Poliisi tiedottaa Helsingin katujengeistä – suora lähetys käynnissä

Poliisi epäilee peräti 23 helsinkiläistä katujengin jäsentä rikoksista. Epäillyt ovat 18–29-vuotiaita.

Poliisi on tutkinut helsinkiläisen katujengin tekemisiä rikoksia vuosina 2021-2022. Sillä on ollut tutkittavana peräti toistakymmentä rikosta. IS näyttää Helsingin Sanomien suoran lähetyksen tiedotustilaisuudesta.

– Tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu vahvasti yhteen alueeseen Helsingissä. He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa, rikosylitarkastaja Markku Heinikari sanoo Helsingin poliisista.

Poliisi epäilee jengiläisiä muun muassa tapon yrityksestä, kahdesta törkeästä ryöstöstä, törkeästä kiristyksen yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Poliisi on takavarikoinut useita ampuma-aseita. Asiat siirtyvät syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisin mukaan yhteensä kuusi epäiltyä on ollut vangittuna. Helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies on edelleen vangittuna.

Poliisi epäilee esimerkiksi, että kolme 18–19-vuotiasta miestä pakotti 15-vuotiaan autoonsa uhaten Itäkeskuksen uimahallin parkkipaikalla syyskuussa 2021.

Autokyyti kesti 20 minuuttia, ja sen aikana epäillyt ryöstivät uhrin. Saman mieskolmikon epäillään pahoinpidelleen 26-vuotiaan miehen Vuosaaressa joitain päiviä myöhemmin. Poliisi epäilee, että mieheltä vietiin puukolla uhaten omaisuutta.

– Uhri oli istunut pysäköidyssä autossa, jonka eteen ja taakse ajoivat yhtäkkiä autot. Ajoneuvojen kyydistä nousi naamioituneita miehiä, jotka avasivat uhrin auton oven ja hyökkäsivät tämän kimppuun, rikoskomisario Crista Granroth sanoo.

Poliisin mukaan Suomessa on noin kymmenkunta katujengiä.

Poliisi teki ensimmäiset havainnot katujengi-ilmiöstä toukokuussa 2021, kun espoolainen ja helsinkiläinen katujengi ottivat yhteen.

Poliisi epäilee katujengin johtohahmoa lukuisista rikoksista. Hänen epäillään ampuneen muun muassa useita laukauksia 25-vuotiasta miestä kohti Vuosaaressa lokakuussa 2021. Yksi laukauksista osui jalkaan.

– Epäilemme, että miesten välillä oli epäselvyyksiä velasta. Tapauksesta epäillään myös 18- ja 19-vuotiaita miehiä, Granroth kertoo.

Saman miehen epäillään ampuneen myös Vuosaaressa sijaitsevan pikaruokaruokaravintolan pihassa kesäkuussa 2022. Tuolloin mies ampui auton kyydistä useita laukauksia.

Poliisipartio otti lopulta miehen ja tämän kuljettajana toimineen 18-vuotiaan miehen kiinni. Autosta myös takavarikoitiin ase.

– Esitutkinnan perusteella epäilimme, että ampumisen kohteena olivat toisen helsinkiläisjengin jäsenet. He olivat ampumishetkellä McDonalsin pihassa, Heinikari sanoo.

Käräjäoikeudessa mies tuomittiin ampuma-aserikoksesta ja laittomista uhkauksista seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Mies vapautui tutkintavankeudesta kesällä 2022.

Hänen epäillään syyllistyneen vapautumisen jälkeen muihinkin rikoksiin, ja hänet vangittiin uudelleen viime lokakuussa.

Poliisin mukaan katujengejä yhdistää gangsta rap -musiikki, jossa ihannoidaan väkivaltaa ja rikollisuutta sekä korostetaan ryhmien välistä vastakkainasettelua. Jengien välistä vihaa on lietsottu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jengeillä on tyypillisesti myös omat nimet, jotka leimautuvat vahvasti tiettyihin kaupunginosiin.

Heinikarin mukaan Helsingissä on havaittu viime aikoina erityisesti viitteitä jengien aseistautumisesta.

Poliisin mukaan pääkaupunkiseudun ryhmät ovat koostuneet noin parikymppisistä miehistä, joista suurin osa on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Heinikarin mukaan katujengi-ilmiö ei ole häviämässä minnekään.

– Meillä ei ole näkymää, että tämä ilmiö häviäisi jonnekin. Se pitää ottaa hallintaan, Heinikari sanoi.