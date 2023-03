Kaksi loukkaantui vakavasti.

Pakettiauto ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa aamulla viiden jälkeen Nilsiässä, Kuopiontiellä. Pakettiauto oli tulossa Nilsiän suunnasta ja henkilöauto Siilinjärven suunnalta.

Nokkakolari tapahtui Suholanmäen kohdalla.

Kolarissa kuoli henkilöauton kuljettaja. Kaksi muuta onnettomuuden osallista loukkaantui vakavasti.

Toinen loukkaantunut on pakettiauton kuljettaja ja toinen henkilöautossa apukuljettajan paikalla istunut. Heidät on kiidätetty Kuopion yliopistolliseen sairaalaan hoitoon.

Päivystävä palomestari Petteri Lintunen kertoo, että onnettomuus oli normaali nokkakolari.

– Onnettomuuspaikalla tie oli normaalissa talvikunnossa, mutta onnettomuuspaikka sinällään on hieman hankala. Siinä on jyrkkä notko ja mäki, ja näkyvyys on hieman heikko.

Onnettomuuspaikan kohdalla on käytössä yksi kaista. Liikenne on ohjattu kiertotietä Laitisenmäen kautta raivaustöiden aikana.

Molempien kaistojen pitäisi Lintusen mukaan olla käytössä viimeistään kahdeksaan mennessä.