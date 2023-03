Poliisi epäilee 24-vuotiaan miehen yrittäneen kiristää uhrilta tuhansien eurojen tekaistuja velkoja, katusakkoja.

Helsingin poliisi on törmännyt uudessa katujengitutkinnassa niin sanottujen katusakkojen kiristämisyrityksiin.

Rikoskokonaisuuteen kuuluu tapaus, jossa poliisi epäilee helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon yrittäneen kiristää 26-vuotiaalta uhrilta tuhansien eurojen katusakkoa.

Kun uhri ei maksanut, epäilty alkoi uhkailla uhrin lähipiiriä väkivallalla.

Poliisi on avannut pääkaupunki­seudun katujengien toimintaa laajasti parin viime vuoden aikana, mutta katusakon käsite ei tiettävästi ole aiemmin ollut esillä jengeihin liittyvissä rikosepäilyissä.

Kiristysjutun tutkinnanjohtaja Crista Granroth sanoo, että esitutkinnan näkökulmasta katusakko on ikään kuin tekaistu velka, jonka rikollinen voi määritellä tarkoittamaan milloin mitäkin – sangen mielivaltaisesti.

Yleisellä tasolla se voi tarkoittaa, että kiristyksen uhrin on esimerkiksi väitetty olevan velkaa huumeista tai käyttäytyneen epäkunnioittavasti kiristäjän lähipiiriä kohtaan.

Poliisin mukaan katusakon maksajaksi voi joutua myös uhrin lähipiirissä oleva henkilö, joka ei suoranaisesti liity tapahtumiin.

Granroth huomauttaa, että rikollismaailmassa on aina ilmennyt paljon velan­perintää, mutta katujengien kontekstissa uudehko ilmiö on nyt se, että toiminnan voi ulottaa myös uhrin lähipiiriin. Tutkinnanjohtaja ei toistaiseksi ryhdy arvioimaan, miten yleistyvästä ilmiöstä mahdollisesti on kyse.

Katusakkokiristyksiin liittyvä esitutkinta on nyt loppusuoralla. Tutkinnanjohtaja Granrothin mukaan poliisi ei toistaiseksi ole saanut selville, mistä johtohahmon ja uhrin välinen kiristäminen on saanut alkunsa.

Tapaukseen kytkeytyvät asianomistajat ovat vaiteliaita avaamaan tapahtumia.

Kiristäjäksi epäilty johtohahmo oli välillä vangittuna Vuosaaren McDonald’silla tapahtuneen ammuskelun vuoksi, mutta kiristys­yritysten epäillään jatkuneen miehen vapauduttua.

Virkavalta epäilee, että katusakon kiristämiseen liittyy myös epäilty ryöstö lokakuussa 2022. Johtohahmon epäillään tuolloin ryöstäneen kiristyksen kohteen läheisen henkilön Kaisa­niemessä.

Poliisi otti epäillyn kiinni seuraavana päivänä, ja hänet vangittiin. Tapaus siirtyy syyteharkintaan törkeänä ryöstönä.

Tapaus sai jatkoa myös tämän jälkeen. Viiden helsinkiläisjengin jäsenen epäillään etsineen ryöstön uhrin ja tavanneen hänet Helsingin Töölössä heti johtohahmon kiinnioton jälkeen. Heidän epäillään uhanneen uhria.

Tapaus siirtyy syyteharkintaan oikeuden­käytössä kuultavan uhkaamisena.

IS:n tietojen mukaan johtohahmolla on runsaasti aiempaa rikostaustaa. Poliisi epäilee, että hän jakoi vankilasta ohjeita jengin jäsenille ulkomaailmaan.

Epäilty ohjeisti jäseniä vaikuttamaan häntä koskevien rikosasioiden uhreihin ja todistajiin.