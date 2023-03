Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu eroaa – näin hän kommentoi

Tuulensuun tapauksesta on selvinnyt ”selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa” sekä ”ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan”.

Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu irtisanoutuu tehtävästään.

Sunnuntaina julkisuuteen nousivat puheet Tuulensuun epäasiallisesta käytöksestä opiskelijajärjestön juhlissa.

Lue lisää: AL:n päätoimittaja pahoitteli toimintaansa opiskelijoiden juhlissa – järjestäjän mukaan tilaisuudessa oli ”häirintä­tapauksia”

Järjestön mukaan juhlan aikana tapahtui mukaan ”häirintätapauksia”.

Tuulensuuhun liittyviä tapahtumia on nyt selvitetty tarkemmin. Tiedossa on tällä hetkellä ”selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan”.

Tuulensuu kommentoi irtosanoutumistaan myös maanantaina Twitter-tilillään.

Tuulensuu toteaa, ettei näe mahdollisena jatkaa vastaavan päätoimittajan tehtävässä uskottavasti.

– Olen hyvin pahoillani tapahtuneesta ja otan siitä opikseni. Pyydän anteeksi asianosaisilta. Kollegoita ja kumppaneita kiitän hyvästä yhteistyöstä. En kommentoi asiaa tällä erää enempää, Tuulensuu jatkaa kirjoituksessaan.

Myös Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta pahoittelee Tuulensuun käytöstä.

– Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa, Kalsta toteaa.

Lauantaina Tampereella järjestettiin Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry:n vuosijuhla. Tuulensuu oli mukana tapahtumassa kutsuvieraana.

Tuulensuu pahoitteli käytöstään tilaisuudessa sunnuntaina Twitter-tilillään.

– Käytökseni tiedotusopin ainejärjestön Vostokin hienossa 30-vuotisjuhlassa on ollut esillä myös somessa. Pahoittelen. Olen ollut yhteydessä tapahtuman järjestäjään. Haluan, että kaikki selvitetään asianmukaisesti.

IS tavoitti Tuulensuun myöhemmin sunnuntaina kommentoimaan tapausta tekstiviestillä.

– Olen ollut yhteydessä tapahtumajärjestäjään ja haluan, että kaikki selvitetään asianmukaisesti.

– Suhtaudun asiaan vakavasti. Kaikki tulee selvittää kuten kuuluu, Tuulensuu totesi lyhyesti.

Vostok kertoo kartoittavansa parhaillaan häirinnän luonnetta ja yleisyyttä. Lisäksi se kertoo tuomitsevansa häirinnän.

Järjestön puheenjohtaja Silja Kinnunen ei ottanut mitään kantaa siihen, koskevatko mainitut ”häirintätapaukset” Tuulensuuta ja mistä tarkemmin on kyse.

Ilta-Sanomien maanantaina saamien tietojen mukaan rikosilmoituksia ei ole ainakaan toistaiseksi poliisille tehty.

Aamulehti ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.