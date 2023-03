Kaupungin edustajan mukaan merkittävää tuholaisongelmaa ei ole.

Riihimäellä asuvat ukrainalaispakolaiset ovat kertoneet asuntoaan piinaavasta lutikkaongelmasta.

Lue lisää: Ukrainalaispakolaiset alkoivat tuntea puremia ihollaan – sängyn pielissä kuhisi ylimääräisiä vieraita

Myös Auroran perhe kertoo kärsineensä samankaltaisista ongelmista. Aurora asui perheensä kanssa kolmessa Riihimäen kaupungin asunnossa neljän vuoden aikana. Lutikkaongelma vaivasi niistä jokaisessa.

Ensimmäiseen kaupungin asuntoonsa viisihenkinen perhe muutti vuonna 2019. Pienet verenimijät löytyivät nopeasti.

– Kaupungilta oli tosi vaikea saada apua. Kun kerroimme tuholaisista, niin asiaa vähäteltiin. Kuulimme vasta naapureilta, että ongelma oli ollut asunnossa monta vuotta ennen muuttoamme.

Perhe pyysi tuholaistorjunta­yritykseltä neuvoa, ja viesti oli selvä: koko talo tulee myrkyttää samanaikaisesti.

– Ongelma oli ollut niin monta vuotta, että tuholaiset olivat luultavasti talon rakenteissa.

Asuntoa tai taloa ei myrkytetty vaan tilannetta yritettiin kaupungin palkkaaman tahon toimesta hoitaa kivi­jauheella, jota laitettiin sängynjalkoihin ja listoihin.

Auroran perhe kuuli naapureilta, että asunnossa oli ollut tuholaisongelma jo monta vuotta.

Perhe pääsi terveystarkastajan mandaatilla uuteen kotiin, jota kuitenkin vaivasi vesivahinko. Remontin ajaksi heidät siirrettiin jälleen uuteen asuntoon – jossa oli myös luteita. Välissä oli hankittu uudet kalusteet.

– Se oli sama talo, josta ukrainalaiset nyt löysivät tuholaisia, Aurora sanoo.

Kun perhe palasi vesivahingon jäljiltä remontoituun asuntoon, luteet odottivat sielläkin.

Kaupungin asuntoja hallinnoivan Riihimäen Kotikulman toimintaa Aurora suomii tiukkasanaisesti.

Hänen mielestään Kotikulma reagoi tilanteeseen puutteellisesti, asiakaspalvelu oli töykeää eikä asukkaita tultu tilanteessa vastaan.

– Hirveä ludeongelma, eikä tehty mitään. Koko ajan täytyi maksaa täyttä vuokraa. Kohtasimme syyttelyä ja vähättelyä, asian kanssa ei päässyt eteenpäin. Meitä pomputeltiin ludeasunnosta toiseen.

” Veimme rappuun ilmoituksen, että olemme löytäneet asunnostamme luteita. Se käytiin heti poistamassa.

Perhe yritti itse toimia tilanteen helpottamiseksi.

– Veimme rappuun ilmoituksen, että olemme löytäneet asunnostamme luteita. Se käytiin heti poistamassa. Asukkaille ei infottu mitään, Aurora ihmettelee.

Perhe toimitti luteista ilmoitustaululle lapun, joka vietiin nopeasti pois.

Aurora on sittemmin keskustellut aiheesta paikallisten Facebook-ryhmissä. Hänen mukaansa vastaavia tarinoita löytyy Riihimäeltä paljon.

– Useampi kymmenen ihmistä on tullut sanomaan, että on samanlaisia kokemuksia. Tämä on useamman talon juttu.

Perhe muutti pois Riihimäeltä tänä vuonna, kun jo kolmannesta asunnosta löytyi tuholaisia. Uudessa asunnossa eri paikkakunnalla ötököitä ei ole näkynyt.

– Olemme joutuneet ostamaan uudet kalusteet kolmesti – siis sängyt kolmelle lapselle ja vanhemmille, uudet sohvat ja muutaman kaapistonkin. Se on useamman tonnin lasku, Aurora harmittelee.

Riihimäen Kotikulman toimitusjohtaja Mikko Leitsamon mukaan kyse ei ole mittavasta ongelmasta.

– Ilmoituksia erilaisista tuholaisista tulee ajoittain. Kotikulman asunnoissa ei ole yleistynyt tai havaittu mitään laajempaa ludeongelmaa. Kaikki asunnot vuokrataan tarkastettuna ja niissä ei vuokraushetkellä ole tuholaisia, toimitusjohtaja kommentoi sähköpostitse.

Leitsamo toteaa, että tuholaistorjunnan tarve ja paras toimintamalli arvioidaan aina ammattilaisen kanssa.

– Tällä hetkellä on tiedossa, että yhdestä asunnosta on löytynyt muutama lude. Julkisuudessa olleita mittavia tuholaisongelmia ei ole löytynyt tuholaistorjujan toimesta suoritetuissa tarkastuksissa.

Ludeongelmista kärsinyt Aurora koki Kotikulman viestinnän ja asiakaspalvelun puutteellisiksi. Erityisesti häntä ihmetytti, miksi Kotikulma ei jakanut ongelmasta tiedotteita asukkaille.

Leitsamo vakuuttaa asian olevan toisin.

– Mikäli myrkytyksistä on tarpeen informoida asukkaita, niin informointi hoidetaan eri kanavia pitkin. Tiedottaminen tapahtuu esimerkiksi ilmoitus­taulujen ja huoneistoihin jaettavien tiedotteiden kautta. Tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta myrkyttäjä voi käydä kaikki asunnot läpi.

Auroran paheksuman asiakaspalvelun tasoon Leitsamolla riittää luottoa.

– Keskustelemme, kehitämme ja käymme huomioita läpi säännöllisesti. Asukkaiden viihtyvyys ja palveluiden toimivuus on hyvän asumisen lähtökohta! Otan mielelläni kaiken palautteen vastaan.