Ennen­näkemätön vonkale ui verkkoon Ahvenanmaalla – tämä jätti on Suomen uusi ennätyskala

Jättiturska jäi kiinni Ahvenanmaan vesillä. Ennätysten listaan pääsi myös erityispitkä nahkiainen.

Ennätyskalalautakunta on hyväksynyt Suomen uuden ennätyskalan. Suomen suurin kala on turska, joka painoi 29,55 kiloa ja oli 141 senttiä pitkä. Todellisuudessa kala painoi vieläkin enemmän, sillä se punnittiin vasta perkaamisen jälkeen.

Turska saatiin kiinni Ahvenanmaan vesillä. Se ui verkkoon viime toukokuussa Luonnonvarakeskuksen ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tutkimushankkeessa.

Suuresta turskasta kertovan Kalatalouden keskusliiton mukaan turska oli vielä 1980-luvulla tavallinen saaliskala Suomen rannikkovesillä. Nykyään niitä saadaan saaliiksi vain harvakseltaan, mutta Ahvenanmaan vesillä se on hieman yleisempi.

Pituutta turskalla oli 141 senttimetriä. Sen pääkin on valtava.

Turskan lisäksi ennätyskalalautakunta hyväksyi kuluneen vuoden aikana kolme muuta uutta ennätystä. Ennätysrekisteriin pääsivät 0,980 kiloa painava pasuri, 26 senttiä pitkä nahkiainen ja 7,2 senttiä pitkä idänsieraintokko. Idänsieraintokko on kokonaan uusi laji ennätyskalalistalla. Se on vieraslaji, joka löydettiin Suomenlahdelta keväällä 2022. Laji on alkujaan kotoisin Kaspianmereltä.

Pasuri saatiin kiinni Tampereen Iidesjärvellä elokuussa tehdyissä kalatutkimuksissa. Kalatalouden keskusliiton tiedotteen mukaan sen paino lähentelee maagista kilon painorajaa.

Pitkä nahkiainen oli puolestaan nahkiaisen järvimuotoa. Se saatiin kiinni Puruvedellä uistimella.

Ennätyskalalautakunta kertoo tehneensä kokouksessaan historiallisen päätöksen. Se on avannut vapautettaville isoille kaloille uudet sarjat, jotka perustuvat ainoastaan kalojen pituuteen. Lautakunta haluaa parantaa kalastajien mahdollisuuksia ilmoittaa lautakunnalle kaloja, jotka vapautetaan takaisin veteen.

Turska punnituksessa.

Turska oli oikeasti painavampi, sillä se punnittiin vasta perkaamisen jälkeen.

Ennätyskalan punnituksessa ja mittauksessa on oltava tarkka. Kun jättiläinen nappaa kiinni, kannattaa pitää pää kylmänä. Moni mahdollinen ennätys on kaatunut lautakunnassa puutteelliseen tai epämääräiseen ilmoitukseen.

Tavallisin hylkäyksen syy on, että punnituksessa ei ole toimittu ohjeiden mukaan. Kalatalouden keskusliiton mukaan paras tapa on viedä kala lähimpään ruokakauppaan, ja käyttää punnitukseen kaupan palvelutiskin vaakaa. Punnituksen todistajiksi kannattaa pyytää kaupan henkilökuntaa.

Kotoa mahdollisesti löytyvä vanha talousvaaka tai kalastajan kädessä heiluva digivaaka eivät kuulu hyväksyttyihin Suomen ennätyskalan punnitusvälineisiin.