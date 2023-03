Helsingin Kaapelitehtaalla avautuneen näyttelyn alastonkuvia vaaditaan kokonaan poistettavaksi pornografisen sisällön vuoksi. Valokuvaaja pitää vaatimusta sensuurina.

Osa Risto Rauteen ottamista alastonkuvista on käännetty pois näkyviltä K–18-materiaalina.

Helsingissä kauhistellaan kulttuurikeskuksen seinälle ilmestyneitä alastonkuvia.

Kyse on Helsingin Salmisaaressa sijaitsevassa Kaapelitehtaassa maaliskuun alussa avautuneesta valokuvanäyttelystä.

Kolmen kuvaajan yhteisnäyttelyssä yhtenä esillepanijoista on harrastajavalokuvaaja Risto Rautee, 70, joka esittelee näyttelyssä oman luonnehdintansa mukaan ”glamour-nudekuvia”.

70-vuotiaan Rauteen valokuvaamissa otoksissa on alastomia naisia, jotka edustavat eri kansallisuuksia. Heitä on Suomesta, Ukrainasta, Ruotsista, Puolasta ja Intiasta.

Kuvissa alastomat naiset poseeraavat alusvaatteisillaan tai kokonaan alasti. Moni naisista on kuvattu rinnat avoimesti paljaana. Joillain kuvattavilla näkyy myös häpykarvoitus.

Nyt näyttelystä vastaavaa helsinkiläistä Kameraseura ry:tä on vaadittu poistamaan alastonkuvat näyttelytilan seiniltä.

Kuvista on valittanut seuralle Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Maija Savolainen.

Savolaisen mukaan kuvat ovat pornografiaa eivätkä ne sovellu näytille julkiseen tilaan.

Torstaina kameraseuran hallitus kävi Rauteen kanssa läpi kuvia. He päätyivät kääntämään niistä viisi kuvapuoli seinään päin. Nurinpäin pyöräytettyjen valokuvien selkäpuolelle on kirjoitettu isoin kirjaimin ”K–18”.

– Pääsimme yhteisymmärrykseen asiassa, Rautee summaa.

Valokuvaaja Rauteen mukaan hänen kuvissaan ei ole kyse pornosta, vaan valojen ja varjojen yhdistelystä valokuvaukseen studio-olosuhteissa.

– On mielenkiintoista, miten valot, varjot ja muodot saa näkymään alastomalla iholla. Se on ihan toista kuin vaatetuksessa.

Hän kertoo kuvissa esiintyvien naisten olevan maasta toiseen kiertäviä ammattimalleja, jotka ovat ottaneet Rauteeseen yhteyttä netin valokuvaussivustoilla.

– Portfolioni on sivustoilla, ja kun mallit tulevat Suomeen, he ottavat minuun yhteyttä ja ehdottavat kuvaussessiota.

Rauteen mukaan kaikilla naisilla oli suostumus myös alastonkuviin.

– Mallit pitävät itsekin huolta, etteivät päästä julki kuvia, jotka voidaan luokitella pornoksi.

Rautee kertoo kuvanneensa vastaavanlaisia alastonkuvia satunnaisesti myös aiemminkin.

– Kai se on ihan ymmärrettävää, että mies on kiinnostunut naisista, en pidä sitä mitenkään luonnottomana.

Alastomuutta Rautee ei pidä itselleen tabuna, vaikka ymmärtää sen joillekin edelleen sellainen olevan.

– Suomalaisissa taidepiireissä sen ei silti pitäisi olla mikään tabu.

– Ei alastomuus tee kuvista automaattisesti taidetta, eikä kukaan ole niin väittänytkään, mutta ei se tee niistä automaattisesti pornoakaan, Rautee tuumaa.

Risto Rautee pitää kuviaan kohdannutta käännettä huvittavana. – Tämä on surkuhupaisaa. Sääli, että tähän on päädytty.

Rautee pitää kuviinsa puuttumista sensuurina.

– Ammattitaiteilijan (Savolainen) pitäisi puolustaa taiteen vapautta eikä ajaa sensuuria.

Kuvista kameraseuralle valittaneen Maija Savolaisen mukaan Rauteen ottamat alastonkuvat eivät sovi Kaapelitehtaan kaltaiseen julkiseen tilaan.

Tutkijantyönsä lisäksi Savolainen toimii valokuvataiteilijana sekä tuntiopettajana Taideyliopistolla.

Savolaisen mukaan suuri osa Rauteen kuvista imitoi onnistuneesti aikuisviihdettä eli pornoa.

– Naiskehot esitetään sellaisessa valossa ja asennoissa, jotka ovat meille tuttuja aikuisviihteen kuvastosta. Naiset ovat jonkinlaisessa roolissa näissä kuvissa, joilla haetaan jonkinlaista kiihottumisen tasoa.

– On henkilökohtaista, mikä ketäkin kiihottaa. Mutta tämä vastaa stereotyyppistä heteromiehen kiihottumistarkoitukseen tarkoitettua kuvastoa, jossa nainen, jonka rinnat ja jalkovälit ovat esillä, esiintyy nautintoa imitoiva raukea ilme kasvoillaan.

Tämä kuva luokiteltiin K–18-materiaaliksi.

