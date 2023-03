”Ristona” tunnettu mies on käynyt vuosia isyystaistoa. Taustalla ovat elatusmaksut, joita hän maksaa lapselle, jonka isä hän ei todistetusti ole. Nyt asiaan saattaa tulla muutos.

Nimellä ”Risto” tunnetun miehen isyystaistelussa tapahtui kuun alussa uusi merkittävä käänne.

Lapsen edunvalvoja jätti tuolloin Helsingin käräjäoikeuteen isyyden kumoamiskanteen. Mikäli kanne menestyy oikeudessa, Riston vuosia kestänyt piina tulee päätökseen.

Tämä tarkoittaisi sitä, että Risto ei olisi enää virallistenkaan asiakirjojen mukaan lapsen isä, eikä siten myöskään tälle elatusvelvollinen.

Tähän saakka Risto on joutunut maksamaan lapselle kuukausittaisia elatusmaksuja, vaikka hän ei todistetusti ole pojan biologinen isä.

Lapsen edunvalvoja, asianajaja Jussi Sarvikivi pitää todennäköisenä, että vuosia kestänyt isyystaistelu päättyy Riston kannalta myönteisesti.

– Isyyden kumoamiselle on peruste, kun on osoitettu, että tällä lapsella ja isäksi todetulla henkilöllä ei ole olemassa biologista suhdetta, Sarvikivi sanoo IS:lle.

Käräjäoikeus myönsi hänelle lapsen edunvalvojana kanneoikeuden isyyden kumoamista varten tammikuussa. Oikeus katsoi tämän olevan lapsen etujen mukaista.

Lue lisää: ”Riston” pitkässä isyys­taistelussa uusi merkittävä käänne

Käräjäoikeus perusteli asiaa muun muassa sillä, että nuorella lapsella olisi hyvin aikaa sopeutua ja tutustua tosiasialliseen isäänsä. Lisäksi lapsen todennäköinen biologinen isä olisi yhä halukas selvittämään isyyden.

Käräjäoikeus huomioi myös ratkaisussaan, ettei Ristolla ja lapsella ole sellaista ihmissuhdetta, jonka lapsi voisi muistaa. He tapasivat viimeksi vuonna 2016 lapsen ollessa 2-vuotias. Nyt lapsi on 8-vuotias.

Risto yritti itse kumota isyyden saatuaan tietää silloisen vaimonsa uskottomuudesta. Järkytys oli Ristolle kuitenkin niin suuri, että hän toimitti kumoamiskanteen oikeuteen parisen kuukautta myöhässä.

Siksi Risto jäi virallisiin asiakirjoihin lapsen viralliseksi isäksi. Isyyslain mukaan kanne olisi pitänyt jättää kahden vuoden sisällä lapsen syntymästä.

Oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi, eikä Ristolla siksi ollut enää oikeutta hakea isyyden kumoamista.

Lue lisää: Risto joutui pettymään myös korkeimmassa oikeudessa – määrättiin maksamaan lähes 50 000 euron elatusmaksut lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole

IS on seurannut miehen tapausta alusta lähtien, ja käyttänyt hänestä tekaistua nimeä ”Risto” lapsen yksityisyyden suojaamiseksi.

Isyysasiaa on seurattu myös tiiviisti muissa tiedotusvälineissä, ja se on herättänyt runsasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Somekirjoittelu on johtanut myös rikossyytteisiin, kuten IS on aiemmin uutisoinut.

Lue lisää: Aleksi Valavuorta ja Arman Alizadia syytetään rikoksista

Sarvikivi toivoo, että asian julkinen käsittely päättyisi, kun oikeus on ratkaissut isyyden kumoamista koskevan kanteen. Se olisi hänen mukaansa lapsen etujen mukaista. Siitä ei ole vielä toistaiseksi tietoa, koska oikeus antaa asiassa ratkaisun.