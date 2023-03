Tässä ovat helsinkiläisen katujengin rajut rikosepäilyt: ammuskelu McDonald’silla, katusakkojen kiristystä

Katujengin johtajaksi epäillään 24-vuotiasta miestä. Epäiltyjä uudessa rikosvyyhdissä on yli 20.

Helsingin poliisilaitos tiedotti tiistaina tutkineensa uusia epäiltyjä rikoksia, joissa epäillään helsinkiläisen, Itä-Helsingissä vaikuttavan katujengin jäseniä.



Kyseessä on eri katujengi kuin aiemmin otsikoissa ollut räppäri Milan Jaffin johtama jengi.

Teot tapahtuivat vuosina 2021–2022. Kokonaisuuteen kuuluu toistakymmentä rikosta, joissa on yhteensä 23 epäiltyä. Osa kokonaisuuteen kuuluvista rikoksista on siirtynyt syyteharkintaan aiemmin ja osa on jo käsitelty käräjäoikeudessa.

Epäillyt ovat 18–29-vuotiaita, ja heidän epäillään tehneen rikoksia erilaisissa kokoonpanoissa ja rooleissa.

Kuusi henkilöä on ollut vangittuna pian syyteharkintaan siirtyvän esitutkinnan aikana. Helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies on edelleen vangittuna. Miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa.

Poliisin mukaan tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu vahvasti yhteen alueeseen Helsingissä.

– Jengin jäsenet tekevät rikoksia yhdessä. He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä, sanoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari tiedotteessa.

Syyteharkintaan siirtyvät muun muassa tapon yritys, kaksi törkeää ryöstöä, törkeän kiristyksen yritys, törkeä ampuma-aserikos, törkeitä huumausainerikoksia, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Poliisi on takavarikoinut kokonaisuuteen liittyen useita ampuma-aseita.

Syksy 2021: törkeitä ryöstöjä Itä-Helsingissä

Poliisi epäilee, että kolme 18–19-vuotiasta miestä pakotti 15-vuotiaan autoonsa aseella uhaten Itäkeskuksen uimahallin parkkipaikalla. Tapaus sattui syyskuussa 2021.

Autokyyti kesti noin 20 minuuttia ja sen aikana epäillyt ryöstivät uhrin. Pojan epäillään sopineen epäiltyjen kanssa tupakkakaupat uimahallille. Poika ei tuntenut miehiä etukäteen.

Tapausta tutkittiin törkeänä ryöstönä ja törkeänä vapaudenriistona. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan aiemmin.

Saman mieskolmikon epäillään pahoinpidelleen 26-vuotiasta miestä Vuosaaressa joitakin päiviä myöhemmin. Heidän epäillään myös ryöstäneen asianomistajalta puukolla uhaten omaisuutta. Tapaus siirtyy syyteharkintaan törkeänä ryöstönä.

– Uhri oli istunut pysäköidyssä autossa, jonka eteen ja taakse ajoivat yhtäkkiä autot. Ajoneuvojen kyydistä nousi naamioituneita miehiä, jotka avasivat uhrin auton oven ja hyökkäsivät tämän kimppuun, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth tiedotteessa.

Rikoskokonaisuuteen liittyy muun muassa McDonald’sin pihalla tapahtunut ampuminen. Valvontakameran kuvassa poliiseja McDonald'sin pihassa 4. kesäkuuta 2022.

Syksy 2021 ja kesä 2022: kaksi ampumista Vuosaaressa

Lokakuussa 2021 helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään ampuneen useita laukauksia kohti 25-vuotiasta miestä Vuosaaressa. Yksi laukauksista osui uhria jalkaan. Tapaus siirtyy syyteharkintaan tapon yrityksenä.

Poliisi epäilee, että miesten välillä oli epäselvyyksiä velasta. Tapauksesta epäillään myös 18- ja 19-vuotiaita miehiä.

Toinen ampumistapaus sattui Vuosaaren McDonald’s-ravintolan pihassa kesäkuussa 2022. Tuolloin helsinkiläisjengin 24-vuotias johtohahmo ampui auton kyydistä useita laukauksia.

Poliisipartio pysäytti paikalta poistuneen auton ja otti 24-vuotiaan epäillyn ja kuljettajana toimineen 18-vuotiaan miehen kiinni. Heidät vangittiin myöhemmin. Autosta myös takavarikoitiin ase.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että ampumisen kohteena olivat toisen helsinkiläisjengin jäsenet. He olivat ampumishetkellä McDonald’sin pihassa. Tapausta tutkittiin murhan yrityksenä.

Käräjäoikeudessa 24-vuotias mies tuomittiin ampuma-aserikoksesta ja laittomista uhkauksista seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio on lainvoimainen. Mies vapautui tutkintavankeudesta kesällä 2022.

Kevät 2022: katusakko ja uhrin lähipiirin uhkaaminen

Helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään yrittäneen kiristää 26-vuotiaalta niin sanottua katusakkoa.

Poliisin mukaan kiristäminen alkoi keväällä 2022 ja keskeytyi hetkeksi, kun johtohahmo oli vangittuna McDonald’sin ampumisen takia.

Kiristämisen epäillään jatkuneen epäillyn vapauduttua. Kun kiristyksen kohde ei maksanut summaa, epäilty alkoi uhkailla väkivallalla tämän lähipiiriä.

Poliisi epäilee, että katusakon kiristämiseen liittyy myös epäilty ryöstö lokakuussa 2022. Johtohahmon epäillään ryöstäneen kiristyksen kohteen läheisen henkilön Kaisaniemessä. Poliisi otti epäillyn kiinni seuraavana päivänä, ja hänet vangittiin. Tapaus siirtyy syyteharkintaan törkeänä ryöstönä.

Viiden helsinkiläisjengin jäsenen epäillään etsineen ryöstön asianomistajan ja tavanneen hänet Töölössä heti johtohahmon kiinnioton jälkeen. Heidän epäillään uhanneen uhria.

Tämän tapauksen epäillyt ovat 24–29-vuotiaita. Tapaus siirtyy syyteharkintaan oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että johtohahmo jakoi vankilasta ohjeita jengin jäsenille ulkomaailmaan. Epäilty ohjeisti jäseniä vaikuttamaan häntä koskevien rikosasioiden asianomistajiin ja todistajiin.

Miehen epäillään myös suunnitelleen kiristyksen kohteen ja tämän läheisen vahingoittamista vapautumisensa jälkeen. Asia siirtyy syyteharkintaan törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.