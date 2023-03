Tuore ennuste julki: tältä näyttää kevään sää

Sunnuntaina julkaistiin tuore kolmen kuukauden ennuste huhti–kesäkuun jaksolle.

Uuden kolmen kuukauden ennusteen mukaan Suomen kevätsää näyttää aika lailla siltä kuin sen kuuluukin näyttää, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF julkaisi sunnuntaina kolmen kuukauden ennusteen eli niin sanotun vuodenaikaisennusteen huhti–kesäkuun jaksolle. Sen mukaan Suomen kevään ja alkukesän sää ei vaikuta vuodenaikaan nähden poikkeukselliselta.

– Ennusteena se on tasapaksu. Siinä ei näy piirteitä, että kevät etenisi kauhean hitaasti tai kesä tulisi kauhean nopeasti, vaan mennään miten tilastojen valossa pitäisikin, Koskela kiteyttää.

Kevätsää näyttää siis huhti–kesäkuun jaksolla sekä keskilämpötilaltaan että sademäärältään tavanomaiselta.

– Se voi toteutua monella tavalla, miten keskimääräiseen säähän päästään. Ei voi sanoa, mikä jakso olisi vaikka toukokuussa lämpimämpi. Todennäköisesti, kun Suomen sää on vaihtelevaa, välillä on kylmempiä ja välillä lämpimämpiä jaksoja, ja ne kumoavat toisensa.

Ainoa pieni poikkeama sääennusteessa on Suomen sademäärissä. Ennusteen mukaan sademäärät voivat olla keväällä hieman keskimääräistä alhaisempia. Etenkin maan länsiosassa sekä pohjoisessa sademäärä voi jäädä keskimääräistä alhaisemmaksi.

Koskela kuitenkin sanoo, että myös nämä määrät ovat niin lähellä keskiarvoa, että johtopäätöksiä on vaikea vetää.

Huhtikuussa Etelä-Suomessa lämpötila on ollut yleensä keskimäärin noin neljä astetta, Koskela sanoo. Forecan sääpedian mukaan maan keskivaiheilla lämpötila on ollut yleensä muutaman asteen nollan yläpuolella. Suuressa osassa Lappia huhtikuun keskilämpötila on ollut yleensä pakkasen puolella.

Tyypillisesti huhtikuu on ollut vuoden vähäsateisimpia kuukausia maaliskuun ohella. Sademäärä vaihtelee koko maassa vajaan noin 20 ja 40 millimetrin välillä.

Toukokuun keskilämpötila on ollut Etelä-Suomessa noin reilu 10 astetta, Pohjois-Lapissa noin 1–3 astetta. Päivän ylin lämpötila voi kohota kuun lopulla etelässä yli 15 asteen ja pohjoisessakin lähelle sitä.

Toukokuussa sademäärät kasvavat hieman huhtikuuhun verrattuna erityisesti sisämaassa. Eniten sadetta kertyy Kainuun alueella, missä vettä on usein tullut noin 50–60 millimetriä, Forecan sääpedia kertoo.