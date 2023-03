Presidentti Niinistö puhui Washingtonin osavaltion senaatille – lue puhe sanasta sanaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen Washingtonin senaatille Seattlessa maanantaina.

Yhdysvalloissa parhaillaan vieraileva tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui maanantai-iltana Suomen aikaa Washingtonin osavaltion senaatin ja edustajainhuoneen yhteisistunnossa.

Puheessaan Niinistö nosti esiin muun muassa Suomen ja Yhdysvaltain väliset suhteet, Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainassa, Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset, Washingtonin osavaltion ja Suomen välisen kumppanuuden sekä ilmastonmuuton torjumisen.

Ilta-Sanomat julkaisee Niinistön puheen sanasta sanaan suomeksi käännettynä.

Voit lukea puheen alta:

Kuvernööri Inslee, puhemies Heck, Washingtonin osavaltion senaatin ja edustajainhuoneen jäsenet, osavaltion korkeimman oikeuden tuomarit, hyvät washingtonilaiset.

Minulle on suuri ilo ja kunnia puhua tälle yleisölle.

Suomella ja Yhdysvalloilla on vahva ja pitkäaikainen suhde. Maantieteellisesti olemme kaukana toisistamme, mutta kulttuuriset ja historialliset siteemme ovat läheiset. Ja mikä tärkeintä, me edustamme samoja arvoja.

Nykyinen kriittinen geopoliittinen tilanne on lähentänyt meitä entisestään. Vahvistamme nyt suhteitamme muun muassa puolustuksen, kaupan, teknologian ja energiaturvallisuuden aloilla. Ja pian voimme kutsua toisiamme liittolaisiksi.

Yli vuosi sitten Venäjä aloitti julman hyökkäyksensä Ukrainaan ja toi täysimittaisen sodan takaisin Euroopan mantereelle. Kuluneen vuoden aikana olemme joutuneet todistamaan kauheuksia, joita emme olisi odottaneet näkevämme Euroopassa tänä päivänä. Hävitettyjä kaupunkeja. Tuhottuja kouluja, koteja ja elintärkeää infrastruktuuria. Tuhansia menetettyjä ihmishenkiä. Miljoonia kotinsa jättämään joutuneita.

Hiljattain Varsovassa pitämässään puheessa presidentti Biden kutsui Venäjän hyökkäystä aikamme koetukseksi. Koetukseksi, ei vain Ukrainalle, vaan myös Euroopalle, Yhdysvalloille, Natolle ja kaikille demokratioille. Ukraina on kohdannut koetuksen pää pystyssä. Ukrainalaiset jatkavat taistelua vapautensa ja yhteisten arvojemme puolesta uskomattomalla voimalla ja periksiantamattomuudella.

Transatlanttinen yhteisö seisoo Ukrainan rinnalla vahvana ja yhtenäisenä. Senaatit ja parlamentit Atlantin molemmin puolin ovat muuttaneet vanhoja toimintatapoja ja tehneet vahvoja päätöksiä. Yhdessä olemme antaneet Ukrainalle huomattavia määriä sotilaallista apua, aineellista tukea ja humanitaarista hätäapua. Sitä meidän on jatkettava, kunnes oikeudenmukainen ja kestävä rauha on saavutettu.

Meille suomalaisille Venäjän hyökkäys toi mukanaan oman historiamme kaikuja. Se herätti kollektiivisen muistimme. Kuvaillessaan Suomen taistelua Neuvostoliittoa vastaan talvisodassa presidentti Franklin D. Roosevelt kirjoitti: ”Suomen kansa on ylivertaisella urheudellaan ja voimakkaalla vastarinnallaan ylivoimaisia asevoimia vastaan voittanut moraalisen oikeuden elää ikuisessa rauhassa ja itsenäisyydessä maassa, jota se on niin urheasti puolustanut.”

Venäjän sodalle Ukrainassa ei näy loppua. On Ukrainan asia päättää, milloin on neuvottelujen aika. Suomi tukee Ukrainan aloitetta oikeudenmukaisen rauhan puolesta. Ja yksi asia on selvä: ukrainalaisilla on oikeus elää rauhassa ja itsenäisyydessä omassa maassaan.

Joulukuussa 2021, kun Venäjän presidentti vaati, ettei Nato saa laajentua itään, me Suomessa tiesimme, mitä hän halusi. Hän yritti palauttaa vaikutuspiirit. Tällä tavoin hän halusi rajoittaa myös meidän oikeuttamme valita omat liittolaisemme. Tähän emme voineet suostua.

Kymmenen vuotta aiemmin – aivan ensimmäisessä tapaamisessamme – olin sanonut presidentti Putinille, että Suomi, kuten jokainen suvereeni valtio, maksimoi omaa turvallisuuttaan. Venäjän yritys rajoittaa päätösvapauttamme ja lopulta sen julma hyökkäys toista suvereenia naapuria vastaan teki päätöksemme selväksi. Toukokuussa 2022 Suomi ja Ruotsi päättivät virallisesti hakea Nato-jäsenyyttä.

