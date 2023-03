Parveketurmaan ei epäillä liittyvän rikosta, mutta avoimia kysymyksiä on edelleen paljon.

Tikkurilan traagisessa parveketurmassa moni kysymys on yhä vailla vastausta.

Nuori nainen putosi seitsemännen kerroksen parvekkeelta sen alaosan lasin läpi Vantaan Tikkurilassa torstain vastaisena yönä 2. maaliskuuta.

Hän putosi ensimmäisen kerroksen patiota rajaavan aidan päälle talon sisäpihalle. IS:n tietojen mukaan nainen asui kyseisessä kerrostalossa. Hän ei kuitenkaan ollut tapahtumahetkellä omassa asunnossaan, vaan naapurin luona kylässä.

Poliisin mukaan asiaan ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisi selvittää kuolemaan johtaneen onnettomuuden syytä yhdessä Onnettomuustutkintakeskuksen sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

Poliisi on ollut tapauksesta niukkasanainen, koska kuolemansyyn selvittäminen on lähtökohtaisesti salassa pidettävää silloin, kun asiassa ei epäillä rikosta. IS ei ole tavoittanut poliisia perjantaina kommentoimaan tapausta.

Parvekkeesta puuttuu kaiteen alapuolinen lasi.

Vantaan rakennusvalvonta on asettanut parvekkeet käyttökieltoon siihen asti, että Tukes ja poliisi saavat omat selvityksensä valmiiksi.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Carlson toivoo, että selvitykset valmistuisivat nopeasti, sillä parvekkeiden käyttökiellosta aiheutuu asukkaille merkittävää haittaa.

– Taloyhtiössä on yli 200 huoneistoa. Tämä vaikuttaa isoon määrään ihmisiä, Carlson huomauttaa.

1. Miten lasi petti?

Nainen putosi parvekkeen kaiteen alapuolisen lasin läpi. Kyseessä on laminoitu lasi, jonka pitäisi kestää iskuja hyvin. Toistaiseksi vailla vastausta on se, mikä aiheutti lasin rikkoutumisen ja kohdistuiko lasiin esimerkiksi syystä tai toisesta voimakas isku.

Sää ei ollut tapahtuma-aikaan tavallisesta poikkeava. Kyseisenä yönä Vantaalla ei Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi satanut lunta tai ollut kova pakkanen.

2. Miksi nainen putosi?

Toistaiseksi epäselvää on myös se, mistä syystä nainen pääsi putoamaan parvekkeelta lasin pettäessä. Istuiko hän mahdollisesti parvekkeella lasiin nojaten, kun lasi syystä tai toisesta petti?

Poikkeuksellinen onnettomuus on järkyttänyt kerrostalon asukkaita.

3. Onko parvekkeissa rakenteellisia vikoja?

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Carlsonin mukaan tapaus on luonnollisesti herättänyt asukkaissa paljon huolta.

– Asukkailla on iso tiedon tarve siitä, miten tämä on voinut tapahtua. Tapaus on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä, hän sanoi aiemmin tällä viikolla.

Myös Ilta-Sanomien keskiviikkona haastattelemat asukkaat toivoivat, että parvekkeiden mahdolliset viat selvitetään pian. Kyseessä on uusi, vuonna 2020 valmistunut kerrostalo.

Tukes selvittää nyt muun muassa sitä, onko parvekkeen kaiderakenne ollut vaatimusten mukainen. Mikäli rakenteellisia vikoja löytyy, herää kysymys siitä, voiko vastaavia vikoja olla myös muissa taloissa. Vastaavankaltainen kaiderakenne on yleinen uusissa kerrostaloissa.