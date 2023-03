Poliisi epäilee: Kiristetty mies murhasi kiristäjänsä ampumalla Helsingin Puotilassa

Helsingin Puotilan viime marraskuisen henkirikoksen taustalla on kiristäminen. Rikoksella on kytköksiä liivijengiin.

Kiristysyrityksen uhriksi joutunut mies ampui kiristäjänsä kuoliaaksi Helsingin Puotilassa 23. marraskuuta 2022.

Poliisin mukaan mies ampui kaksi laukausta uhrin keskivartaloon, ja uhri lyyhistyi kadulle Puotilan venesataman tuntumassa keskellä kirkasta päivää.

Lue lisää: Mies kuoli ammuskelussa Helsingin Puotilassa – ruumis makasi autotiellä

Teon jälkeen mies soitti tapahtuneesta poliisille, ja hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Mies on myöntänyt ampumisen, ja asiaa on tutkittu murhana, ampuma-aserikoksena sekä vaaran aiheuttamisena. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan, poliisi tiedotti perjantaina.

Lue lisää: Epäily: Puotilan ampuja oli kiristyksen uhri

Poliisin mukaan ampujan motiivina tekoon oli häneen useita kuukausia kestänyt kiristäminen. Kiristäjiä oli kaksi, ja toinen heistä oli Puotilassa kuollut mies. Poliisin mukaan kiristäjät eivät saaneet kuitenkaan omaisuutta haltuunsa.

IS:n tietojen mukaan kuollut on yli 30-vuotias ulkomaalaistaustainen mies, joka on istunut vankilassa muun muassa huumerikosten takia. IS:n tietojen mukaan isokokoinen mies tunnetaan alamaailmassa velanperijänä.

Lue lisää: Puotilan epäilty murhaaja on SM-tason kehon­rakentaja – uhri takavuosien Mr. Finland -ehdokas

Asiaa on tutkittu törkeänä kiristyksen yrityksenä ja pahoinpitelynä. Toisen kiristäjän osalta asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Murhasta epäillään 55-vuotiasta helsinkiläismiestä. Hänet tunnetaan rakennusalan yrittäjänä ja menestyneenä kehonrakentajana.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan sekä henkirikoksen uhrilla että ampujalla on yhteyksiä lakkautettuun United Brotherhood -liivijengiin.

Lue lisää: IS:n tiedot: Puotilan murha­epäillyllä ja uhrilla kytköksiä liivijengiin