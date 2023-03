21-vuotiasta epäillään kouluttautumisesta terrorismi­rikoksen tekemiseen – poliisi: ”Toiminta on ollut pitkäkestoista”

Epäilty terrorismirikos etenee syyteharkintaan.

Keskusrikospoliisi on yhdessä Helsingin poliisilaitoksen ja Suojelupoliisin kanssa tutkinut tapausta, jossa 21-vuotiaan, Suomessa asuvan Espanjan kansalaisen epäillään kouluttautuneen terrorismirikoksen tekemiseen. Asia siirtyy nyt syytehankintaan, tiedottaa Keskusrikospoliisi.

Rikosepäily kävi ilmi Helsingin poliisilaitoksella tutkitun toisen tapauksen yhteydessä. Käynnistyneestä esitutkinnasta ja epäillyn vangitsemisesta poliisi tiedotti 16. joulukuuta vuonna 2022.

Epäillyn hallusta löytyi ääri-islamistista aineistoa. Esitutkinnan aikana kävi ilmi, että hän on ollut jäsenenä ääri-islamistista materiaalia jakavissa ryhmissä ja saanut haltuunsa useita oppaita, joissa opetetaan muun muassa ampuma-aseiden käyttöä ja käsittelyä sekä räjähteiden valmistamista.

Lisäksi epäilty on poliisin tietojen mukaan ilmaissut kiinnostuksensa matkustaa sellaisille alueille, joissa terroristijärjestöt vaikuttavat.

– Epäilemme, että mies on hankkinut ja perehtynyt materiaaliin kouluttaakseen itseään terroristista tekoa varten. Toiminta on ollut pitkäkestoista. Se on alkanut vuonna 2019 ja päättynyt kiinniottoon viime vuoden joulukuussa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka tiedotteessa.

Puolakan mukaan epäilty on kiistänyt rikoksen ja kertonut poliisille etsineensä tietoa ääri-islamistisista asioita omaan tiedonjanoonsa.

Poliisin tutkinnassa ei paljastunut viitteitä siitä, että epäillyn toiminnan seurauksena ulkopuolisiin olisi kohdistunut vaaraa. Esitutkinnassa ei esimerkiksi käynyt ilmi, että epäilty olisi rakentanut tai yrittänyt rakentaa räjähdettä.