Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Brittitiedustelu: Venäjän tykistön ammuspula Ukrainassa pahenee

Kuluneiden viikkojen aikana Venäjän tykistön kranaattipula on todennäköisesti pahentunut niin paljon, että kranaatteja joudutaan säännöstelemään rajusti rintaman eri lohkoilla, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Puolustusministeriön mukaan kranaattipula on lähes varmasti syynä siihen, etteivät Venäjän yksiköt ole kyenneet operatiivisesti merkittäviin hyökkäyksiin viime aikoina.

Ammuspulan vuoksi Venäjä on jo lähes varmasti turvautunut vanhoihin ammusvarastoihin, jotka on aikaisemmin luokiteltu käyttöön kelpaamattomiksi.

Loskakaaos riepottelee Etelä-Suomea

Koko Etelä-Suomessa on tiistaina erittäin sateinen sää. Sateet piiskaavat erityisesti Uuttamaata. Maanantai-iltana ja -yönä vesi tuli vielä lumena, mutta muuttui yön aikana sateeksi.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Pinja Rauhamäen mukaan sateet hiipuvat ja loppuvat iltapäivään mennessä. Illaksi saapuu kuitenkin uusi saderintama. Se on voimakas, mutta ei aivan niin voimakas kuin tiistaiaamun sateet.

Tiistaina saderintama ulottuu lähes koko Suomeen, aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Maan keskiosissa ja pohjoisessa sade voi olla räntää ja lunta.

Tiet ovat muuttuneet todella liukkaiksi. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa ajokelin olevan erittäin haastava. Itä-Uudenmaan poliisin alueella oli maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana yli 15 liikenneonnettomuutta. Sipoossa kaksi bussia ajoi tieltä.

WP: Sota heikentänyt Ukrainan asevoimien laatua, jotkut virkamiehet suhtautuvat pessimistisesti vastahyökkäykseen

Vuosi sotaa on heikentänyt Ukrainan asevoimien laatua, kun monet kokeneimmista taistelijoista on menetetty taisteluissa. Jotkut ukrainalaiset virkamiehet suhtautuvat jopa varauksella Ukrainan valmiuteen aloittaa kauan odotettu vastahyökkäys, Washington Post uutisoi.

Washington Post haastatteli pataljoonan komentajaa, joka kertoi karusta arjesta rintamalla. Hän kuvaili, kuinka sotilas, jolla on kuusi kuukautta takanaan taisteluissa ja sotilas, joka tulee ampumaradalta ovat kaksi täysin erilaista sotilasta. Hänen mukaansa rintamalla on nyt vain vähän sotilaita, joilla on aiempaa taistelukokemusta.

Valtiovarain­ministeriön ylijohtaja: Eläkkeisiin tulisi voida puuttua

Suomeen tarvitaan eläkeuudistusta, jos halutaan, että nykyiset nuoretkin saavat aikanaan kunnon eläkkeen maksujensa vastineeksi. Näin arvioi valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.

Spolander olisi valmis hillitsemään maksussa olevien eläkkeiden kasvua ja karsimaan eläke-etuuksia, jotka eivät kerry työstä.

Eläkkeiden rahoituspohjan muutoksiin reagoivan automaattisen sopeutusmekanismin laajentaminen parantaisi Spolanderin mukaan eläkejärjestelmän kestävyyttä ja ennakoitavuutta.

Koulubussi kaatui ojaan Sipoossa

Bussi kaatui ojaan Sipoossa Massbyyntiellä tiistaiaamuna. Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 7.31. Bussi oli reittilinjalla.

Itä-Uudenmaan poliisin ensitietojen mukaan matkustajia oli noin parisenkymmentä. Matkustajat kuljettajaa lukuun ottamatta pääsivät ulos bussista. Matkustajien joukossa oli koululaisia. Poliisin mukaan kuljettajan tilaa selvitetään edelleen. Paikalta vietiin yksi henkilö jatkohoitoon.

Itä-Uudenmaan poliisin komisarion Tomi Salosyrjän mukaan kaatumisen syytä ei vielä tiedetä. Onnettomuudessa ei ollut mukana muita ajoneuvoja. Syytä selvitetään.

– Liikenneolosuhteet ovat olleet huonot siellä, Salosyrjä sanoi.