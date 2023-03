Nuori katosi kotoaan sunnuntaina.

Kuvan nuori on kateissa Oulun Jäälissä.

13-vuotias nuori on kadonnut Oulun Jäälissä Pohjois-Pohjanmaalla, poliisi tiedottaa.

Nuori katosi kotoaan sunnuntaina noin kello 13 aikaan.

Kadonnut on pituudeltaan 155 senttimetriä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on ruskeat silmät, mustat vaatteet sekä takissa karvakaulus. Päässä nuorella on mahdollisesti punainen pipo.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.