäristyksen jälkeisen jälleenrakennuksen lisäksi geopoliittinen tilanne, Suomen ja Turkin kahdenväliset suhteet sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet.

Putinilla on tarkat tavoitteet Moldovassa

Vladimir Putinilla on tarkka suunnitelma Moldovan itsenäisyyden rapauttamiseksi. Suunnitelma paljastuu ruotsalaislehti Expressenin haltuunsa saamasta dokumentista. Dokumentin on vuotanut lehdelle Kremlin sisäpiiriläinen.

Venäjä on kohdistanut voimakasta hybridivaikuttamista Moldovaan jo useiden vuosien ajan. Dokumentista selviää, että maalla on selkeät, konkreettiset tavoitteet Moldovan suhteen. Putin haluaa niiden toteutuvan vuoteen 2025 mennessä.

Suunnitelma on viisisivuinen, ja siinä kuvataan, kuinka Moldovan itsenäisyys hajotetaan. Suunnitelman mukaan Venäjän tavoitteena on pysäyttää, vastustaa ja jäädyttää Moldovan yhteistyö EU:n, Naton ja naapurimaa Romanian kanssa. Romania on sekä EU:n että Naton jäsen.

Venäjä haluaa saada puolelleen Moldovan poliittisen eliitin, vahvistaa Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa maassa ja säilyttää Moldovan riippuvuuden venäläisestä kaasusta.

Expressenin juttu Putinin suunnitelmista on osa laajempaa kansainvälisten medioiden yhteistyötä, jossa ovat mukana muun muassa yhdysvaltalainen Yahoo News, ukrainalainen Kyiv Independent, moldovalainen Rise Moldova ja saksalaislehti Süddeutsche Zeitung.

Venäjä vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan vihamieliset lennot törmäyksen jälkeen Mustallamerellä

Venäjä vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan "vihamieliset" lennot lähellä Venäjän rajaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat eilen kertoi miehittämättömän sotilaslentokoneensa pudonneen Mustallamerellä venäläishävittäjän törmättyä siihen.

Vaatimuksen esitti Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov Telegram-viestipalvelussa. Hän sanoi, että Venäjä laskee avoimen vihamieliseksi kaiken sotakalustoon käytön ja vaati myös Yhdysvaltoja lopettamaan spekulaatiot tapauksesta mediassa.

Yhdysvallat kertoi eilen miehittämättömän MQ–9 Reaper -koneensa syöksyneen mereen, kun venäläinen Suhoi Su-27 -hävittäjä törmäsi siihen.

Venäjä on kiistänyt pudottaneensa koneen. Venäjän mukaan sen hävittäjät eivät käyttäneet aseita eivätkä olleet yhteydessä amerikkalaisalukseen.

Venäjä jatkaa vyörytystään Bahmutin laitamilla

Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin tilanne jatkuu vaikeana, mutta tuskin muuttuu lähiaikoina merkittävästi, asiantuntija John Helin arvioi.

Helin kertoo kaupungin tilanteen säilyneen viimeisen viikon varsin muuttumattomana, mutta silti huonona Ukrainalle.

– Venäjä istuu huoltoteiden lähellä, eikä tärkeimpiä siltoja ole saatu korjattua, Helin toteaa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi maanantaina, että Venäjän joukot jatkoivat viikonloppuna hitaasti etenemistään, mutteivät vielä onnistuneet saartamaan kaupunkia.

Venäjän joukot ovat suunnanneet katseensa nyt Bahmutin pohjoispuolelle ja edenneet hieman Slovjanskin suunnalla kohti Bahmutin luoteisosaa M03-moottoritietä pitkin. Taisteluita on käyty moottoritien varressa sijaitsevissa kylissä, kuten Minkivkassa ja Orikhovo Vasylivskassa.

Parvekelasi putosi hoiva­kodissa Järven­päässä

Järvenpäässä sijaitsevan vanhusten palvelutalon Vaahterakodin parvekelasi putosi tiistaina. Putoaminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

– Asiaa tutkitaan tarkemmin ja ongelma selvitetään. Kiinteistön kaikki parvekkeet ovat pois käytöstä niin kauan, että muutkin parvekkeet tutkitaan ja korjataan tarvittaessa, toteaa Mestaritoiminta oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen tiedotteessa.

Mestaritoiminta vastaa palvelutalon kunnossapidosta. Yhtiö kertoo varmistaneensa parvekkeen lasien kiinnityksen ja rajanneensa kulkualueen niin, ettei talon asukkaille ja ulkopuoliselle synny vaaraa.

Parvekelasit taloon toimittanut Suomen kiipeilytekniikka osallistuu tilanteen selvittämiseen.

Myös paloviranomaisia sekä rakennusvalvontaa on tiedotettu tilanteesta. Tieto lasin irtoamisesta menee myös Tukesiin rakennusvalvonta­viranomaisen kautta, Mestariasunnot kertoo.