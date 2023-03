Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Michelle Yeoh teki historiaa ensimmäisenä aasialaisnaisena, joka on voittanut pääosa-Oscarin. Hän nappasi parhaan naispääosan pystin roolistaan Everything Everywhere All at Oncessa.

IS paljastaa: Putinin Venäjä haalii kiellettyä pakotetavaraa myös Suomen kautta

Elektroniikkaa, mittalaitteita, tutkalaitteita ja navigointilaitteita epäillään virtaavan Venäjälle Suomen viennin kylkiäisenä.

Ilta-Sanomat selvitti tullitilastoista, millaisia tavaroita Suomesta on viety Keski-Aasiaan, varsinkin Venäjän naapuriin Kazakstaniin. Erittäin monen tuoteryhmän vienti Suomesta Kazakstaniin on kasvanut Ukrainan sodan alun jälkeen selvästi.

Viime vuoden virallisissa tavaraviennin tullitilastoissa Kazakstaniin korostuvat ajoneuvot, koneet ja laitteet. Keskeisintä ja tärkeintä on se, että vienti kasvoi Keski-Aasiaan nimenomaan Venäjän talouspakotteiden alaisissa tavaroissa.

Listoista paljastuu mielenkiitoisia nimikkeitä kuten tutkalaitteita ja kauko-ohjauslaitteita, joita voidaan tarvittaessa käyttää myös sotatarvikkeina.

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit tutustui IS:n listaan. Hän sanoo, että periaatteessa vienti Kasakstaniin on sallittua kaikissa näissä tavararyhmissä. Ongelma on siis se, pysyvätkö tavarat kohdemaassa vai päätyvätkö ne välikäsien kautta Venäjälle.

Everything Everywhere All at Once voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon ja kuusi muuta pystiä

Rinnakkaisulottuvuuksista kertova Everything Everywhere All at Once voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Everything Everywhere All at Once oli kahminut gaalan alla eniten ehdokkuuksia ja keräsi lopulta myös kaikkein eniten voittoja. Elokuva kilpaili kaikkiaan yhdessätoista kategoriassa, ja voitto tuli seitsemässä.

Parhaan miespääosan pystin puolestaan nappasi Brendan Fraser roolistaan psykologisessa draamassa The Whale.

ISW: Venäjän sodanjohto yrittää luultavasti kuluttaa Wagner-joukkoja Bahmutissa

Venäjän sodanjohto yrittää luultavasti kuluttaa Wagner-joukkoja Bahmutin raskaissa taisteluissa heikentääkseen Venäjän asevoimien rinnalla taistelevan palkka-armeijan ja etenkin sen päärahoittajan Jevgeni Prigozhinin vaikutusvaltaa, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sunnuntain päivittäisraportissaan.

ISW kirjoittaa, että Wagnerin heikentämistä ajanevat etenkin puolustusministeri Sergei Shoigu ja asevoimien komentaja Valeri Gerasimov, jotka näkevät Prigozhinin hamuavan entistä suurempaa vaikutusvaltaa Kremlissä.

Soulin pormestari: Etelä-Korean pitäisi kehittää oma ydinase

Etelä-Korean pitäisi kehittää ydinaseita puolustuksekseen Pohjois-Koreaa vastaan, sanoo pääkaupunki Soulin pormestari Oh Se-hoon uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Hänen mielestään Etelä-Korean pitäisi ryhtyä toimeen riippumatta mahdollisista ulkovaltojen vastatoimista, joita ydinaseiden hankkiminen voisi tietää.

Pohjois-Korea on kehittänyt ydinaseita huolimatta kansainvälisistä pakotteista.

– Pohjois-Korea on lähes onnistunut taktisten ydinaseiden pienentämisessä ja keventämisessä ja saanut hankittua vähintään kymmeniä ydinkärkiä, Oh sanoi Reutersille.

Passien ja henkilökorttien ulkoasu muuttuu tänään

Suomalaisten passien ja henkilökorttien ulkoasu muuttuu tänään maanantaina.

Uusien passien ja henkilökorttien kuvituksessa esiintyy Saaristomeren luontoa. Peruspassit pysyvät punakantisina, mutta kansissa kullanväristen painokuvioiden asettelua on muutettu. Viisumisivujen alanurkkia koristavat pienet harmaahyljekuviot. Passin uv-painatuksessa taas on seitsenpistepirkko.

Henkilökorteissa merkittävin muutos on kasvokuvan huomattava suureneminen. Sekä passeihin että henkilökortteihin tulee myös uusi viivakoodi, joka helpottaa koneellista lukemista. Lisäksi turvaominaisuuksiin tulee muutamia muutoksia.