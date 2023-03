Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Lintilä kiistää Ylellä yhä väitteet päihtyneenä työskentelystä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kiistää edelleen väitteet siitä, että hän olisi tehnyt töitä päihtyneenä.

– Alkoholi ei ole vaikuttanut millään tavoin työtehtäviini. En ole kuullut vielä keneltäkään sitä, että olisi havainnut sen vaikuttaneen työtehtäviini, Lintilä sanoi Ylen haastattelussa keskustan kansanedustajan Mikko Kinnusen vaalikiertueen yhteydessä Kalajoella.

Lintilä kiistää olleensa ”maistissa” edustustehtävissä ja sanoo, ettei hänellä ole ongelmaa alkoholin kanssa.

Ilta-Sanomat uutisoi viime perjantaina, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on keskustellut Lintilän kanssa tämän alkoholinkäyttöön liittyvistä huhuista. Ilta-Sanomien mukaan myös pääministeri Sanna Marin (sd) olisi joutunut puuttumaan asiaan.

ISW: Bahmutin taistelu voi tuhota Wagner-joukot

Bahmutissa käytävästä taistelusta on tullut strategisesti merkittävä alueella olevien venäläisten joukkojen kokoonpanon vuoksi, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War

Ajatushautomon arvion mukaan Venäjän joukot Bahmutin lähellä ovat muuttaneet taktiikkaa ja tuoneet taisteluun miehiä erikoisjoukoista ja myös tavanomaisista joukoista.

Bahmutin taisteluissa on menehtynyt tuhansia yksityisten Wagner-joukkojen miehiä, joita se on rekrytoinut vankiloista. Bahmutissa taistelevat ovat nyt Wagnerin armeijan eliittijoukoista, Venäjän ilmavoimien yksiköistä ja myös kouluttamattomista joukoista.

Ajatushautomon arvion mukaan Bahmutin taistelu voi heikentää vakavasti Wagnerin parhaita joukkoja.

Jari Aarnion vapauttava tuomio Volkan Ünsalin murhajutussa jää voimaan

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt syyttäjälle valituslupaa asiassa, jossa Helsingin huumepoliisin ex-päällikköä Jari Aarniota syytettiin murhasta.

Helsingin hovioikeuden vapauttava tuomio pysyy siis voimassa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2020 Aarnion murhasta elinkautiseen vankeuteen. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisariona ja huumerikosyksikön johtajana toiminut Aarnio oli laiminlyönyt Helsingin Vuosaaressa vuonna 2003 tehdyn Volkan Ünsalin murhan estämisen.

Käräjäoikeuden mukaan Aarnio oli tiennyt murhasta ennalta ja hänellä olisi poliisina ollut velvollisuus estää se. Hovioikeus hylkäsi vuonna 2022 syytteen ja vapautti Aarnion tuomitusta rangaistuksesta.

KKO:ssa syyttäjä vaati, että Aarnio tuomitaan murhasta tai taposta, tai avunannosta rikokseen. Syyttäjän valituslupahakemus KKO:ssa hylättiin.

Israel teki ilmaiskun Aleppon lentokentälle Syyriassa

Israel teki ilmaiskun Syyriaan Aleppon lentokentälle viime yönä, kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sana.

Kukaan ei tiettävästi kuollut, mutta isku aiheutti huomattavaa tuhoa kentälle, joka on ollut merkittävässä roolissa avustustarvikkeiden tuonnissa Luoteis-Syyrian maanjäristysalueelle. Syyrian liikenneministeriön mukaan kenttää ei voida avata uudelleen lentoliikenteelle ennen kuin vauriot on saatu korjattua.

Israel on tehnyt vuosien mittaan useita ilmaiskuja Syyriaan, mutta useimmiten kohteena ovat olleet Syyrian armeijan sekä Syyrian liittolaisten Iranin ja libanonilaisen Hizbollahin joukot.

Kiinan presidentti syyttää länsimaita ja Yhdysvaltoja Kiinan tukahduttamisesta

Kiinan presidentti Xi Jinping syyttää länsimaita Kiinan tukahduttamisesta ja eristämisestä.

Myöhään maanantaina kansankongressille pitämässään puheessa presidentti totesi, että länsimaat ovat Yhdysvaltain johdolla toteuttaneet Kiinan kaikenkattavan eristämisen, piirityksen ja tukahduttamisen. Xin mukaan tämä on tuonut ennenäkemättömän vakavia haasteita maan kehitykselle.

Sunnuntaina alkanut vuotuinen kansankongressin kokous on muodollisesti Kiinan korkein valtio- ja lainsäädäntöelin. Todellisuudessa se on enemmänkin kumileimasinparlamentti, joka siunaa hallitsevan kommunistisen puolueen päätökset.

Taksilupia yhä useammalla, mutta kuljettajista on huutava pula

Taksinkuljettajien ajolupien määrät ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2018 alkaen, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vaikka vuonna 2022 taksinkuljettajien lupia oli voimassa 38 000 kappaletta eli enemmän kuin koskaan ennen, esiintyy alalla kuljettajapulaa.

Työ- ja elinkeinotoimiston tietoihin pohjautuen vuonna 2022 kuukausittain avoimia taksinkuljettajapaikkoja on ollut keskimäärin noin 450.

– Väkilukuun suhteutettuna tarve kuljettajille on ollut erityisen suurta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jonne myös kaksi kolmasosaa avoimista paikoista on sijoittunut, toteaa Traficomin erityisasiantuntija Tuomas Kiiski.