Suomi on aina ymmärtänyt, että turvallisuus ei ole itsestäänselvyys. Olemme pitäneet kiinni asevelvollisuudesta ja panostaneet johdonmukaisesti kansalliseen puolustukseemme. Vuonna 2021 teimme päätöksen 64 F-35-hävittäjän hankkimisesta. Se on paljon pienelle maalle. Näin ollen Suomen Nato-jäsenyys ei ainoastaan maksimoi omaa turvallisuuttamme. Olemme vahvasti edistämässä koko liittokunnan turvallisuutta.

Koko jäsenyysprosessimme ajan Yhdysvalloista saamamme tuki on ollut valtaisaa. Presidentti Biden on antanut painoarvonsa ja vahvan johtajuutensa Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessien tueksi. Kymmenet Yhdysvaltain senaatin ja edustajainhuoneen jäsenet kummastakin puolueesta ovat työskennelleet väsymättä puolestamme. Amerikkalaiset ympäri maata ovat ilmaisseet tukensa meille. Siitä haluan kiittää teitä.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä uupuu vielä kaksi ratifiointia. Toivon ja uskon kuitenkin, että Naton huippukokouksesta Vilnassa tulee todellinen osoitus liittoutuneiden yhtenäisyydestä, kun pöydän ympärillä on 32 jäsentä.

Washingtonin osavaltio on yksi Suomen tärkeimmistä kumppaneista Yhdysvalloissa. Ensimmäiset suomalaiset yhteisöt asettuivat tänne 1800-luvun lopussa. Vuonna 1915 Kirklandin Finn Hillissä oli noin 55 suomalaisperhettä ja 29 saunaa. Nykyään Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta ja noin 3 miljoonaa saunaa. Saunojen suhdeluku oli aika lailla kohdillaan täällä Washingtonin osavaltiossa yli sata vuotta sitten.

Washingtonin suomalaiset ja pohjoismaiset yhteisöt ovat edelleen vahvoja ja aktiivisia. Olemme ylpeitä, että meillä on jopa ”oma” edustajamme täällä osavaltion senaatissa, senaattori Marko Liias. Ja onhan meillä myös omat edustajamme, hyökkääjät Joonas Donskoi ja Eeli Tolvanen, Seattle Kraken -jääkiekkoseurassa.

Kohtaamamme monet päällekkäiset kriisit korostavat kumppanuuksien tarvetta. Suomelle kumppanuudet yhdysvaltalaisten osavaltioiden kanssa ovat yhä tärkeämpi osa kahdenvälistä yhteistyötämme.

Vuonna 2021 Suomi ja Washingtonin osavaltio allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan taloudellisten siteidemme syventämisestä. Pyrimme vauhdittamaan yhteistyötämme keskeisillä tulevaisuuden aloilla, joita ovat huipputeknologia ja vihreä siirtymä. Toivon, että tämä vierailu osaltaan edistää tätä työtä. Mukanani on joukko alan johtavia suomalaisia yrityksiä.

Maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomi ja Washington ovat edelläkävijöitä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointeja, poliittista johtajuutta, päättäväisyyttä ja innovointia. Nähdäkseni kestävyyttä ei pitäisi nähdä uhrauksena vaan mahdollisuutena.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ehdottoman tärkeää planeettamme selviytymisen kannalta. Lisäksi se on taloudellisesti järkevää. Vihreän teknologian maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti ja tarjoavat valtavia mahdollisuuksia kaltaisillemme edelläkävijöille.

Tulevaisuudessa kilpailukykymme ja kansallinen turvallisuutemme ovat tiiviisti sidoksissa murrosteknologioiden kehitykseen. Meille on paljon hyötyä yhteistyöstä sellaisilla aloilla kuin 6G, kvanttilaskenta ja tekoäly. Vain yhdessä voimme varmistaa, että keskeisiä teknologioita kehitetään ja käytetään arvojemme mukaisesti.

Luotan siihen, että Suomen ja Washingtonin osavaltion välillä aloittamamme hyvä työ kantaa hedelmää ja hyödyttää paitsi meitä myös suurempaa kansainvälistä yhteisöä.

Mitä suurempia haasteita kohtaamme, sitä tärkeämpää on, että kohtaamme ne yhdessä. Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja. Mutta Yhdysvallat tarvitsee myös Eurooppaa. Olemme yhdessä rakentaneet ja ylläpitäneet toisen maailmansodan jälkeisiä kansainvälisiä instituutioita ja järjestystä, Yhdistyneistä kansakunnista Bretton Woodsiin. Yhdessä me jatkamme tämän järjestyksen ylläpitämistä ja elvyttämistä, myös käynnissä olevan sodan jälkeen.

Kiitos.