Taiteeksi Savolainen ei Rauteen kuvia miellä, sillä niistä ei välity sisältöä, joka viittaisi valokuvataiteelliseen ajatteluun.

Hän puhuu ”male gazesta” eli ”miehisestä katseesta”, jossa naisvartalot esitetään esineellistävänä ja seksuaalisesta näkökulmasta heteromiesten miellyttämiseksi.

– Valokuva ei muutu taiteeksi sillä, että siihen laitetaan alaston naisvartalo, vaikka joskus kuvataiteen historiassa sellaisia kuvia taiteena on pidettykin.

Savolaisen mielestä kuka tahansa voi halutessaan ottaa yhteisestä suostumuksesta alastonkuvia, mutta kyseenalaistaa niiden esittelyn avoimessa yleisessä tilassa, jossa kulkee myös paljon lapsia.

Savolaisten mielestä etenkään lasten ei tulisi joutua näkemään Rauteen kuvia niiden pornografisen sisällön vuoksi.

– Minkä takia kuvat halutaan tuoda julkiseen tilaan, jossa kuka tahansa joutuu kulkemaan käytävän läpi ilman, että aikuisviihdemateriaalista varoitetaan millään tavalla.

– Joku aikuisviihdealan julkaisu olisi varmaan sopivampi näille, Savolainen jatkaa.

Moni kauhistelee Risto Rauteen kuvia näyttelyn vieraskirjassa, ja vaatii poistamaan ne seinältä. Osa katsojista kokee kuvat naisia esineellistävinä ja halventavina. Toiset näyttelyn nähneet taas kehuvat ja kiittelevät Rauteeta kuvista.

Savolainen pyysi keskiviikkona kameraseuraa ja sekä Rauteeta poistamaan kuvat Kaapelitehtaalta.

Kameraseuran puheenjohtaja Leena Saarela kertoo, että osa Rauteen kuvista päätettiin kääntää Savolaiselta saadun palautteen seurauksena.

– Katsoimme yhdessä kuvista ne, jotka voivat olla epäsopivia yleiseen tilaan, jossa kulkee myös lapsia. Otimme huomioon myös sen, ettei tilaan ole rajattavissa erillistä K–18-aluetta.

– Pyrimme löytämään kompromissia lisäksi siihen, että Kaapelitehdas on myös useiden ihmisten työpaikka ja huomioimaan heidän kokemuksensa siitä, mikä on työpaikalle sopivaa kuvastoa, Saarela jatkaa.

Yhteisnäyttelyn avajaisia vietettiin viime perjantaina. Saarela ei ollut paikalla tilaisuudessa, mutta hän on kuullut Rauteen otosten aiheuttaneen katsojissa kaksijakoisia reaktioita.

– Selkeästi toiset olivat hämmentyneitä siitä, miten kuviin tulisi suhtautua.

Saarela on tehnyt itsekin paljon henkilökuvausta ja ollut myös kuvauskohteena. Hän kertoo ymmärtävänsä, että kuvat, jossa ollaan ”haarat levällään”, voidaan kokea pornografisiksi.

Saarela itse ei laske Rauteen näyttelykuvia silti aikuisviihteeksi.

– Ainakaan niitä, jotka jätimme esille näyttelyyn.

– Tietysti tässä tulee aina katsojan oma näkökulma, ja sitä on myös kunnioitettava. Maijalla (Savolainen) on taiteen tutkimuksen kautta paljon näkemystä siihen, miten kuvaa on katsottu ja käsitelty kautta aikain. Ymmärrän hyvin myös hänen näkökulmansa tässä tilanteessa, Saarela jatkaa.

Näyttelyssä on mukana Risto Rauteen lisäksi Jussi Aallon ja Tani Simbergin kuvia.

Kameraseura ei ollut etukäteen tietoinen näyttelyn kuvien sisällöstä. Erillinen näyttelytoimikunta on hyväksynyt näyttelyhakemukset ja niihin kirjatut luonnehdinnat kuvista.

– Olemme luottaneet kuvaajin siinä, mitä näyttelyihin tulee. Mutta tämäkin prosessi tullaan muuttamaan.

Kameraseuran henkilökuvauskursseilla keskustellaan Saarelan mukaan paljon myös kuvauksen eettisyydestä. Alastonkohun seurauksena tähän puoleen on tarkoitus keskittyä vielä aiempaa enemmän.

– Käymme eettisyyttä entistä perusteellisemmin läpi, myös alastonkuvausta ajattelen. Että mitä siinä tulee ottaa kuvauksessa huomioon, mutta myös esillepanossa julkisessa tilassa ja yksityisessä näyttelytilassa.

Kuvien kääntämisen jälkeen Maija Savolainen otti perjantaina toistamiseen yhteyttä seuraan ja vetosi kuvien poistamiseen.

Saarelan mukaan uusille toimenpiteille ei ole kuitenkaan enää tarvetta.

– Uskon, että tämä on nyt loppuun päätetty.

Kameraseura on kysynyt asiasta myös Kaapelitehtaan mielipidettä.

– He eivät olleet nähneet kuvissa mitään, minkä takia yhtäkään niistä olisi pitänyt poistaa.