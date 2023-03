Ei voi luottaa. Kolmeen sanaan tiivistetty vastaus kuvastaa hyvin sitä, mitä suuri osa suomalaisista nykyään ajattelee taksiliikenteestä. Taksiasiakkaat kertovat pahimmista kyydeistään.

Miten tässä näin kävi? Vuoden 2018 taksiuudistus muutti koko alan hinnoittelun, ja romahdutti samalla koko alan arvostuksen.

Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaksin teettämä tuore tutkimus kertoo, että taksitoimintaan luottaa enää kaksi viidestä vastaajasta. Tämä romahdus on tapahtunut nimenomaan vuoden 2018 taksilakiuudistuksen jälkeen.

Karua kieltä kertoo sekin, että kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tulleiden valitusten määrä on kaksinkertaistunut lakiuudistuksen jälkeen.

Luottamuksen romahduksen syynä on etenkin taksien epäselvä hintapolitiikka. Periaatteessa taksin voi nykyään saada halvemmalla kuin ennen lakiuudistusta, mutta käytännössä moni maksaa kyydistään nyt huomattavasti enemmän, vahvistavat Ilta-Sanomien haastattelemat viranomaiset sekä taksialan vaikuttajat.

Lue lisää: "Tajusin vasta matkan jälkeen tulleeni huijatuksi" – 15 kilometrin taksikyyti maksanut jopa 400 euroa

Ilta-Sanomat kysyi hiljattain lukijoiltaan taksikyyteihin liittyvistä ongelmista. Vastauksia tuli useita satoja.

Erityisen hyvin tuntonsa tiivisti mies, joka kirjoitti vastaukseksi ainoastaan seuraavan virkkeen.

– Ei voi luottaa, käytän muita kyytejä.

Erityisen moni nosti esiin ikäihmiset ja Kela-kyytejä käyttävät taksikyytiläiset. Vastaajat kertoivat tuntevansa olevan toisen luokan asiakkaita.

Kertomusten mukaan taksit valikoivat asiakkaikseen mieluiten ”tavallisia” kyytiläisiä, jonka vuoksi sovittua kyytiä joutuu toisinaan odottamaan todella pitkään, eikä se välttämättä koskaan tule. Tästä syystä asiakkailta on jäänyt välistä esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin aikoja.

Toinen vastauksista esille noussut asia liittyi huijatuksi tulemineen, räikeään ylihintaan tai huonoon palveluun.

Haastateltujen henkilöllisyys on Ilta-Sanomien tiedossa. Kaikki jutussa mainitut taksit ovat olleet niin sanottuja villejä takseja.

1. ”Auto tien sivuun!”

Viime kesänä työporukan illanvietossa Helsingin keskustassa ollut Sami tilasi taksin Hyvinkäälle ja huomasi muutaman korttelin matkan jälkeen, että taksamittari raksutti jo 30 euron summaa.

” Kuljettaja ilmoitti summaksi noin 500–600 euroa. Hyvinkäälle on Helsingistä noin 55 kilometriä.

– Huudahdin kuskille, että auto tien sivuun, matka jää tähän ihan saman tien. Tämä operaatio pitää neuvotella uusiksi, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Sami kertoo kysyneensä kuljettajalta, että paljon matka Hyvinkäälle oikein maksaisi. Kuljettaja ilmoitti summaksi noin 500–600 euroa. Hyvinkäälle on Helsingistä noin 55 kilometriä.

Sami ja kuljettaja neuvottelivat asiasta ja lopulta matkan hinnaksi tuli noin 200 euroa.

– Ei se minusta ihan normaali taksa ole. Paska maku jäi suuhun, mutta hotellille oli pakko päästä.

2. Kuski ajoi ja kuvasi ”todistusaineistoa”

Perjantai-illan vietosta ja kalliista kyydistä oli kyse myös silloin, kun Jouni hyppäsi ensimmäiseen tolpalla odottaneeseen taksiin Helsingin Katajanokalta, jossa hän oli työpaikkansa pikkujouluissa.

Suuntana oli noin 20 kilometrin päässä sijaitseva Vantaan Tikkurila. Matkan hinnaksi tuli 122 euroa, vaikka aiemmin saman välin hinta on Jounin kokemusten perusteella ollut 50–60 euroa.

Jouni kertoo ottaneensa hinnan puheeksi, kun huomasi taksamittarin näyttäneen 70 euroa jo Arabian kohdalla, kun alle puolet matkasta oli ajettu. Helsingin keskustasta on noin viiden kilometrin matka Arabian kaupunginosaan.

Jounin mukaan kuljettaja tulistui, veti esiin hinnaston ja ryhtyi tiuskimaan. Kuljettaja otti myös kännykkänsä esille ja ryhtyi kuvaamaan ”todistusaineistoa” sanaharkasta ja kuvasi koko lopun matkaa.

