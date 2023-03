Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi julkisesti jotain, jota voi pitää suorana kritiikkinä presidentti Vladimir Putinia kohtaan, arvioi Tampereen yliopiston tutkijatohtori. Kohua herättänyt lausunto on sittemmin poistettu keskustelusta julkaistuista tallenteista.

Venäjän ulkoministeriön lehdistöpäällikkö Maria Zaharova tunnetaan Putinin luottonaisena, joka on uhkaillut terävillä lausunnoillaan myös Suomea.

Venäjän ulkoministeriön lehdistöpäällikön Maria Zaharovan erikoinen lausunto ja tulkinnat siitä leviävät nyt kovaa vauhtia. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tulkitsee Zaharovan vahvistaneen, että Venäjän presidentinhallinnon sisällä on käynnissä valtataistelu.

Zaharova sanoi paneelikeskustelussa Moskovassa lauantaina ISW:n mukaan, että Venäjän hallinto ei pysty pitämään käsissään sisäistä tiedotuslinjaa sodasta – kuten vielä Neuvostoliiton aikana pystyi – Kremlin ”eliitin” valtataistelun takia. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei pysty helposti korjaamaan ongelmaa, ISW kertoo Zaharovan todenneen.

– Zaharova sanoi, että Putin on menettänyt kontrollin informaatiotilasta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän ei kykene kontrolloimaan sitä, mitä verkossa tapahtuu, tulkitsee Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pekka Kallioniemi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

Kallioniemen mukaan johtopäätösten tekeminen Zaharovan lausunnosta on hankalaa, koska tallenne koko paneelikeskustelusta konteksteineen ei ole nähtävillä. Kallioniemi on nähnyt keskustelusta lyhyen videon venäläisen RATNIK-televisiokanavan sivuilla, josta se myöhemmin poistettiin. Zaharovan esiintymisestä paneelikeskustelussa löytyy yhä videoita Venäjän mediasta ja Youtubesta, mutta kohun aikaan saanut lausunto on kadonnut.

– Siitä on valtavasti keskustelua venäläisillä ja ukrainalaisilla Telegram-kanavilla, mitä Zaharovan lausunto voisi tarkoittaa. Keskustelua on käyty englanniksi myös Twitterissä. Nyt yhdellä sitaatilla on melkein yhtä paljon tulkintoja kuin tulkitsijoita, Kallioniemi kertoo.

Tutkijatohtori pitää yhtä piirrettä Zaharovan lausunnossa entisestä poikkeavana.

– Minun mielestä on outoa, että Zaharova sanoo, että Putin ei ole kykeneväinen johonkin. Se on uutta, että hän sanoo, että Putinilta on karannut homma käsistä. Sellaista en ole nähnyt pitkään aikaan, Kallioniemi huomauttaa.

– Sitä voi pitää suorana kritiikkinä Putinia kohtaan.

Tutkijatohtori Pekka Kallioniemi, Tampereen yliopisto.

Kallioniemen mukaan Pietarin trollitehtaallakin oli aikanaan vain yksi sääntö: kaikkea muuta saa kritisoida paitsi Putinia.

Venäläisen Business Gazetan mukaan Zaharovan kommentti oli vastaus vaatimukseen, että Venäjälle perustettaisiin samanlainen tietotoimisto kuin Sovinformburo Neuvostoliiton aikana. Lehden mukaan Zaharova olisi sanonut, että taistelua käydään myös eliitin keskuudessa, eikä yhtenäistä ääntä Venäjällä ole.

Kallioniemi arvioi, että Zaharovan lausunto voi olla eräänlainen varoitus tai piikki venäläisille sotabloggareille, jotka ovat kritisoineet voimakkaasti Venäjän sotatoimia ja saaneet toimia Venäjällä varsin vapaasti. Yksi verkon tunnetuimmista soraäänistä on Igor Girkin, joka vaikutti vuonna 2014 Itä-Ukrainassa separatistikomentajana. Hollantilainen tuomioistuin tuomitsi hänet poissaolevana elinkautiseen vankeusrangaistukseen Malaysia Airlinesin lentokoneen alasampumisesta.

– Girkin on aina ollut kriittinen myös Putinia kohtaan ja sanonut suoraan. Näen, että lausunto voisi viitata sinnekin suuntaan.

Kallioniemi huomauttaa, että sotabloggaajat ovat Venäjällä iso liike ja että siellä on kritisoitu valtavasti esimerkiksi Vuhledarin epäonnistunutta hyökkäystä helmikuussa. Bloggaajat ovat arvostelleet myös sitä, että Venäjä ei ole raskaista taisteluista huolimatta saavuttanut sodassa juuri mitään ja esimerkiksi Bahmutista on taisteltu pitkään, vaikka se ei ole tärkeä kohde.

– Zaharovan lausunto voi olla viite sensuuritoimista tai siitä, että ruvetaan suitsimaan bloggaajien kykyä toimia Venäjän informaatiotilassa. Voisiko se olla jopa naamioitu uhkaus, että nyt pitäisi löytyä patrioottista henkeä?

Venäjällä on tyypillistä, että hallinto voi antaa ensin varoituksen jostakin ongelmasta, johon se puuttuu vasta jonkun ajan päästä.

Tutkijatohtorin mukaan Zaharovan lausunto oli hyvin suurpiirteinen, minkä vuoksi siitä on vaikea vetää johtopäätöksiä. Kallioniemi arvioi, että Venäjän sisäistä valtataistelua todennäköisemmin ulkoministeriön tiedottaja saattoi viitata ”Putinin kokkina” tunnetun Wagner-yhtymän johtajan Jevgeni Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön väliseen nokitteluun.

– Siellä on selvä valtataistelu, jossa Prigozhin ja Kadyrov ovat kritisoineet kovasti Shoigua ja Gerasimovia. Wagnerille vastauksena on tullut Shoigun oma yksityisarmeija PMC Patriot, joka on saanut valtavasti valtaa sotilaiden rekrytoinnissa, joten tämäkin voi olla sellainen kuvio, johon lausunto viittaa.

Venäjällä yleensä kuluu joitakin viikkoja ennen kuin saadaan selvyyttä, mitä jokin lausunto tarkoittaa, Kallioniemi kuvailee. Yksi vaihtoehto on, että Zaharova on yksinkertaisesti valinnut sanansa huolimattomasti.

– On tosi vaikeaa uskoa, että Venäjän ydinpiirissä olisi turvallisuuspalvelujen miesten kesken valtataistelua. Mutta Kreml on kuin musta laatikko, sieltä ei saa mitään ulos. Tiedustelupalveluiden miehet osaavat salata asiat.

Kallioniemen mukaan Venäjän hallinnon sanomisissa osatotuuksissa usein piilee disinformaation ydin.

– Kyllä Zaharovan sanoissa varmaan jokin totuudensiemen on. Lähtisin siitä. Miksi muuten tuollaista sanottaisiin julkisessa paneelikeskustelussa, ellei sen takana olisi jotain?

