Suomeen saapuu harvinainen vieras Britanniasta

Yksi historian kuuluisimmista panssarivaunuista on nähtävissä Parolan Panssarimuseossa huhtikuusta alkaen.

Parolan Panssarimuseo saa tänä keväänä mahtipontisen vieraan.

Hämeenlinnan kupeessa sijaitsevaan museoon nimittäin saapuu toisen maailmansodan aikainen Panzerkampfwagen VI Ausf. B Tiger II -panssarivaunu, museo kertoo nettisivuillaan.

Jykevä saksalaisvaunu tunnetaan paremmin nimellä Königstiger, ”kuningastiikeri”. Se on yksi toisen maailmansodan ehdottomista tankkikuuluisuuksista.

Tiger II -vaunut olivat Natsi-Saksan käytössä vuosina 1944–1945 esimerkiksi Normandian taisteluissa. Niitä ei koskaan onnistuttu kunnolla massatuottamaan teknisistä ongelmista ja sotatilanteesta johtuen.

Kuningastiikeri saapuu Suomeen Britanniasta.

Panssarimuseon johtaja Simo Hautala on innoissaan huhtikuun tulokkaasta.

– Museolle pitää aina saada jotain uutta ja mielenkiintoista esille. Meillä oli tiedossa, että tällainen raskas, hieno ja harvinainen vaunu oli esillä Britanniassa. Panssarimuseoiden verkoston kokouksessa tuli esille, että vaunu on kiertueella ja sen voisi tuoda Suomeenkin, Hautala kuvailee prosessia.

Vaunun majapaikka on Englannin Bovingtonissa, jossa sijaitsee maailman suurimpiin lukeutuva The Tank Museum -panssarimuseo. Parolan Panssarimuseo on lainannut Bovingtoniin vastavuoroisesti T-34-panssarivaunun, eli kuuluisan ”Sotkan”.

Tiger II -vaunut kerkesivät rintamalle toisen maailmansodan lopussa.

Bovingtonista vaunu tuotiin näytille Ruotsiin, josta se matkaa seuraavaksi Suomeen. Raskaan panssarin siirtäminen ei ole helppoa, mutta Parolassa vastaavaan on totuttu.

– Se on suuruusluokaltaan samanlainen kuin Leopard 2A6 -vaunu. Siirtämiseen vaaditaan raskas lavetti, Hautala sanoo.

Parolassa ei ole aiemmin ollut minkäänlaista Tiger-panssarivaunua. Nyt saapuva yksilö on muutenkin erityisen harvinainen, sillä se on vuosina 1943–1944 valmistettu prototyyppi.

– Se on järjestyksessään toinen kolmesta kokeiluversiosta. Yhteensä Tiger II -vaunuja tehtiin muutama sata, Hautala toteaa.

Kuningastiikeri on nähtävissä Parolassa 14.4.–30.9.2023.