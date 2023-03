Tämä on toinen lyhyen ajan sisällä tapahtunut päätoimittajan ero Sanoman sisällä. – Kyllä näistä pitää ilman muuta yrityksen ottaa opikseen, että vastaavaa ei enää tapahdu, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Pia Kalsta.

– Tiedämme, että hän on ollut selkeästi päihtyneenä ja hän on lähestynyt naisia epäasiallisesti ja hänen käytöksensä on koettu ahdistavana, näin kommentoi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun käytöstä opiskelijoiden ainejärjestö Vostokin vuosijuhlissa.

Aiemmin maanantaina julkaistussa Sanoman tiedotteessa kerrottiin, että Tuulensuuhun liittyviä viikonlopun tapahtumia on nyt selvitetty tarkemmin. Tiedossa on tällä hetkellä ”selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan”.

Kalsta lisää, että tarkkaa kokonaiskuvaa ei ole vielä siitä, mitä kaikkea on tapahtunut, mutta asiaa selvitetään.

Tapahtumat liittyvät lauantaina Tampereella järjestettyyn Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry:n vuosijuhlaan. Tuulensuu oli mukana tapahtumassa kutsuvieraana.

Tuulensuu erosi maanantaina tehtävästään juhlintakohun myötä. Hän totesi maanantaina Twitterissä, ettei näe mahdollisena jatkaa vastaavan päätoimittajan tehtävässä uskottavasti.

– Olen hyvin pahoillani tapahtuneesta ja otan siitä opikseni. Pyydän anteeksi asianosaisilta. Kollegoita ja kumppaneita kiitän hyvästä yhteistyöstä. En kommentoi asiaa tällä erää enempää, Tuulensuu kirjoitti.

Myös Kalsta pahoitteli Tuulensuun käytöstä tiedotteessa.

– Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus, Kalsta totesi.

Kalsta kertoo, että seuraavaksi Sanoma tarkastelee alkoholiin liittyvää ohjeistustaan ja toimintamallejaan uudelleen. Kalstasta oleellinen kysymys on, minkälaiset ohjeet alkoholinkäytöstä ylipäätään pitäisi olla ja ovatko nykyiset riittävät.

– Ilman muuta tulemme tarkastelemaan ohjeet ja katsomaan, pitääkö niitä selkeyttää, että vastaavaa ei tapahtuisi. Tulemme lukemaan kaikki meidän ohjeet läpi ja varmaan käymme keskustelua siitä, minkälaista muutosta ohjeistuksiin vaaditaan.

Tämä on toinen lyhyen ajan sisällä tapahtunut päätoimittajan ero Sanoman sisällä. Viime vuoden marraskuussa Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi erosi tehtävästään, kun häntä epäiltiin rattijuopumuksesta. Tuolloin Niemi oli ollut juhlimassa Sanoman juhlissa edellisen iltana ennen kuin hän yritti siirtää autoaan Sanomatalon pysäköintihallista kadunvarsiparkkiin. Niemeä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta.

Vaikuttiko Kaius Niemen tapaus siihen, miten Jussi Tuulensuun tapaukseen reagoitiin Sanomalla?

– Tuulensuuhan itse veti johtopäätöksen. En sitten tiedä, onko se siihen vaikuttanut.

– Todella valitettavaa, haluan uskoa, että nämä ovat yksittäistapauksia. Kyllä näistä pitää ilman muuta yrityksen ottaa opikseen, että vastaavaa ei enää tapahdu.

Aamulehti ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.