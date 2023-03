Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Venäjä-asian­tuntija: Zaharova hämmentää tahallaan

Vladimir Putinin luottonaisena tunnetun Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan viikonloppuinen lausunto oli tarkkaan harkittu ja tarkoituksellinen yritys hämmentää niin venäläistä kuin kansainvälistä yleisöä, arvioi Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

– Sillä halutaan viestiä, että Venäjä ei ole niin autoritäärinen kuin väitetään, koska täällä on kaikenlaisia mielipiteitä. Viestinnällisesti tarkoitus on näyttää, että sisäisiä erimielisyyksiä on Venäjällä aina, Smith sanoo.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War tulkitsi Zaharovan vahvistaneen, että Venäjän presidentinhallinnon sisällä on käynnissä valtataistelu. Sunnuntaina Zaharova väitti, että ajatushautomon tulkinta hänen sanoistaan oli valheellinen informaatiohyökkäys.

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi ballistista ohjusta kohti Japaninmerta

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta, sanoo Etelä-Korea.

Etelä-Korean asevoimien mukaan pohjoisnaapuri laukaisi ohjukset kohti Japaninmerta. Asevoimien kerrotaan vahvistaneen seurantaansa uusien laukaisujen varalta.

Pohjois-Korea testaa ohjuksiaan jo toistamiseen muutaman päivän sisällä. Maa ilmoitti eilen testanneensa kahta sukellusveneestä laukaistavaa ydinohjusta.

Etelä-Korea ja Yhdysvallat puolestaan aloittivat maanantaina suurimmat yhteiset sotaharjoituksensa viiteen vuoteen. Kaksikon sotaharjoitukset ovat hiertäneet Pohjois-Koreaa, ja maa on usein vastannut niihin ohjuskokeilla.

Kaksi kuoli ja useita loukkaantui lava-auton ajettua jalankulkijoiden päälle Kanadassa

Kanadan itäisessä Quebecin provinssissa kaksi ihmistä on kuollut ja yhdeksän loukkaantunut auton ajettua jalankulkijoiden päälle, poliisi kertoo.

Tapauksesta epäillään 38-vuotiasta miestä, joka on poliisin mukaan otettu kiinni. Poliisi tutkii, ajoiko hän ihmisten päälle tahallaan.

Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan lava-autoa ajanut mies väitetysti pakeni tapahtumapaikalta, mutta ilmoittautui myöhemmin poliisille.

Serbian elinkeinoministeri vaatii pakotteita Venäjää vastaan

Serbian elinkeinoministeri Rade Basta on vaatinut valtiota asettamaan pakotteita Venäjää vastaan, The Kyiv Independent kertoo.

Bastan mukaan hinta siitä, ettei Serbia ole asettanut pakotteita on kasvamassa todella korkeaksi. Lisäksi Serbian hiljaisuus tekee tilanteesta ”entistä kestämättömämmän”.

Serbia on historiallisesti tasapainotellut perinteisen liittolaisensa Venäjän ja länsimaiden välillä. Venäjän aloittama täysimittainen hyökkäyssota on kuitenkin kasvattanut painetta Serbiaa kohtaan, jotta se asettaisi pakotteita Venäjää vastaan. Viimeksi perjantaina Serbian presidentti Aleksandar Vučić sanoi Balkan Insightin haastattelussa, ettei hän voi vannoa, etteikö maa asettaisi koskaan pakotteita Venäjää vastaan.

Vastaamo-oikeudenkäynnissä kuullaan it-työntekijöitä, joita ex-toimitusjohtaja Tapio pitää syypäinä yrityksen tietoturvaongelmiin

Psykoterapiakeskus Vastaamoa koskevassa oikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajina kahta yrityksen entistä it-työntekijää, joita entinen toimitusjohtaja Ville Tapio on syyttänyt yrityksen tietoturvaongelmista.

Tapio on syytettynä tietosuojarikoksesta, koska syyttäjän mukaan Tapio laiminlöi Vastaamon tietoturvasta huolehtimisen ja antoi viranomaisille vääriä tietoja yritykseen kohdistuneesta tietomurrosta. Tapio kiistää syytteen täysin.

Työntekijöitä epäiltiin esitutkinnassa tietosuojarikoksesta Tapion ohella. Syyttäjä jätti kuitenkin syytteet nostamatta, koska hänen mukaansa heidän syyllisyytensä tueksi ei ollut todennäköisiä syitä.