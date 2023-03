Säässä tapahtuu raju käänne – Britanniasta saapuva ilmiö repii Suomen kahtia

Lounaasta virtaa Suomeen lauhaa ilmaa ja vesisateita. Etelässä vesisateet jättävät ison osan maasta paljaaksi.

Britteinsaarten yllä on lymyillyt matalapaine, joka kiertyy Fennoskandian yli kohti Suomea. Se tuo mukanaan lauhaa ilmaa ja sateita. Sen vuoksi jo maanantai-iltana ja tiistain vastaisena yönä säässä tapahtuu merkittävä käänne.

– Illalla ja yöllä lumipyryalue liikkuu Etelä- ja Keski-Suomen yli. Sen jälkipuolella seuraa lauhaa ilmaa ja vesisateita, Forecan meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Tiistaiaamuna Lappeenranta–Vaasa-linjan eteläpuolella sataa runsaasti vettä ja lämpötilat nousevat suojan puolelle. Saman linjan pohjoispuolella pyryttää lunta Lappiin saakka.

– Tiistaina on viitisen lämpöastetta etelässä. Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa lämpötila nousee aika lähelle sitä. Pohjanmaalla ja Satakunnan suunnalla on vähän viileämpää: nollasta kolmeen plusastetta, Alanko arvioi.

Meteorologin mukaan Ahvenanmaalla, Suomen lounaisrannikolla ja etelässä elohopea voi nousta jopa kuuden plusasteen hujakoille tiistaina.

– Päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa tulee vettä. Vesisadealue pysyttelee nipin napin Oulun eteläpuolella.

Lauha ilmavirtaus ei pysy kauaa Suomen yllä, kun jo keskiviikkona virtaa kylmempää ilmaa lännestä tilalle. Länsi-Suomessa lämpötilat liikkuvat nollan ja kahden pakkasasteen välillä. Etelä- ja Itä-Suomessa on vielä päivällä 2–4 astetta. Keskiviikkoillaksi sää kääntyy pakkasen puolelle koko maassa.

– Keskiviikkona pohjoisessa sataa lunta. Länsi- ja Keski-Suomen yli liikkuu lumisateita. Maan eteläosa jää poutaiseksi, Alanko kuvailee.

Torstai on aurinkoinen, heikkotuulinen pakkaspäivä. Perjantain vastaisena yönä on kireätä pakkasta etelää myöten. Perjantaiaamuna Etelä-Suomessa voi olla vielä 10–15 astetta pakkasta. Lapissa pakkasta on yöllä ja aamulla 20–30 astetta.

– Loppuviikolla taas lauhtuu ja etelästä tulee uusi sadealue. Sade tulee enimmäkseen lumena ja räntänä. Vain lounaassa tulee vettä.

Perjantaina päivällä etelässä lämpötilat voivat nousta muutaman asteen nollan yläpuolelle. Keski-Suomessa elohopea liikkuu nollan ja kahden pakkasasteen tienoilla. Pohjoisessa on 5–10 astetta pakkasta.

Viikonloppuna etelästä tulee uusia lumisateita ja sää kylmenee jälleen ohimenevästi.

– Sää on vaihtelevaa. Ei sää viikonloppuna lauhalta näytä. Mieluummin on kylmempään päin kallellaan.

Nollan molemmin puolin sahaavat lämpötilat ja lumisateet tekevät viikon ajokelistä ajoittain huonon. Jalankulkijoillekin tienpinnat ovat vaarallisen liukkaita.

Uusimmat säämallit näyttävät, että tuuli kääntyy viikonlopun jälkeen lounaaseen ja lauhempaan suuntaan. Nyt näyttää siltä, että sää kääntyy lämpimämpään päin.

– Näyttäisi siltä, että ensi viikonlopun jälkeen tulisi lauhempaa ilmavirtausta ja suojaa Etelä-Suomeen ainakin. Lapissa on lumisadetta ja heikkoa pakkasta.

Tiistaiaamun runsaat vesisateet vievät jo suuren osan etelän lumipeitteestä ja maa tulee näkyviin monin paikoin. Pienin askelin kuljetaan siis kevättä kohti.