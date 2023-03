Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Ukrainassa massiivisten iskujen sarja isoihin kaupunkeihin

Venäjä on kohdistanut massiivisia iskuja eri puolille Ukrainaa yöllä ja varhain torstaiaamuna. Mediatietojen mukaan ohjusiskuja olisi kohdistunut aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovaan, eteläiseen satamakaupunki Odessaan ja koillisessa maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä on torstaina aamun aikana tehnyt kaikkiaan 81 ohjusiskua ja kahdeksan lennokki-iskua kautta maan.

Alueviranomaisten mukaan sähkökatkoja kohdistuu nyt laajoille alueille. Ainakin Kiovasta ja Odessasta on raportoitu, että iskuja on kohdistunut myös energialaitoksiin. Myös Zaporizzjan ydinvoimala maan eteläosassa on jäänyt ilman sähköä, ja voimalan välttämätön sähkönsaanti hoidetaan nyt varageneraattoreilla.

Siuntion taposta epäilty paljasti poliisille ruumiin kätköpaikan

Siuntiossa tapahtuneesta noin 30-vuotiaan naisen taposta epäilty mies paljasti itse poliisille, minne kätki ruumiin.

Käräjäoikeus vangitsi 59-vuotiaan miehen viikolla todennäköisin syin epäiltynä taposta, jonka epäillään tapahtuneen 31. tammikuuta ja 1. helmikuuta 2023 välisenä aikana Siuntiossa. Tässä vaiheessa uhrin ruumis oli vielä kateissa. Keskiviikkona poliisi vahvisti, että ruumis on nyt löytynyt.

Poliisi kertoo nyt tiedotteessaan, että rikoksesta epäilty mies kertoi poliisille, minne hän oli vienyt uhrin. Poliisi löysi vainajan epäillyn osoittamasta paikasta tiistaina 7. maaliskuuta. Vainaja löytyi syrjäisestä paikasta maastosta Lohjalla.

Epäilty on poliisin mukaan kertonut kuulusteluissa kohdistaneensa uhriin väkivaltaa ja aiheuttaneensa tämän kuoleman. Hän katsoo syyllistyneensä asiassa pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

Rikoksesta epäilty mies on edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä taposta. Asiaan liittyvä toinen henkilö, jota epäillään rikoksentekijän suojelemisesta, on nyt vapautettu tutkintavankeudesta.

Sähkön hinta nousi kaikkien aikojen ennätykseen viime vuoden lopulla

Suomalaisten kotitalouksien sähkökulut nousivat uuteen ennätykseen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus katsauksessaan energian hintoihin. Sähkön kokonaishinta oli keskimäärin 20–34 senttiä kilowattitunnilta, kun mukaan lasketaan verot ja siirtomaksut.

Nousua oli edelliseen neljännekseen verrattuna 23–26 prosenttia ja vuoden takaiseen verrattuna 41–49 prosenttia. Hintaerot yksittäisten kuluttajien välillä olivat suuria, johtuen muun muassa sähkösopimuksen tyypistä ja solmimisajankohdasta.

Tammikuussa hinta kääntyi laskuun pörssihintojen laskun myötä.

Sokeriverolle laaja kannatus eduskuntapuolueilta

Eduskuntapuolueista iso enemmistö kannattaa terveysperusteisen veron käyttöönottoa ensi vaalikaudella. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö Sosten kyselyssä kuusi puoluetta on täysin samaa mieltä, että esimerkiksi sokeriin kohdistuva vero olisi tarpeen.

Tällä linjalla ovat kokoomus, Sdp, vihreät, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Keskusta ja Rkp ilmoittavat olevansa jokseenkin samaa mieltä, ja vain perussuomalaiset ottaa ajatukseen etäisyyttä ja toteaa, ettei se ole samaa eikä eri mieltä.

Suomi, Turkki ja Ruotsi kokoustavat katkon jälkeen Naton päämajassa

Suomen, Ruotsin ja Turkin virkamiehet tapaavat tänään Brysselissä Naton päämajassa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Turkki päätti keskeyttää keskustelut Ruotsin kanssa tammikuussa. Syy tapaamisten keskeyttämiseen olivat protestit, joiden yhteydessä muun muassa poltettiin Koraani Turkin suurlähetystön liepeillä Tukholmassa.

Keskustelut liittyvät kolmikantaiseen asiakirjaan, jonka maat allekirjoittivat viime kesänä Naton Madridin huippukokouksessa. Asiakirjalla oli määrä huomioida Turkin näkökulmia, jotta Suomen ja Ruotsin matka kohti Natoa pääsi etenemään.

Turkki on toistuvasti viestinyt, että sillä ei ole enää vaatimuksia Suomelle.

Georgiaa hallitseva puolue veti pois lakiesityksensä ulkomaisista agenteista

Georgiassa maata hallitseva puolue ilmoittaa, että kiistanalainen lakiesitys ulkomaisista agenteista vedetään takaisin.

– Puolueena, joka tuntee vastuunsa yhteiskunnan jokaista jäsentä kohtaan, olemme päättäneet varauksetta vetää pois tukemamme lain, sanottiin Georgialainen unelma -puolueen verkkosivulla.

Lakiesityksen mukaan esimerkiksi tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä, olisivat joutuneet rekisteröitymään. Myös Venäjällä on vastaavanlainen laki.