Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Mitä tarkoittaisi Suomen Nato-jäsenyydelle, jos Recep Tayyip Erdogan häviäisi Turkin presidentinvaalit?

Turkissa opposition presidentti­ehdokas Kemal Kilicdaroglu on kiilannut Recep Tayyip Erdoganin ohi jo kolmessa mieli­pide­mittauksessa.

Erdoganin tappio ei ole todennäköinen, mutta se voi olla mahdollinen, Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies, Turkki-asian­tuntija Anu Leinonen sanoo.

Leinosen mukaan vaalien avainasemassa ovat kurdit.

Juuri kurditilanne on Turkin tämän hetken Nato-jäsenyysvastustuksen keskiössä. Jos Kilicdaroglu nousisi kurdien äänten turvin presidentiksi, siihen tulisi kaiken järjen mukaan jonkinlainen muutos.

– Ei olisi sellaista terroristi­ajojahtia kuin nyt. Asenteeltaan uusi hallinto ehkä suhtautuisi Nato-jäsenyyksiin ymmärtäväisemmin, Leinonen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että oppositiopuolueet CHP ja Iyi ovat kansallis­mielisiä, ja ne eivät ole erityisesti kritisoineet Erdoganin päätöksiä vetkuttaa Nato-jäsenyyden ratifiointia.

Turkin presidentin- ja parlamenttivaalit järjestetään kahden kuukauden päästä, toukokuun 14. päivänä.

Bahmutissa kovia taisteluja, Wagner yrittää edetä kaupungin keskustaan

Bahmutin kaupungin hallinnasta Ukrainan itäosassa käydään raskaita taisteluja, kertovat sekä Ukrainan armeija että venäläinen Wagner-palkkasotilasyhtiö.

Ukrainan armeijan mukaan Wagnerin taistelijat hyökkäävät useasta eri suunnasta yrittäen murtaa Ukrainan puolustuksen ja edetä kaupungin keskustaan.

Wagnerin mukaan taistelut ovat käyneet sitä kiivaammiksi, mitä lähemmäs keskustaa taistelijat ovat edenneet.

Bahmutin ja sen ympäristön hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla, vaikka kaupungilla ei juuri ole strategista merkitystä. Sen sijaan pitkät taistelut ovat tehneet kaupungista symbolisesti merkittävän.

Etelä-Korea ja Yhdysvallat aloittivat sotaharjoitukset – Pohjois-Korea vastasi ohjuskokeella

Etelä-Korea ja Yhdysvallat aloittivat maanantaina suurimmat yhteiset sotaharjoituksensa viiteen vuoteen samalla kun Pohjois-Korea ilmoitti testanneensa kahta sukellusveneestä laukaistavaa ydinohjusta.

– Kaksi risteilyohjusta osui tarkasti niille tarkoitettuihin maaleihin merellä, vakuutti Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.

Pohjois-Korean mukaan testin tarkoituksena oli varmistua, että maa kykenee käyttämään ydinpelotettaan eri paikoista. YK:n pakotteet eivät tarkkaan ottaen kiellä Pohjois-Koreaa testaamasta risteilyohjuksia, mutta viittaukset ydinaseeseen eivät luonnollisestikaan olisi sallittuja.

Everything Everywhere All at Once voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon ja kuusi muuta pystiä

Rinnakkaisulottuvuuksista kertova Everything Everywhere All at Once voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Everything Everywhere All at Once oli kahminut gaalan alla eniten ehdokkuuksia ja keräsi lopulta myös kaikkein eniten voittoja. Elokuva kilpaili kaikkiaan yhdessätoista kategoriassa, ja voitto tuli seitsemässä.

Michelle Yeoh teki historiaa ensimmäisenä aasialaisnaisena, joka on voittanut pääosa-Oscarin. Hän nappasi parhaan naispääosan pystin roolistaan Everything Everywhere All at Oncessa.

Parhaan miespääosan pystin puolestaan nappasi Brendan Fraser roolistaan psykologisessa draamassa The Whale.

Useimmat Aasian pörssit laskusuunnassa USA:n pankkisulkemisten jälkeen

Useimmat Aasian pörssit ovat tänään olleet alamäessä, kun kahden amerikkalaispankin sulkeminen on aiheuttanut huolta kriisin leviämisestä finanssisektorille. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kuitenkin luvanneet tukea pankkien asiakkaille.

Kalifornialaisia teknologiayrityksiä rahoittanut Silicon Valley Bank (SVB) ilmoitti viime viikolla usean miljardin dollarin osakeannista. Sen seurauksena asiakkaat alkoivat vetää talletuksiaan pankista, mikä johti kassakriisiin.

Perjantaina Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat ottavansa SVB:n haltuunsa kassakriisin seurauksena. Sunnuntaina valvontaviranomaiset kertoivat sulkeneensa myös newyorkilaisen Signature Bankin.