Parvekkeen lasikaiteen lasi putosi Järvenpäässä sijaitsevassa Vaahterakodissa.

Järvenpäässä sijaitsevan vanhusten palvelutalon Vaahterakodin parvekelasi putosi alas tiistaina. Putoaminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

– Asiaa tutkitaan tarkemmin ja ongelma selvitetään. Kiinteistön kaikki parvekkeet ovat pois käytöstä niin kauan, että muutkin parvekkeet tutkitaan ja korjataan tarvittaessa, toteaa Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Jani Kervinen tiedotteessa.

Mestaritoiminta vastaa kiinteistön kunnossapidosta. Yhtiö kertoo varmistaneensa parvekkeen lasien kiinnityksen sekä rajanneensa kulkualueen niin, ettei vaaraa ole talon asukkaille eikä ulkopuolisille.

Vaahterakoti Jampankaari 1:ssä on vuonna 2017 valmistunut, Järvenpään Mestariasuntojen omistama kiinteistö. Hyvinvointialue on vuokrannut kiinteistön ja tarjoaa siinä asiakkaille ympärivuorokautista hoitoa ja asumista. Asukaspaikkoja on 87.

Parvekelasit taloon toimittanut Suomen kiipeilytekniikka osallistuu tilanteen selvittämiseen.

Myös paloviranomaisia sekä rakennusvalvontaa on tiedotettu tilanteesta. Tieto lasin irtoamisesta menee myös Tukesiin rakennusvalvonta­viranomaisen kautta, Mestariasunnot kertoo.

– Tapahtuneen tutkinta jatkuu ja asiasta tiedotetaan, kun asiasta tiedetään enemmän. Tärkeintä kuitenkin tämänpäiväisessä tapauksessa on, että se ei aiheuttanut henkilövahinkoja, Kervinen kertoo.