Vaalilupauksessamme vetoamme äänestäjiä valitsemaan ”järjen äänen”, koska tunteemme ovat niin jääkylmiä, ettei kukaan sellaisia valitsisi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola kristillisdemokraateista vaalisarjassaan.

Siunausta ja armoa kaikille!

Tai no, ei nyt sentään ihan kaikille!

Armoa yhä harvemmalle, me olemme sentään Suomen Kristillisdemokraatit!

Meillä kristillisdemokraateilla on usein seksi mielessä. Ei oma seksi, tietenkään, emme ole pervertikkoja, vaan muiden seksi, jota työstetään väärin.

Raamatussa käsketään, että ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa”. Voiko kauniimmin kuvata kahden eri sukupuolta olevan ihmisen suhdetta!

Siitä huolimatta yhä useampi lävistyksiin, nuuskaan ja tatuointeihin kadonnut kaupunkilainen suorittaa polyamorikon / prostituoidun lailla aviolliset lisääntymisvelvollisuutensa päin helvettiä.

Eivät ole aviossa, eivät lisäänny, maa ei täyty.

Viime vuosikymmeninä seksi on sutattu tunnistamattomaksi.

On homoja, homoliittoja, sukupuolta vaihdetaan sukkien tahtiin. Meillä kuluu puolueessa usein kuukausia etsiessämme Raamatusta rivien väliin kirjoitettua viestiä, jossa varoitetaan kadotuksesta, joka on vääränlaisen seksin seuraus.

Mikä tässä on niin vaikeaa? Nainen ja mies on luotu toisilleen, jotta suku jatkuisi. Toinen nainen on naiselle kätilö, siivooja tai kassa, ei hyväilyn kohde. Toinen mies on miehelle pelikaveri, jota kerran vuodessa lätkäistään onnistuneen pelin jälkeen miehekkään heteroseksuaalisesti selkään. Sukupuolia on kaksi.

Kirkkokaan ei ole puolellamme, vaan on ajautunut seksistä nautiskelevan paholaisen pauloihin, mutta onneksi Raamattu todistaa puolestamme.

Jos Raamattua lukee kaltaistemme seksifriikkien lailla, se on opas siitä, millaista seksiä saa harjoittaa kaksi kertaa vuodessa lauantaisin, kun on pettynyt television paheelliseen tarjontaan eivätkä rauhoittavat lääkkeet ole ehtineet vaikuttaa. Tuo seksi on velvollisuuksien, ei vapauksien seksiä.

Jeesuskin mietiskeli Raamatussa enimmäkseen seksiä, ei köyhiä, ei sairaita, ei yhteisön ulkopuolelle suljettuja, vaan sitä, että missä asennossa ja kenen kanssa sitä on taas naapurissa oltu, ei hyvä, taidanpa mennä kirjoittamaan Vuorisaarnaan uudestaan.

Jeesus herätti Jairoksen tyttären kuolleista, koska tytär oli tyytyväinen biologiseen sukupuoleensa. Mooses halkoi meren, jotta heterot saivat hajuraon muihin. Kaikki tietävät, miksi heinäsirkat täyttivät maan.

” Maalaisjärki on turvallinen ja täysin omaa keksintöämme.

On meillä silloin tällöin muutakin kuin seksi mielessä.

Vaalilupauksessamme vetoamme äänestäjiä valitsemaan ”järjen äänen”, koska tunteemme ovat niin jääkylmiä, ettei kukaan sellaisia valitsisi.

Tuo vaatimamme järki ei ole mikä tahansa järki, ei ainakaan kaupunkilaisjärki, vaan se on menneiden aikojen maalaisjärki, jonka katoamista murehdimme.

Maalaisjärki on turvallinen ja täysin omaa keksintöämme.

Kahvi tuoksuu, maalaisjärki katsoo ikkunasta pellolle, melkeinpä kyttää, pellolla on kauriita, kaikki heteroita, menossa tekemään lisää kauriita, kaikki on niin kuin kuuluu olla.