Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

EVA:n kysely: Suosituin hallituspohja on kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva hallitus

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n kyselyn mukaan suosituin hallituspohja on kokoomuksen ja perus­suomalaisten varaan rakentuva hallitus. Kokoomuksen ja perus­suomalaisten hallitusta parhaimpana piti 23 prosenttia vastaajista.

Sdp:n ja kokoomuksen sinipuna­hallitus ei hävinnyt paljon porvari­vaihtoehdolle. Sdp:n ja kokoomuksen hallitus­yhteistyön mieluisampana vaihtoehtona näki 19 prosenttia vastaajista.

Sdp:n ja keskustan hallitus­yhteistyön jatkoa toivoi 10 prosenttia suomalaisista.

Asiantuntija: Ukrainan hyökkäys on vääjäämätön, vaikka se menettäisi Bahmutin

Ukrainalla olisi huhti-toukokuussa valmiudet toteuttaa suuri hyökkäys rintamalla, ennustaa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

– Vääjäämättä on edessä tilanne, jossa Ukrainan on pakko käydä hyökkäykseen. He varmaan odottavat parasta mahdollista hetkeä, että he saavat kaiken luvatun materiaalin käyttöön, mitä on jo alkanut tulla sinne. mukaan lukien panssarivaunuja, Käihkö sanoo.

Käihkö veikkaa, että Ukrainan hyökkäys kohdistuisi etelän suuntaan.

Arvelut siitä, että Ukraina joutuu luopumaan Bahmutista lisääntyvät. Ukrainan strategiasta Bahmutissa on viime päivinä kuultu kritiikkiä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Ukraina kuluttaa Bahmutissa kovaa vauhtia joukkoja, joita pitäisi säästää kevään strategiseen vastahyökkäykseen.

Käihkön mukaan ukrainalaisten vetäytyminen Bahmutista on odotettua, ja ukrainalaiset poliitikot ovat valmistelleet kansaa siihen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantaina ohjeistaneensa maansa asevoimia löytämään lisäjoukkoja. Presidentti vakuutti, etteivät ukrainalaisjoukot ole vetäytymässä kaupungista, vaikka kaupungin puolustajien tilanne on muuttunut yhä tukalammaksi.

Nato-ratifiointia panttaavan Unkarin edustajat aloittavat kierroksensa Ruotsista

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointia puivan Unkarin lähettämä valtuuskunta vierailee tänään Ruotsissa. Unkarin pääministeri Viktor Orbanin puoluetoverin ja parlamentin varapuhemiehen Csaba Henden johtama valtuuskunta tapaa Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin.

Valtuuskunta jatkaa Ruotsista matkaa Suomeen, jossa se tapaa keskiviikkona eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) ja eduskuntaryhmien sekä ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien edustajia.

Kim Jong-unin sisko varoittaa Yhdysvaltoja sekaantumasta ohjuskokeiluihin

Pohjois-Korea on syyttänyt Yhdysvaltoja Korean niemimaan jännitteiden tahallisesta kiristämisestä, kertovat uutistoimistot Reuters, AFP ja Yonhap.

Diktatuurivaltion ulkoministeriön kommentit ovat liitoksissa Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisiin ilmasotaharjoituksiin. Maanantaina pidettyihin harjoituksiin osallistui ainakin yksi yhdysvaltalainen B-52H -pommikone. Kyseinen kone voi kantaa myös ydinaseita.

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin sisko Kim Yo-jong kertoi, että jos Yhdysvallat käyttää aseellista voimaa Pjongjangin strategisten aseiden kokeiluja vastaan, tulkitaan se sodanjulistuksena. Strategisilla aseilla Kim Yo-jong viitannee ydinase- ja ohjuskokeiluihin.

Japanilaisen H3-avaruusraketin matka epäonnistui

UUDEN sukupolven japanilaisen H3-avaruusraketin matka epäonnistui nousun jälkeen tiistaina. Toisin kuin epäonnistuneessa yrityksessä viime kuussa, tällä kertaa raketin laukaisu vaikutti onnistuvan ja se saatiin ilmaan.

Japanin avaruusjärjestön live-seurannan mukaan raketin vauhti alkoi kuitenkin hidastua nousun jälkeen. Todettuaan, ettei raketti voi onnistua tehtävässään, avaruusjärjestö aktivoi sen itsetuhojärjestelmän.

Avaruusjärjestö ei välittömästi tarjonnut selitystä sille, mikä laukaisussa meni vikaan. H3 on havaintosatelliitin kantoraketti, josta on kaavailtu mahdollista kilpailijaa SpaceX-yhtiön Falcon 9 -raketille.