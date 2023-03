Tällainen on Suursaaren verinen historia – jatkosodan jälkeen alkoi yllättävä taistelu

Strategisesti tärkeän Suursaaren vuoksi on virrannut suomalainen, ruotsalainen, venäläinen ja saksalainen veri.

Suursaaren sotahistoria kuuluu Suomenlahden räiskyvimpiin. Suursaaresta ja viereisestä Tytärsaaresta on taisteltu vuosisatoja. Nyt pelätään, että Venäjä jälleen lisää saaren sotilaskäyttöä Suomen pyrkiessä Naton jäseneksi.

Suursaari siirtyi Venäjän haltuun Suuressa Pohjan Sodassa 1700-luvun alussa. Vuonna 1788 Ruotsin kuningas Kustaa III haki revanssia Venäjän aiemmista voitoista. Hänen laivastonsa kohtasi Pietaria kohti purjehtiessaan venäläiset Suursaaren edustalla. Taistelu päättyi ratkaisemattomana, mutta Pietariin ruotsalaiset eivät päässeet.

20 vuotta myöhemmin koko Suomi siirtyi Venäjän valtaan. Oolannin sodassa 1850-luvulla brittilaivasto pommitti Suursaarta. Vuonna 1918 Suursaari oli suomalaisten valkoisten ja saksalaisten sekä suomalaisten punaisten ja neuvostovenäläisten sotilaallisen kiinnostuksen kohteena.

Matkalla Suursaareen. Jatkosodassa saari vaihtoi omistajaa pariin otteeseen. Maaliskuussa 1942 suomalaiset valtasivat sen.

Suursaari jäi Suomelle. Sitä käytettiin pian Neuvosto-Venäjään kohdistuvaan radiotiedusteluun.

Siviileille Suursaari oli kalastuksen ja matkailunkin keskus. Pian sotarummut kuitenkin soivat taas.

Talvisodan alussa Neuvostoliitto pommitti saarta. Sekä suomalaiset siviilit että sotilaat evakuoitiin. Saari siirtyi Neuvostoliiton haltuun.

Jatkosodassa Suursaari vaihtoi omistajaa useaan kertaan. Ensin puna-armeija vetäytyi sieltä ja suomalaiset ottivat saaren haltuunsa. Vuoden 1942 alussa puna-armeija kuitenkin palasi ja valtasi Suursaaren.

Suomalaiset pelkäsivät, että saaresta tulisi uhka, jos neuvostoliittolaiset saisivat sen linnoitettua. Siksi maaliskuun lopulla 1942 vahva suomalainen osasto valtasi sen takaisin raskain tappioin.

Saaren takaisin vallanneet suomalaisejoukot ”voitonparaatissa” vuonna 1942.

Kahden vuoden kuluttua tilanne muuttui täysin.

Natsi-Saksan harmiksi Suomi teki aselevon Neuvostoliiton kanssa. Saksalaiset pitivät Suursaarta niin tärkeänä, että päättivät vallata sen suomalaisilta.

Syyskuussa puolivälissä Suursaaren edustalle ilmaantui saksalainen maihinnousulaivasto. Saksalaisten yllätykseksi suomalaiset ryhtyivät raivokkaaseen vastarintaan. Suomalaiset saivat avukseen Neuvostoliiton ilmavoimat.

Saksalaisten tilanne kävi nopeasti mahdottomaksi. Heitä kaatui yli 150 ja vangeiksi antautui yli 1 200 miestä. Aselepoehtojen mukaisesti suomalaiset luovuttivat vankinsa puna-armeijalle.

Suursaari jäi jälleen Neuvostoliitolle. Alueelle sijoitettiin merivalvontatutkia, joita on nyky-Venäjän aikana uudistettu. Alueelle sallittiin välillä jonkin verran matkailua Neuvostoliiton kaaduttua, mutta se pysyi osana suljettua rajavyöhykettä.

Viimeisten 15 vuoden aikana on tehty havaintoja siitä, että Suursaaren sotilaskohteet on pidetty kunnossa ja niitä on paranneltu.