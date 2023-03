Viikonloppuna otetaan harppaus kohti kevättä

Edessä on muutaman päivän viileän jakson jälkeen lauha ja sateinen viikonloppu. Kevät alkaa olla kulman takana.

Lisääntyvä valo saa linnut laulamaan, lumen sulamaan ja uuden kasvillisuuden puskemaan esiin. Kevään merkkejä on jo nähtävissä, mutta milloin kevät alkaa ja talvi loppuu?

Ilmatieteen laitos julistaa termisen kevään alkaneeksi, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pidemmäksi aikaa nollan ja kymmenen plusasteen välille.

Lyhyen kylmän jakson jälkeen sää kääntyy viikonloppuna lauhempaan suuntaan, kun etelästä alkaa puhaltaa lämpimämpää ilmaa. Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötilat nousevat viiden plusasteen tuntumaan tai ylikin.

Voiko kevät alkaa etelässä viikonloppuna?

– Kokemuksen syvällä rintaäänellä sanon, että termisen kevään alku voi olla silloin tai olla olematta. Se nähdään vasta myöhemmin. Kyllä askel kohti keväisempää säätä tulee ainakin lämpötilojen puolesta, arvioi meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta.

Viikonloppuna Lapissa sataa lunta ja lämpötila pysyy pakkasen puolella. Isotkaan säätilaerot Suomen kaltaisen pitkän maan etelä- ja pohjoiskärkien välillä eivät ole epätavallisia.

Kun tilastojen mukaan terminen kevät alkaa keskimäärin maaliskuun viimeisellä viikolla Etelä-Suomessa, pohjoisessa se alkaa keskimäärin kuukautta myöhemmin, huhtikuun viimeisellä viikolla.

Merkittävää kylmenemistä ei ole näköpiirissä vielä ensi viikolla. Maanantaille osuu kevätpäiväntasaus, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on pidempi kuin yö.

Auringon korkeuskulma kasvaa koko ajan ja valon määrä sitä mukaa. Mitä korkeammalle aurinko kipuaa, sitä paremmin se lämmittää ja syö lunta pikkupakkasellakin.

– Ensi viikon alkupuolella voi vielä etelässäkin sataa lunta, mutta ajankohta alkaa olla sellainen, että vaikka lunta sataisi, ei se hirveän pitkään maassa pysy. Auringolla on jo sen verran potkua, että se alkaa aika nopeasti sulaa, Jokinen sanoo.

Lapissa on vielä reilusti lunta, mutta länsi- ja lounaisrannikolla lumensyvyys on enää 10–20 senttimetriä. Itä-Suomessa lunta on vielä sen verran runsaasti, että menee vielä muutama viikko, ennen kuin se sulaa pois.

– Aina keväisin tulee eroja siinä, että metsäisillä alueilla lumi pysyy pidempään, kun taas katualueilla aurinko pääsee paremmin lämmittämään asvalttipintaa lumen läpi ja siellä se sulaa nopeammin, Jokinen kuvailee.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF) ennustaa maan kaakkoisosaa lukuun ottamatta kuluvalle viikolle tavanomaista viileämpää säätä.

Ensi viikolla tavanomaista kylmempää on ennusteen mukaan vain Lapissa. Sitä seuraavilla viikoilla lämpötiloissa ei näy poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

– Ensi viikolla ennusteen mukaan on ihan etelässä aavistuksen keskimääräistä lämpimämpää. Maaliskuun viimeisellä viikolle se ennustaa koko maahan keskimääräistä viileämpää säätä, Jokinen kommentoi ECMWF:n kuukausiennustetta.

Jokisen mukaan näin pitkälle menevät viikko- ja kuukausiennusteet ovat Suomessa kuitenkin hyvin epävarmoja. Keväällä huhti- ja toukokuussa on usein kuivaa ja vähäsateista, jolloin katupöly alkaa kutittaa sieraimissa.

Pähkinäpensaan kukinnan odotetaan alkavan maan lounaisosissa ja Uudellamaalla seuraavan kahden viikon kuluessa, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotus. Kuukausiennusteessa huhtikuun alku on maan etelä- ja keskiosissa keskimääräistä vähäsateisempi.

Sitä ennen saadaan kuitenkin sateita. Suursäätila on sellainen, että sää vaihtelee nyt niin paljon, että kovin pitkälle meneviä ennusteita ei kannata tehdä, Forecalta kerrotaan.

– Matalapainetoiminta on aika vilkasta Pohjois-Euroopan yllä. Matalapaineiden reitti on pohjoispainotteinen, joten maan etelä- ja keskiosissa on lauhaa, mutta yöt voivat olla kylmiä, Forecan meterologi Juha Föhr kertoo.

Ensi viikonloppuna etelätuuli voimistuu ja sateita saadaan koko maahan lauantaina. Idässä ja pohjoisessa tulee lunta, mutta etelässä ja lännessä sataa räntää ja vettä.

– Nollaraja menee pyöreästi Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle. Sen eteläpuolella ollaan suojasäässä ja sen pohjoispuolella heikossa pakkasessa. Kaikkein pohjoisimmassa Lapissa voi olla kymmenen astetta pakkasta, Föhr kertoo.

Perjantaiaamu valkenee hyvin kylmänä ja etelässä pakkanen voi paukkua jopa kymmenessä asteessa. Lauantaiksi kuitenkin lauhtuu ja sunnuntaina nollaraja siirtyy yhä pohjoisemmaksi ja Lapissakin pakkasasteet pienenevät. Myös ensi viikon alku näyttää Föhrin mukaan lauhalta.

– Sen jälkeen näyttää tulevan taas kylmenevän sään vaihe torstain maissa, mutta ilmeisesti vain vähäksi aikaa. Mutta se ennuste menee niin pitkälle, että en siihen vielä uskoisi.