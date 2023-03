Tampereen yliopiston journalistiikan opettajilta ja tutkijoilta kannanotto opiskelijoiden puolesta Tuulensuun tapauksen jäljiltä

25 allekirjoittajaa toivoo Sanoma-konsernilta viestiä siitä, ettei häirinnästä puhuminen vaikuta kenenkään työllistymiseen tai toimeksiantoihin.

Tampereen yliopiston journalistiikan opettajat ja tutkijat ilmoittivat tiistaina tukevansa yksimielisesti opiskelijoitaan, joiden ainejärjestö Vostokin vuosijuhlassa Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun on kerrottu käyttäytyneen epäasiallisesti. Tapahtunut tuli julki viikonloppuna, ja maanantaina Tuulensuu ilmoitti eroavansa tehtävästään.

Lue lisää: Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu eroaa – näin hän kommentoi

Kannanoton allekirjoittaneet 25 opettajaa ja tutkijaa sanovat, että tapahtumista saamiensa tietojen pohjalta he eivät hyväksy Tuulensuun käytöstä. He kertoivat arvostavansa suuresti tapaa, jolla ainejärjestö on huolehtinut sekä asianosaisista että tapauksen tiedottamisesta.

Kannanotossa sanotaan uutisoinnin tapahtuneesta olleen asiallista. Verkkolehtien kommenttipalstoilla on kuitenkin julkaistu opiskelijoita loukkaavia ja epäasiallisia kirjoituksia, ja allekirjoittajien mielestä verkkokeskustelun moderoinnissa ei ole täysin onnistuttu.

– Vaikka jotkut näistä kommenteista on poistettu niistä tehtyjen huomautusten pohjalta, verkkokeskustelujen moderointi ei ole täysin onnistunut. Toivomme, että mediatalot tarkastelevat tapausta jälkikäteen ja ottavat siitä opiksi, kannanotossa huomautetaan.

Valta-asema teki tapahtuneesta erityisen ikävän

Erityisen ikävää kannanoton mukaan on ollut se, että Tuulensuu esiintyi tilaisuudessa juhlaa sponsoroineen Aamulehden edustajana ja että tämä on ollut valta-asemassa suhteessa juhlan vieraisiin. Jotkut juhlavieraista ovat Aamulehden entisiä tai nykyisiä työntekijöitä ja jotkut hakemassa lehteen töihin.

– (Aamulehden omistaja) Sanoma (Media Finland) ja Aamulehti voivat parhaiten korjata tilannetta toimimalla vastuullisesti ja vakuuttamalla, että häirinnästä puhuminen ei vaikuta kenenkään työllistymismahdollisuuksiin, määräaikaisuuksiin tai free-toimeksiantoihin. Aamulehden vastaava toimittaja Kimmo Koski onkin jo näin kertaalleen sanonut, mutta viestin on syytä tulla koko konsernin tasolta, kannanotossa painotetaan.

Sanoma Media Finland kertoi maanantaina tiedotteessaan, että tiedossa oli Tuulensuun "selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan". Tuulensuu on pahoitellut tapahtunutta.

Aamulehti ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin, joka on STT:n suurin omistaja.