Jouni kertoo soittaneensa asiasta hätäkeskukseen perille päästyään, mutta katsoi pääsevänsä vähemmällä vaivalla maksamalla matkan.

– Kollega lähti pikkujouluista 15 minuuttia minun jälkeeni taksilla. Hän asuu Riihimäellä. Taksilasku oli 135 euroa. Siinä oli hinta kohdallaan.

3. Vain ”vähän kalliimpi” kyyti

Oli perjantai 13. tammikuussa 2023, kun Kai Boström saapui Helsinkiin Ruotsista, jossa oli ollut myyntikokouksessa. Hän kertoo käyttävänsä yleensä Taksi Helsingin takseja, mutta tällä kertaa valitsi Olympiaterminaalin taksijonosta ensimmäisen tarjolla olevan auton.

– En jaksanut odotella ja hinnat olivat kyllä komeasti näkyvissä. Kysyin kuljettajalta, että kuinka hinnat suhteutuvat Taksi Helsingin hintoihin. Hän sanoi, että lähtömaksu on sama, mutta matka vain vähän kalliimpi.

Boström hyppäsi kyytiin ja nappasi kuvan hinnastosta. Kaikki näytti selvältä: siinä oli erikseen kilometrihinnat ja minuuttihinnat.

– Siitä oli helppo tulkita, että auton edetessä voimassa on kilometrihinta ja kun auto ei etene, astuu voimaan minuuttitaksa. Jo Esplanadin kohdalla katsoin taksamittaria, että ai hitto kun kertyy, mutta katsotaan nyt mihin tämä johtaa.

Kisahallin kohdalla, noin 4,5 kilometrin päässä lähtöpaikasta, Boström huomautti kuljettajalle, että mittarissa on jo nyt sellainen summa, mikä vastaisi matkan todellista hintaa. Kuljettaja ilmoitti, että Boström voisi halutessaan keskeyttää matkan.

– Päätin, että nyt ei kikkailla vaan katsotaan tämä maaliin asti.

Perillä Boströmille paljastui, että hinnastossa oli hänen mukaansa ”avointa vilunkia”: siinä kerrottiin matkan minuutti- ja kilometrihinnat, mutta ei mainittu, että molemmat ovat voimassa samaan aikaan. Boströmin noin 35 euron hintaiseksi arvioima kyyti maksoi yli 60 euroa.

– Hinnastossa ei varmasti sinänsä ollut mitään lainvastaista, mutta minusta kyse oli vilungista, kun kysyin kuljettajalta, että miten hinta eroaa Taksi Helsingin hinnoista ja hänen mielestään se oli vain vähän kalliimpi. Lopulta se oli yli 50 prosenttia kalliimpi.

Loppujen lopuksi kuljettaja haukkui Boströmin.

– Kun jää kiinni kusetuksesta, niin hyökkäys on paras puolustus.

4. Taivaalta satoi räntää, mutta kuski tuijotti telkkaria

Yksityisyrittäjänä tuolloin työskennelleellä Erkillä kävi muutama vuosi sitten ikävä takaisku. Hän saapui työmatkaltaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle puolen yön kieppeillä ja aloitti ajomatkan kotiin Porin kupeeseen Luvialle.

Erkki ei päässyt pitkälle ennen kuin auto hajosi. Hän pääsi hinausauton kyydissä huoltoasemalle ja ryhtyi järjestämään itselleen taksikyytiä. Hän sai kolme tarjousta ja valitsi halvimman: 330 euroa.

Kommelluksen alkoivat välittömästi. Ensin taksikuski pyyhälsi huoltoaseman ohi ja Erkki joutui opastajaksi.

” Olen minäkin ajanut autoa huonolla kelillä, mutta en ole katsonut samaan aikaan telkkaria.

Autoon noustessaan Erkki ajatteli, että kaipa tälläkin Poriin pääsee. Vanha Toyota oli epäsiisti, eikä näkyvillä ollut minkäänlaisia taksamittareita. Kuljettaja ei puhunut suomea, joten Erkin mukaan keskustelut käytiin huonolla englannilla.

He pysähtyivät Forssassa, jolloin kuljettaja ehdotti, että matkan voisi maksaa käteisellä. Se ei olisi käynyt päinsä, sillä Erkki oli työmatkalla ja tarvitsi kyydistä kuitin.

Erkki oli matkustanut koko päivän ja nukahteli takapenkillä. Koska yhteistä kieltä ei ollut, kuljettajalla ja matkustajalla ei ollut paljon juteltavaa. Sen sijaan kuljettaja päätti viihdyttää itseään katsomalla puhelimestaan tv-lähetystä.

– Sää oli huono. Räntää satoi ja tiellä oli loskaa. Olen minäkin ajanut autoa huonolla kelillä, mutta en ole katsonut samaan aikaan telkkaria.

