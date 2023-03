Kuulitko nämä inttiaikanasi? Lukijat jakavat hauskimmat tornarit

Asepalvelukseen on vuosien varrella liitetty jos jonkinlaisia kuulopuheita ja legendoja, jotka tunnetaan tornihuhuina eli tornareina.

Tornarit kerrotaan tietysti totena alokaserältä toiselle, joten samat tarinat voivat kiertää varuskunnissa vuosikymmeniä. Joidenkin tornareiden sanotaan periytyvän aivan Puolustusvoimien alkuajoilta.

Pyysimme lukijoitamme kertomaan tornareista sitkeimmät ja hulvattomimmat.

Rambomaiset vääpelit ja ylikersantit ovat saavuttaneet tornareissa lähes legendaarisen aseman.

”Sodankylässä kiersi tornari, jossa eräs vääpeli olisi kaivattanut telamiinoja sissikomppanian edessä olevalle asfalttikentälle. Ja kaikista hurjin juttu, joka kyseisestä vääpelistä kiersi sitkaasti oli, että hän on niin sotahullu, että on kaivanut oman asuntonsa takapihalle juoksuhaudan sekä nimennyt omat tyttärensä Ansaksi ja Miinaksi.”

”Alokasaikana Upinniemessä yksikköupseerina toimi mies, joka oli huhujen mukaan käynyt muukalaislegioonan, ja ollut sodassa. Legendan mukaan mies oli käskyttänyt joukkueen poistumisharjoituksessa mereen ja tämän vuoksi hän oli ikuisessa ylenemiskiellossa. Miehen baretin nauhat myös roikkuivat baretin ulkopuolella, mikä sen aikaisten inttihuhujen mukaan tarkoitti että on tappanut ihmisen.”

"Jokainen Suomen varuskunta on se ainoa ja oikea, jossa hullu vääpeli on ampunut ruokalan kattoon saadakseen väen hiljaiseksi. Jokaisessa varuskunnassa on komppanianpäällikkö myöntänyt kaikkien lomat anottuina, minkä jälkeen on ampunut itsensä.”

"Olin 90-luvun alussa intissä Upinniemessä. Siellä kulki villi tarina upseerista, joka oli pihalla käskyttänyt komppaniaa, ja jossain vaiheessa hän oli käskenyt erästä kiipeämään lipputankoon. Siitä syntyi hämmennystä, eikä vapaaehtoista ollut löytynyt, joten käskyn vakuudeksi hän näytti edeltä mallia ja kiipesi lipputankoon – ylösalaisin, jalat edellä."

"Varusmiespalvelusta oli suorittamassa mies, joka oli palvellut muukalaislegioonassa ennen armeijaa. Sotaharjoituksessa tuli yöllä taisteluhälytys ja legioonan käynyt viilsi puukolla teltan halki ja poistui siitä yön pimeyteen aseensa kanssa."