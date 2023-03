Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Presidentti Niinistö kertoi arvionsa Suomen Nato-aikataulusta

Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstaina Washingtonissa, että uskoo yhä Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä ennen heinäkuussa Vilnassa järjestettävää puolustusliiton huippukokousta.

– Minun arvioni on yhä edelleen hyvin optimistinen: Vilnaan mennessä olemme molemmat Naton jäseniä, Niinistö sanoi.

– Missä järjestyksessä ja yhdessä vai erikseen, sitä en lähde arvailemaan.

Myös Suomen, Ruotsin ja Turkin väliset kolmikantaneuvottelut jatkuivat torstaina Brysselissä pitkän tauon jälkeen. Niinistö nosti tämän esiin myönteisenä asiana.

ISW: Venäjän torstaiset ohjusiskut tehtiin todennäköisesti ennen kaikkea propagandamielessä

Venäjän torstaiset laajat ohjusiskut tehtiin todennäköisesti ennen kaikkea propagandaa ajatellen, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo kertoo.

Venäjä käytti iskuissaan yhteensä 84 ohjusta ja kahdeksaa iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia. Eritoten ohjusten kohdalla Venäjän varastot ovat kuitenkin ISW:n mukaan huvenneet. Venäjän presidentti Vladimir Putin käytti täten ohjuksia myönnytelläkseen sotamielisiä ja ultranationalistisia toimijoita Venäjällä. Iskuissa käytettiin myös hypersoonisia Kinzhal-ohjuksia, joita on Venäjän varastoissa noin 50 kappaletta.

Suuri osa ohjuksista laukaistiin kohti Ukrainan energiainfrastruktuuria.

Useita kuollut ammuskelussa Jehovan todistajien valta­kunnan­salissa Hampurissa

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut ammuskelussa Pohjois-Saksan Hampurissa, kertoi saksalaismedia Bild Reutersin mukaan.

Haavoittuneiden määrä on tarkentunut yön mittaan ja esimerkiksi Hamburger Morgenpost -lehti kertoo, että heitä on yhteensä 24. 17 ihmisen vammat ovat lieviä ja loppujen vakavia.

Ampuminen tapahtui Jehovan todistajien paikallisessa valtakunnan­salissa, kertoo Bild.

Hampurin poliisi on vahvistanut usean ihmisen loukkaantuneen ja osan kuolleen ammuskelussa kirkossa Hampurissa.

Tietosuojarikoksesta syytettyä Vastaamon ex-toimitusjohtajaa kuullaan oikeudessa

Psykoterapiakeskus Vastaamon entistä toimitusjohtajaa Ville Tapiota kuullaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Häntä syytetään tietosuojarikoksesta.

Syyttäjän mukaan Tapio laiminlöi Vastaamossa riittävästä tietoturvasta huolehtimisen ja antoi viranomaisille vääriä tietoja yritykseen keväällä 2019 kohdistuneesta tietomurrosta.

Tapio kiistää syytteen. Hänen puolustuksensa mukaan Vastaamon tietojärjestelmä oli oikein käytettynä turvallinen ja yrityksen it-työntekijät yrittävät vierittää vastuuta omista virheistään Tapiolle.

CNN: Putin siirsi sodan vastuun sotilastiedustelupalvelulle FSB:ltä

Yhdysvaltalaisen televisiokanava CNN:n selvitys paljastaa, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin siirsi sodan vastuun Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB:ltä sotilastiedustelupalvelu GRU:lle.

– Viime kesästä saakka sotilastiedustelun kenraalit ottivat entistä tärkeämpiä rooleja, kun Putin ymmärsi, ettei se ole enää ”erikoisoperaatio” vaan perinteinen sota. Valitettavasti tämä tarkoittaa, että Putin valmistelee maataan pitkäkestoiseen ja konventionaaliseen sotaan, sanoi maanpaossa elävä tutkiva toimittaja Andrei Koldatov.

Kiinan kansankongressi nimitti Xi Jinpingin kolmannelle presidenttikaudelle

Kiinan kansankongressi nimitti perjantaina Xi Jinpingin historialliselle kolmannelle presidenttikaudelle. Historiallista on se, että Mao Zedongin valtakauden jälkeen Kiinassa presidenttien kaudet ovat jääneet kahteen.

Xin johtama Kiina on maailman toiseksi suurin talous, mutta presidentti joutuu kuitenkin kohtaamaan vaikeita aikoja. Maan talous on kärsinyt pahoin koronaviruspandemiasta, jota Xin johdolla pyrittiin pitämään kurissa kovilla rajoituksilla. Se sai syksyllä kiinalaiset kaduille osoittamaan mieltään.