Seuraavalla pysäkillä kuljettaja aloitti taas saman laulun ja tivasi käteismaksua, Erkki kertoo. Hän kieltäytyi jälleen.

Kun kyyti pääsi viimein perille, Erkki sai kuin saikin maksettua matkan kortilla. Kuljettaja ei kuitenkaan halunnut antaa matkasta kuittia.

– Sanoin vähän kovempaan ääneen, että kuitti tänne näin.

– Päällimmäisenä ajatuksena oli, että pääsinpä perille ja eroon siitä hepusta. Tuskin sanoin, että kiitos.

Rikoksista tuomittukin voi saada taksiluvan

Taksiliiton mukaan Suomen taksiliikenteessä on yhä parannettavaa, vaikka viranomaiset ovat tehneet korjausliikkeitä useasti vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen. Puheenjohtaja Kai Andersson sanoo, että taksilakiin pitää saada täsmennyksiä.

– Esimerkiksi vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten pitäisi olla esteenä taksiluvan saamiseen. Käytännössä kohtalaisen vakavaan rikokseen syyllistyneellä henkilöllä on mahdollisuus saada taksilupa, vaikka hänellä ei ole mahdollisuutta hoitaa ajotehtävää.

Taksisääntelyn korjaussarjassa tehdyt lakimuutokset tulivat pääosin voimaan 1. toukokuuta 2021. Hinnoittelua, taksamittaria ja muita laitteita koskevat muutokset tulivat voimaan 1. syyskuuta 2021.

Keskeiset muutokset koskivat muun muassa taksinkuljettajakokeen tiukentumista, pakollista yrittäjäkoulutusta ja -koetta, taksivalon käyttöä ja hinnoittelun selkeyttämistä.

Toinen ongelma koskee vähäliikenteisiä alueita ja päivystystä, Taksiliiton Andersson sanoo. Taksin saaminen voi olla joillain alueilla vaikeaa erityisesti hiljaisina vuorokaudenaikoina.

Suomessa on Anderssonin mukaan alueita, joilla taksien päivystyspalvelutkin toimivat entiseen malliin, mutta on myös alueita, joilta autot ovat kadonneet tai katoamassa.

– Taksiliikenteessä on pulaa työvoimasta, jolloin kysynnältään hiljaiset ajat jäävät helposti ilman päivystystä, koska yrittäjät luonnollisesti priorisoivat resurssinsa kannattavimpiin ajankohtiin. Tämä täytyy ratkaista markkinaehtoisesti, Andersson sanoo.

Myös Liikenne- ja viestintävirasto on kiinnittänyt huomiota kuskipulaan, jota esiintyy siitä huolimatta, että voimassaolevia taksinkuljettajien lupia on voimassa enemmän kuin koskaan ennen, 38 000 kappaletta. Työ- ja elinkeinotoimiston tietoihin pohjautuen vuonna 2022 kuukausittain avoimia taksinkuljettajapaikkoja on ollut keskimäärin noin 450.

– Väkilukuun suhteutettuna tarve kuljettajille on ollut erityisen suurta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jonne myös kaksi kolmasosaa avoimista paikoista on sijoittunut, viraston erityisasiantuntija Tuomas Kiiski sanoo.

Sitten on vielä erikseen pääkaupunkiseudulla ja eräissä suurimmissa kaupungeissa nähdyt järjestykseen ja väärinkäytöksiin liittyvät ongelmat. Andersson sanoo, että taksialan turvallisuuteen liittyvät ongelmat koskevat lähinnä pientä joukkoa uusista alalle tulijoista.

– En tarkoita sitä, etteikö uusissa tulijoissa olisi myös hyvää ainesta, sillä valtaosa uusistakin alalle tulijoista toimii tai haluaa toimia täysin oikein. Laki mahdollistaa sen, että alalle pääsee myös niin sanottuja ”rimanalittajia”, jotka näkyvät julkisuudessa ja mediassa. Muutama mätä omena pilaa koko korin, hän sanoo.

Andersson luonnehti Ilta-Sanomien aiemmassa haastattelussa, että taksialalla on nykyään kahdenlaista väärää toimintaa. Joissain tapauksissa taksiyrittäjien toiminta täyttää petoksen tunnusmerkit, toisissa taas yrittäjien moraali pettää pahasti.

– Jälkimmäisellä tarkoitan juuri toimijoita, jotka hinnoittelevat kyytinsä aivan kohtuuttomiksi, joskin lain puitteissa. Kohtuuton hinnoittelu on mahdollista, koska lakiuudistuksen jälkeen kyydeille ei ole ollut olemassa minkäänlaista hintakattoa. Vastuu on siirtynyt kuluttajalle, joten hintainformaation ja siinä erityisesti vertailuhinnan tulisi olla selkeää ja helppolukuista.