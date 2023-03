Venäjällä asuvaa miestä epäillään Suomessa törkeästä rikoksesta – liittyy pakotteisiin

Rikoksesta epäilty mies asuu osoitetietojen mukaan Venäjällä.

Epäillyn rikoksen tapahtumapaikka on Virolahdella, jossa sijaitsee Vaalimaan rajanylityspaikka.

50-vuotias mies vangittiin maanantaina Kymenlaakson käräjä­oikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä säännöstelyrikoksesta.

Epäilty rikos on tapahtunut Virolahdella 2. maaliskuuta. Kyseisessä kunnassa sijaitsee Vaalimaan rajan­ylitys­paikka. Rikosepäilyä tutkii Tulli.

Vangitsemista esittänyt tulli­ylitarkastaja Timo Ruottinen ei kommentoi tässä vaiheessa, mistä rikosepäilyssä on kyse. Hän kuitenkin vahvistaa, että rikosepäily liittyy EU:n asettamiin, Venäjään kohdistuviin pakotteisiin.

Törkeästä säännöstely­rikoksesta on lain mukaan kyse silloin, jos rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, jos rikos on omiaan aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle tai jos rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rikoksen on oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

IS:n tietojen mukaan vangittu mies ei ole henkilö­pakotteiden kohteena olevien listalla. EU:n henkilöpakotteet kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä heikentävien toimien tukemisesta, rahoittamisesta tai täytäntöön­panosta tai jotka hyötyvät kyseisistä toimista.

Miehellä on osoite venäläisessä kaupungissa, mutta hänellä on kuitenkin suomalainen henkilötunnus ja hänen tietonsa löytyvät Suomen väestö­tieto­rekisteristä. Tästä voi päätellä, että mies on todennäköisesti jossain vaiheessa joko asunut tai työskennellyt Suomessa. Miehellä ei ainakaan tällä hetkellä ole yritys­toimintaa Suomessa.

Mies on ollut Suomessa oikeuslaitoksen kanssa tekemisissä ainakin kerran aiemmin. Vuonna 2013 mies sai käräjäoikeudessa sakkotuomion paljastin­laite­rikkomuksesta. Tuomiossa oli kyse siitä, että miehellä oli autossaan niin sanottu tutkanpaljastin, joka ilmoittaa ajon aikana ajantasaisesti lähestyvistä liikennepoliisin kameroista ja tutkista.

Paljastinlaite löytyi rajatarkastuksen yhteydessä Vaalimaan rajan­ylitys­paikalla tuulilasiin kytkettynä.

Tuolloin mies oli ollut liikkeellä Suomeen rekisteröidyllä Kia Sportage -merkkisellä autolla, joka ei kuitenkaan ainakaan enää tänä päivänä ole hänen nimissään.

Mies selitti oikeudessa, ettei hän tiennyt laitteen kyseisestä ominaisuudesta, mitä käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt uskottavana. Oikeuden tuomitsemasta 20 päiväsakosta kertyi miehen tuloilla maksettavaa 120 euroa.