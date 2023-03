Jyrkkä käänne säässä: ajokeli muuttuu erittäin huonoksi – tänne lumipyry iskee

Suomeen on ennustettu kaksi lumipyryä tälle viikolle. Ensimmäinen niistä alkaa keskiviikkona. Ajokelin on varoitettu muuttuvan tuolloin huonoksi Suomen eteläosissa.

Lumipyry saapuu Suomen ylle keskiviikkona ja ajokeli on maan eteläosassa aamulla erittäin huono, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela.

Korpelan mukaan lunta sataa maan eteläosissa keskiviikkona paikoin noin 10 senttimetriä. Erityisesti lunta tulee Korpelan mukaan Kaakkois-Suomen alueella Kymenlaakson eteläosiin ja Etelä-Karjalaan.

Keskiviikkona myös tuulee. Maan etelä- ja keskiosissa puuskaisen tuulen määrä on noin 15 metriä sekunnissa. Päivän mittaan tuulet ja lumisateet kuitenkin heikkenevät, vaikka lunta tuleekin silti koko päivän.

Ruotsissa ihmisiä on kehotettu pysymään jopa kotona tulevan lumimyräkän vuoksi. Korpelan arvion mukaan Suomessa lumipyry vaikuttaa ennen kaikkea ajokeliin, eikä luvassa ole esimerkiksi tuulen aiheuttamia puiden kaatumisia tai sähkökatkoksia.

– Tuulen aiheuttamat vahingot jäävät vähäisiksi. Lumipyry vaikuttaa meillä liikenteeseen ja huonosta ajokelistä varoitellaan maa-alueilla.

Vaarallisen ajokelin varoitus on voimassa keskiviikkona Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoituksia on annettu Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon, Pirkanmaalle, Päijät- ja Kanta-Hämeeseen, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle. Tuoreimman tiedon mukaan varoitukset ovat voimassa koko keskiviikon.

Myös merialueille on annettu varoituksia. Esimerkiksi Suomenlahden itä- ja länsiosaan on annettu varoitukset kovasta tuulesta merialueilla. Ennusteen mukaan Idän ja kaakon välistä tuulta voi tulla keskiyöstä alkaen 16 metriä sekunnissa. Alueille on annettu myös jäätämisvaroitus, jonka mukaan runsas jään kertyminen voi heikentää aluksen operointia.

Pakkasta Suomen etelä- ja keskiosiin on luvassa keskiviikkona noin 5–8 astetta.

– Etelässä tuuli tekee pakkasesta kovin purevan, sillä sen verran kovasti tuulee. Viiden asteen pakkanen tuntuu huomattavasti kylmemmältä.

Lappiin on sen sijaan luvattu lumipyryn sijasta keskiviikolle poutaa ja aurinkoakin. Pakkanen huitelee noin 15–20 asteen välillä.

Torstaina sää on etelässä rauhallisempi ja pakkasta on noin 10 astetta. Maan pohjoisosissa pakkasta on noin 20 astetta.

Vaikka sää rauhoittuu hetkellisesti keskiviikon jälkeen, on viikonlopulle kuitenkin ennustettu uutta lumipyryä. Korpelan arvion mukaan lumipyry voi alkaa lauantaina, ja se jatkuu vielä sunnuntaina. Kahden vuorokauden lumisadekertyminä hän arvioi, että lunta voi tulla paikoin jopa 20 senttimetriä. Korpela kuitenkin korostaa, että ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia.

Myös matalapaine on viikonloppuna voimakas ja sää voi olla tuulinen. Korpela ei osaa kuitenkaan vielä arvioida sitä, kuinka puuskaista tuuli tulee olemaan. Määrä voi olla sama kuin keskiviikkona, noin 15 metriä sekunnissa puuskissa.