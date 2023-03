Ukrainalaispakolaiset alkoivat tuntea puremia ihollaan –sängyn pielissä kuhisi ylimääräisiä vieraita

Riihimäellä asuvat ukrainalaispakolaiset kertovat surkeista asuinoloistaan.

Riihimäellä asuvan ukrainalaisperheen asunnosta löytyi luteiden ja torakoiden keskittymä.

Asunnosta kuvatulla videolla pieneliöt kuhisevat sängynkehikoilla ja seinissä. Lattialla talsii kookas torakka.

Asukkaat huomasivat aluksi luteiden puremia ihossaan, mutta pian ötököitä alkoi näkyä paljaalla silmälläkin.

Ilta-Sanomille puhuneet Riihimäellä asuvat ukrainalaispakolaiset kertovat useista ongelmista. Ukrainalainen Kate sanoo, että ludeasiaan ei puututtu kahteen viikkoon.

– Nämä ovat uusia ihmisiä, jotka saapuivat 1,5 kuukautta sitten. He löysivät hyönteisten jättämät jäljet ja huomasivat, että heitä oli purtu, Kate kertoo.

Tilanne Riihimäellä on ukrainalaispakolaisten mukaan äitynyt niin pahaksi, että he päättivät laatia kirjeen Migrille elinoloistaan. Kirjeen mukaan Riihimäen vastaanottokeskus puuttui lopulta ludeongelmaan maaliskuun yhdeksäntenä päivänä.

Ukrainalaispakolaisten mukaan useita perheitä on asutettu lemmikkeineen soluasuntoihin, joissa perheet asuvat lapsineen samassa huoneessa, joissa ei Migrille kirjoitetun kirjeen mukaan ole aina lukkoja.

– Jos yhdessä asunnossa asuu vaikkapa kolme perhettä yhdellä vessalla, pesuhuoneella ja jääkaapilla, elämä ei ole helppoa, Kate sanoo.

– Ei ole helppoa saada yksityisyyttä.

Luteita ja torakoita täynnä olleessa asunnossa on myös ahdasta, sillä siellä kerrotaan asuvan kaksi perhettä sekä kolme koiraa.

Katen mukaan ukrainalaispakolaisilla ei ole mitään suomalaisia vastaan, ongelma on enemmänkin järjestelmässä.

– Sitä toivoo, että Suomi olisi hyvä paikka sinulle, mutta se ei ole. Eikä kyse ole suomalaisista, sillä suomalaiset antavat kaiken tuen, minkä voi, ja sen tuntee.

Riihimäen ja Hyvinkään vastaanottokeskusten viransijaisena toimiva johtaja Anne Saarinen kertoo Ilta-Sanomille, että ludeasiaan on puututtu heti, kun se on tullut vastaanottokeskuksen henkilökunnan tietoon.

– Meille tuli 1. maaliskuuta ilmoitus siitä, että yhdessä asunnossa oli luteita. Tiedon saatuamme ilmoitimme siitä välittömästi Riihimäen kaupungin vuokrataloyhtiölle ja he ryhtyivät toimenpiteisiin. He ottivat yhteyttä tuholaistorjunnan ammattilaisiin, joiden ohjeiden mukaan on toimittu siitä eteenpäin, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan ei pidä paikkaansa, ettei ludeongelmaan olisi puututtu kahteen viikkoon. Hän kertoo, että luteisiin liittyvä tarkastus tehtiin heti 1. maaliskuuta ja siitä on olemassa raportti. Seuraava käynti asuntoon tehtiin 9. maaliskuuta, Saarinen sanoo.

– Tällaisissa tilanteissa ohjeistamme aina asiakkaita tuholaistorjunnan antamien ohjeiden mukaan ja käytämme tulkkia. Kaikki vastaanottokeskuksen asiakkaita on informoitu asiasta ja ohjeistettu ilmoittamaan, mikäli asunnosta löytyy esimerkiksi luteita.

Saarisen mukaan tuhoeläintorjunnan toimenpiteet jatkuvat vielä tällä viikolla.