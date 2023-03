Meteorologilta kaksinaista tietoa kevään odottajille –lounaasta puhaltavat uudet tuulet

Ensi viikolla yöt lämpenevät. Tiistaina lämpötilat kohoavat Etelä- ja Keski-Suomessa suojan puolelle. Loppuviikolla etelään voidaan kuitenkin saada taas lisää lunta.

Viikonloppua vietetään vielä koko maassa pakkassäässä. Lauantaina Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin on noin 3–7 astetta pakkasta. Sunnuntaina pakkasta on Oulun korkeudelle saakka 2–6 astetta. Aivan pohjoisimmassa Lapissa pakkanen on kireämpää ja elohopea painuu päivällä 10–15 asteen hujakoille, kun taas yöllä pakkasta voi olla jopa 20–30 astetta.

– Viikonloppuna lämpötilat eivät paljoa muutu. Pakkasen puolella pysytään koko maassa, kuvailee Forecan meteorologi Ilkka Alanko.

Ensi viikon alussa kevään odottajien toivo herää, kun ilmavirtaus kääntyy Etelä- ja Keski-Suomessa lounaaseen. Brittein saarilta Etelä-Ruotsin läpi Suomeen virtaa lämpimämpää ilmaa ja tiistaina lämpötila kohoaa suojan puolelle.

– Tiistain vastaisena yönä lumipyry menee maan etelä- ja keskiosan yli. Lumipyryn jälkipuolella lauhtuu ja alkaa tulla vettä Etelä- ja Keski-Suomeen, Alanko ennustaa.

Vielä tiistaiaamuna pyryttää lunta Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta aamulla sade alkaa lounaasta lähtien muuttua vedeksi. Samalla lumipyry kulkee kohti pohjoista. Tiistaina lämpötilat nousevat maan etelä- ja keskiosassa 2–4 astetta nollan yläpuolelle.

– Lauhaa ilmaa tulee Brittein saarilta Etelä-Ruotsin ja Itämeren yli Etelä- ja Keski-Suomeen.

Ensi viikolla kireimmät pakkaset väistyvät itään. Ensi viikon loppupuolella sää jatkuu epävakaisena: välillä tuulee lauhasti lounaasta ja välillä tulee luoteesta kylmempää ilmaa sekaan.

– Lauha ilmavirtaus ei jatku koko ajaa. Näyttää siltä, että tuuli kääntyy pohjoiseen ja tilalle tulee kylmempää ilmaa. Ei se suojan puolella pysy.

Vaikka lämpötilat eivät vielä asetu pysyvästi kevään puolelle, yöt muuttuvat selvästi lauhemmiksi.

– Sää muuttuu vaihtelevampaan suuntaan.

Maanantai on ensi viikon aurinkoisin päivä. Tiistaista eteenpäin taivaalta voi tulla melkein mitä vain: vettä, lunta tai räntää.

– Loppuviikolla tulee taas lounaasta Etelä- ja Keski-Suomeen uusi sadealue. Sieltä tulee räntää tai lunta, joten lumisateista ei vielä päästä.