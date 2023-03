Sama helikopteri, josta oli hypätty, vei varusmiehet hoitoon.

Utin Jääkärirykmentti harjoittelee parhaillaan Lapissa.

Tiistaina iltapäivällä tapahtui harjoituksessa kaksi loukkaantumista.

Potilaat vietiin armeijan NH90-helikopterilla Ivalon terveyskeskukseen.

Harjoituksessa varusmiehet hyppäsivät laskuvarjoilla.

– Hyppääjiä oli useampi. Kaksi loukkasi kätensä, kertoo Pia Enros rykmentin viestinnästä.

Kyseessä ei ollut Enrosin mukaan tandem-hyppy, vaan kumpikin varusmies teki suorituksensa yksin.

Varjot aukesivat normaalisti.

Enros ei tiennyt tarkemmin, miten loukkaantumiset tapahtuivat. Kumpikin oli laadultaan lievä.

– Heidät tarkastettiin terveyskeskuksessa eivätkä vammat vaatineet jatkohoitoa.

Ison NH-90-sotilashelikopterin laskeutuminen herätti ymmärrettävästi huomiota Ivalon keskustassa.

– Siirto hoitoon tapahtui helikopterilla, koska paikka oli sen verran syrjässä ja helikopteri oli sopivasti käytettävissä, Enros selittää.

Kyseessä oli sama kopteri, josta hypyt tehtiin.

Utin jääkärirykmentti on niin sanottu korkean valmiuden joukko-osasto, johon on on keskitetty maavoimien erikoisjoukkotoiminta ja puolustusvoimien helikopteritoiminta.

Kymenlaaksoon Uttiin sijoitettu Jääkärirykmentti harjoittelee Lapissa vuosittain.

Tämänvuotinen talviolosuhdeharjoitus alkoi 20. helmikuuta ja päättyy 17. maaliskuuta.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa henkilöstön kykyä toimia kylmissä ja lumisissa olosuhteissa.

Harjoituksessa kehitetään myös yhteistoimintaa kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Suomalaiseen harjoitusjoukkoon kuuluu palkattua henkilöstöä, varusmiehiä ja reserviläisiä yhteensä noin 660 henkeä.

Lisäksi harjoituksen ryhmätason koulutukseen osallistuu kansainvälisiä yhteistoimintakumppaneita.

Harjoitustoimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina. Sotilaat majoittuvat maastossa pienissä partiokokoonpanoissa ja liikkuvat pääosin suksilla ja lumiajoneuvoilla.

Osassa harjoitustilanteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita.

Harjoitukseen liittyy puolustusvoimien NH90- ja MD500-helikopterien lentotoimintaa.

Helikopteritoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa.

Puolustusvoimat on tehnyt harjoitukseen liittyen hallinnollisen päätöksen maa- ja vesialueiden tilapäisestä käyttämisestä.

Poroisäntiä on tiedotettu harjoituksesta Paliskuntain yhdistyksen kautta.

Harjoitustoimintaa on Lapin maakunnan alueella Rovaniemen pohjoispuolella.