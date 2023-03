Main ContentPlaceholder

Syytteitä joka viikko: IS selvitti millaisista rikoksista järjestyksenvalvojia on epäilty

Suomessa on 45 000 ihmistä, joilla on lupa työskennellä järjestyksenvalvojana tai vartijana. Ilta-Sanomat selvitti, millaisista rikoksista heitä on epäilty.

Lähes kolmea tuhatta suomalaista järjestyksenvalvoja- tai vartijaluvan haltijaa on epäilty rikoksesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osa heistä on saanut pitää lupansa, vaikka epäily on johtanut lainvoimaiseen tuomioon, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Pahoinpitelytuomioon johti esimerkiksi kiinniottotilanne Helsingin rautatieasemalla kesäkuussa 2017. Aseman järjestyksenvalvojien kiinni ottama 21-vuotias mies oli yrittänyt lyödä ja potkia konduktööriä, sitten pinkaissut karkuun kohti Kaisaniemen puistoa junaraiteiden ja aidan yli. Mies oli vähällä jäädä paetessaan junan alle, mutta juna ehti jarruttaa viime tingassa. Järjestyksenvalvojat juoksivat miehen perässä. Aluksi heillä ei ollut lupaa juosta raiteiden yli, vaan heidän piti kiertää laiturilta toiselle tunnelin kautta. Sitten raideliikenne katkaistiin. Syyttäjä vaati Helsingin rautatieasemalla työskenteleville järjestyksenvalvojille rangaistuksia pahoinpitelyistä, mutta lopulta vain toinen heistä tuomittiin. Mies löi kiinniotettua henkilöä – syyttäjän mukaan nyrkillä, omasta mielestään avokämmenellä. Takaa-ajo jatkui Kaisaniemen puistossa ja edelleen jalkapallokentän poikki. Perässä juossut 29-vuotias järjestyksenvalvoja huusi miestä pysähtymään. Yllättäen mies kääntyi, ampaisi kohti järjestyksenvalvojaa ja yritti lyödä. Järjestyksenvalvoja sai kätensä lyönnin väliin, otti miehestä hallintaotteen ja kaatoi tämän maahan. Kun järjestyksenvalvojan kaksi kollegaa ehtivät paikalle, he laittoivat miehelle käsiraudat ja ensimmäinen järjestyksenvalvoja vetäytyi tilanteesta. Osapuolten näkemykset erosivat siitä, mitä tapahtui seuraavaksi. Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien käyttämä väkivalta on ollut esillä erityisesti Avarn Securitylle työskennelleiden järjestyksenvalvojien vuoksi. Poliisi kertoi viime joulukuun lopulla epäilevänsä kuutta järjestyksenvalvojaa rikoksista, jotka ovat tapahtuneet touko- ja joulukuun välisenä aikana järjestyksenvalvojien työajalla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Poliisilla tutkittavana olevat tapaukset ovat törkeitä pahoinpitelyjä, pahoinpitelyjä, laittomia uhkauksia, kunnianloukkauksia, salassapitorikoksia sekä huumausaineen käyttörikoksia. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Paavo Ritari kertoo Ilta-Sanomille arvioivansa esitutkinnan valmistuvan huhtikuussa. Lue lisää: Yksi Avarn-vyyhdin epäillyistä on kuollut Lue lisää: Vartijoita ei vaadita vangittavaksi Ison Omenan epäillystä kuoleman­tuottamuksesta Tammikuussa taas uutisoitiin laajasti tapauksesta, jossa vartijoiden kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa kiinniottama 35-vuotias nainen kuoli. Vielä ei tiedetä, liittyykö vartijoiden toiminta naisen kuolemaan, mutta poliisi epäilee neljää henkilöä kuolemantuottamuksesta. Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Ison Omenan vartijat pitivät naisesta kiinni Ilta-Sanomat pyysi poliisilta tiedot kaikista voimassa olevien järjestyksenvalvoja- ja vartijalupien haltijoista ja vertaili näitä julkisiin tietoihin rikosasioiden vastaajista eli syytetyistä viimeisten 10 vuoden ajalta. Lupia on kaikkiaan lähes 45 000 henkilöllä. Kävi ilmi, että kaikista järjestyksenvalvojista ja vartijoista 6,5 prosenttia on ollut vastaajana rikosasiassa. Se tarkoittaa lähes kolmeatuhatta henkilöä. Rikosasiassa vastaajana oleminen ei välttämättä tarkoita sitä, että henkilö olisi syyllistynyt rikokseen. Vaikka vastaajia vartioiden ja järjestyksenvalvojien joukossa on tuhansia, syytteitä saati tuomioita ei ole näin paljon. Tuomioistuin on voinut myös hylätä nostetut syytteet tai tuomita henkilön esimerkiksi pahoinpitelyn sijasta lievästä pahoinpitelystä. Syyttäjälaitoksen mukaan viime vuonna käräjäoikeudet hylkäsivät osittain tai kokonaan noin 8,5 prosenttia kaikista syytteistä. Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden saamien syytteiden osalta määrä voi olla eri. Selvityksessä kävi ilmi, että järjestyksenvalvojia tai vartijoita vastaan nostetaan useita syytteitä joka viikko. Syytteiden määrä on ollut viiden vuoden ajan hienoisessa laskussa. Ei ole silti ollenkaan tavatonta, että vireille on tullut viikossa yli kymmenen syytettä. Yli viidesosa kaikista syytteistä – noin 800 kappaletta – on koskenut juuri pahoinpitelyitä, mutta joukossa on monenlaisia syytteitä aina näpistyksistä kunnianloukkauksiin ja petoksista törkeisiin kirjanpitorikoksiin. Vakavimmat neljä syytettä ovat koskeneet kahta murhan ja kahta tapon yritystä. Pahoinpitelysyytteiden korostuminen selittyy osin vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävien luonteella, sillä heillä on valtuudet käyttää voimakeinoja työssään. Niiden liiallinen tai ylimitoitettu käyttö voidaan katsoa pahoinpitelyksi. Järjestyksenvalvojien kovat otteet nousivat isoksi valtakunnalliseksi puheenaiheeksi joulukuussa. Sellaisesta oli jossain määrin myös kyse Helsingin rautatieasemalta alkaneessa tapauksessa. Kun järjestyksenvalvojat ryhtyivät nostamaan käsiraudoissa olevaa miestä pystyyn, mutta tämä hangoitteli vastaan, eikä totellut tai ymmärtänyt hänelle annettuja käskyjä. Mies sylki järjestyksenvalvojia kohti, joten yksi heistä, 30-vuotias, otti miehen pään hallintaotteeseen. Toinen, 27-vuotias järjestyksenvalvoja asettui miehen eteen ja aikoi lähteä viemään tätä aseman turvatiloihin. Yllättäen ensimmäinen järjestyksenvalvoja päästi miehen pään irti, jolloin tämä sylkäisi toista kohti. Järjestyksenvalvojan mukaan hän säikähti ja työnsi miestä refleksinomaisesti avokämmenellä, mutta tönäisy kääntyi läppäisyksi leuan alle. Siitä ei aiheutunut vahinkoa, mutta mies kaatui joka tapauksessa maahan. Syyttäjä taas oli sitä mieltä, että järjestyksenvalvoja löi miestä nyrkillä päähän. Asiaa selvitettiin valvontakameroiden tallenteelta. Oikeus arvioi, että jos järjestyksenvalvoja olisi lyönyt miestä nyrkillä, olisi iskusta aiheutunut vammoja. Käden liike oli kuitenkin nopea, joten oikeus tulkitsi sen päähän kohdistuneeksi, verraten voimakkaaksi lyönniksi. Oikeus huomautti, että kiinniotettu mies oli tuolloin järjestyksenvalvojien hallinnassa, eikä ainakaan valvontakameroiden tallenteen perusteella tehnyt havaittavaa vastarintaa. Vaikka mies olisi sylkenytkin, järjestyksenvalvojan teko oli oikeuden mielestä silti ylimitoitettu. Oikeus ei pitänyt tekoa kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja tuomitsi järjestyksenvalvojan pahoinpitelystä. Poliisi uskoo saavansa Avarn Securityn järjestyksenvalvojiin liittyvän esitutkinnan valmiiksi huhtikuussa. Oikeus otti 10 päiväsakon rangaistuksen määrätessään huomioon, että järjestyksenvalvoja menetti työpaikkansa Avarn Security Oy:llä tapauksen seurauksena. Hän on työskennellyt turvallisuusalalla vielä marraskuussa 2019 annetun lainvoimaisen tuomion jälkeen ja hänellä on yhä voimassa olevat järjestyksenvalvojan ja vartijan luvat. Mies oli syytteessä pahoinpitelystä myös vuosina 2014 ja toukokuun lopulla 2019, mutta nämä syytteet jäivät sillensä osapuolten tehtyä sovinnon. Ensimmäisenä juossutta järjestyksenvalvojaa ei syytetty tapauksen tiimoilta mistään, ja päästä kiinni pitäneen järjestyksenvalvojan syytteet oikeus hylkäsi. Kiinniotettu mies taas syyllistyi pahoinpitelyn yritykseen, pahoinpitelyyn, liikenteen häirintään ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseen. Oikeus antoi hänelle rangaistukseksi 60 päiväsakkoa, 1 020 euroa. Järjestyksenvalvojan lupa on voimassa aina enintään viisi vuotta kerrallaan. Tehtävässä toimimiseen edellytetään hyväksytysti suoritettua 40 tunnin peruskurssia ja 18 vuoden ikää. Yleisillä paikoilla, esimerkiksi julkisessa liikenteessä tai kauppakeskuksessa, toimivien