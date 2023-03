Ilta-Sanomat keräsi lukijoiltaan todellisia naistenpäivän toiveita. Toiset kaipasivat kukkia, toiset ”patriarkaatin kaatumista”. Myös soraääniä riitti.

Keskiviikkona 8. maaliskuuta järjestettävänä kansainvälisenä naistenpäivänä juhlistetaan naisia ja pyrkimystä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Naistenpäivän perinteisiin lukeutuvat muun muassa kukkalahjat.

Kansainvälinen naistenpäivä YK:n julistama merkkipäivä

Juhlittiin ensimmäisen kerran vuonna 1975, mutta naistenpäivän historia ulottuu 1910-luvulle

Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate vahvistettiin YK:n peruskirjassa vuonna 1945

Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979

Ilta-Sanomat kysyi tiistaina lukijoiltaan, mitä he todella toivovat naistenpäivältä.

Kymmenistä vastauksista monissa suhtauduttiin päivään innokkaasti, suosien perinteisiä ja yksinkertaisia muistamisia.

"Kaunis kukkakimppu lempikukistani. Hyvä ateria ja kakkukahvit."

”Kauniita sanoja, sydämestä sanottuja.”

”Jalkakylpy ja hyvä ruoka. Jos kukka, niin vaikka narsissi tai tulppaaneja, sopivat kaikkien iloksi keväiseen pöytään.”

”Pizzaa”.

”Kaksi El Tiempoa”.

Moni toivoi saavansa miehensä tekemän aamupalan.

”Puolisoni vie minut luultavimmin syömään jonnekin, niin kuin on tehnyt viimeiset parikymmentä vuotta naisten päivänä. Oikein kiva tapa!”

”Tärkeintä on, että saan jollain tavalla arjesta poikkeavaa huomioimista ja teemme yhdessä jotain.”

”Lämmin halaus ja pari nättiä sanaa. Kiitos.”

Monet muistivat naistenpäivän merkitystä sukupuolten väliselle tasa-arvolle.

"Kulkea turvallisesti yksin kotiin baarin illan jälkeen.”

”Toiveena olisi ettei tarvitsisi muistuttaa ihmisiä siitä, että miestenpäivä on myös olemassa.”

”Minulla on vain yksi toive; että patriarkaatti kaatuu!”

”Töissä erittäin miesvaltaisella alalla ilahtuisin huomioinnista; munkkikahvit vaikka kaikille? Kotona riittäisi pusu.”

Leffailta miehen kanssa oli toiveissa

”Toivoisin puolison ymmärtävän tasa-arvon ja naisten oikeuksien olevan minulle tärkeitä ja rehukimpun sijasta lahjoittavan vaikka rahaa näiden asioiden edistämiseen.”

”Naisten välistä solidaarisuutta. Sanonta ”nainen on naiselle susi” on valitettavasti totta. Naisilla on edelleen hyvin vaikeaa asettua tukemaan toista naista oli kyse sitten vaalityöstä tai työelämästä."

”Naistenpäivän alkuperäisen tarkoituksen esiin nostamista. Kyseessä ei ole mikään länsimaalaisen naisen hemmottelupäivä vaan taustalla on karu totuus!”

”Aitoa ja asenteetonta keskustelua ihmisten välisestä tasa-arvosta. Jokaisena vuoden päivänä. Kukat eivät liity tasa-arvoon tai naiseuteen mitenkään.”

OSA vastaajista suhtautui naistenpäivään konseptina kriittisesti.

”Aivan jonninjoutava päivä.”

”Lievästi ärsyttää. En halua mitään.”

”Koko naisten päivän voisi lopettaa, koska se ei ole mitään muuta kuin kaupallista hössötystä, joka enemmin vie naisasiaa pois siitä oleellisesta. Aivan typerä päivä nykyisellään, ja itseäni enemminkin hävettää olla nainen naisten päivänä.”

Rauhaa Ukrainaan.

”Aivan turha markkinapäivä monien muiden vastaavien teemapäivien lisäksi. Perustettu lähinnä kauppiaita varten. En ole ikinä millään muotoa sitä viettänyt, enkä tapojani muuta.”

Jotkut yhdistävät päivän Yhdysvaltoihin, toiset entiseen itänaapuriin.

”Ihan typerä amerikkalainen keksintö koko päivä.”

”Tämä Neuvostoliiton perinne pitää unohtaa. Internationaalikommunismi edelleen YYA-Suomessa jalustalla. Keksittävä hienoille naisillemme jokin muu tapa muistaa. Tämä terrorivaltion jäänne pois heti.”

”Naistenpäivä on vasemmistolaista hapatusta. Jokaisen päivän tulee olla naistenpäivä.”

Maailmantilanne heijastuu myös naistenpäivän juhlintaan.

”Suukon ja aamukahvit ja että Venäjä poistuisi Ukrainasta ja tulisi rauha. 8.3.2023 olisi hyvä rauhan vuosipäivä.”