järjestyksenvalvojien on täytyy suorittaa myös 120 tunnin vartijan peruskurssi sekä erilliset voimankäyttökoulutukset. Lisäksi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista edellyttää, että vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi hyväksyttävä henkilö tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva tehtävään. Ison Omenan tapauksen esitutkinta on vielä kesken. Poliisilaitoksilla on paljon harkintavaltaa sen suhteen, kenelle lupa myönnetään ja kenen lupa uusitaan. Laissa ei luetella mitään rikosnimikkeitä, joiden perusteella hyväksyntä olisi peruutettava tai lupaa ei saisi myöntää. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikoksetkaan eivät aina ole sellaisia, etteikö niihin syyllistynyt voisi koskaan tulla hyväksytyksi yksityisen turvallisuusalan tehtäviin. Järjestyksenvalvojan tai vartijan luvan sai pitää myös esimerkiksi mies, joka tuomittiin kesäkuussa 2019 pahoinpitelystä. Hän suihkutti toisen miehen päälle pippurisumutetta ja kaatoi hänet maahan. Sitten hän potki ja löi maassa makaavaa miestä päähän ja vartaloon. Uhri menetti tajuntansa ja hänelle aiheutui teosta kaulalle ja kasvoihin useita verenpurkaumia, nirhaumia ja turvotusta, kylkiluun ja rintarangan selkänikamien murtumat sekä kipua ja särkyä. Väkivaltaa edelsi lyhyt välikohtaus ravintolassa, jossa kaikki osapuolet olivat olleet asiakkaina Keravalla sijaitsevassa ravintolassa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi miehelle ja hänen rikoskumppanilleen rangaistukseksi 10 kuukautta vankeutta. Rehellisyyden, luotettavuuden ja sopivuuden arviointi on hyvin subjektiivista, Poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Ranta kertoo. Lupaa ei peruuteta automaattisesti, vaikka luvan haltija saisi lainvoimaisen rikostuomion. Rannan mukaan poliisi arvioi tapauksissa aina kokonaisuutta. Yleisesti voi sanoa, että sellaiset teot, joista rangaistukseksi on enimmillään määrätty sakkoa, eivät pääsääntöisesti yksittäisinä tekoina vaikuta lupiin. Toistuvana lievätkin teot, esimerkiksi lievät pahoinpitelyt tai liikennerikkomukset, voivat vaikuttaa, koska silloin kokonaisuuden tarkastelussa voidaan henkilöä pitää sopimattomana toimimaan alalla. Ravintolassa alkanut tilanne johti pahoinpitelyyn, mutta rikoksesta tuomittu mies sai pitää järjestyksenvalvojan lupansa. – Toisaalta luvanhaltijan ei tarvitse edes syyllistyä rikokseen, vaan käyttäytyminen ja elämäntapa voivat antaa aihetta peruuttaa hyväksynnät. Esimerkiksi runsas viihtyminen poliisin niin sanotussa juoppoputkassa voi osoittaa henkilön olevan sopimaton alalle, vaikka juopuneena esiintyminen ei Suomessa rikos olekaan. Kokonaisuus ja henkilön sopivuus ovat siis ne, mitä aina arvioidaan, Ranta sanoo. Sen sijaan esimerkiksi törkeä pahoinpitely tai sitäkin vakavammat väkivaltarikokset, joissa tekijästä ei ole epäselvyyttä, voivat johtaa luvan peruuttamiseen jo siinä vaiheessa, kun henkilöä vasta epäillään rikoksesta. Poliisi pyrkii siihen, että päätökset olisivat yhdenmukaisia. Poliisihallitus on antanut poliisilaitoksille ohjeen, jossa linjataan erilaisten tekojen merkitystä järjestyksenvalvojan tai vartijan tehtävään sopivuuden arviointiin ja harkintaan lupien peruuttamisessa tai hyväksymisessä. Esimerkiksi kaksi tai useampia päihtymysperusteisia kiinniottoja kahden vuoden aikana muodostaa esteen uuden luvan hyväksymiselle ja voi toimia perusteena luvan peruuttamiselle. Huumausainerikos taas on vakavuusasteestaan riippuen esteenä uuden luvan myöntämiselle 5–10 vuoden ajan. Joidenkin tekojen kohdalla myös sillä on merkitystä, onko teko tehty vartijan tai järjestyksenvalvojan työtehtävissä. Viime vuosina poliisi on peruuttanut järjestyksenvalvoja- ja vartijahyväksyntiä joko määräaikaisesti tai toistaiseksi varsin tasaisesti, noin 260–290 joka vuosi. Helsingin Sanomien vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan järjestyksenvalvojien lupia tarkastetaan kuitenkin jälkikäteen niin harvoin, että monet vakavistakin rikoksista tuomitut ovat saaneet käytännössä pitää lupansa.