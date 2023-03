Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Lintilästä kanneltu oikeus­kanslerille ja eduskunnan oikeus­asia­miehelle

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) väitetystä alkoholinkäytöstä työaikana on tehty kantelu sekä valtioneuvoston oikeuskanslerille että eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelut vahvistettiin Ilta-Sanomille sekä oikeuskanslerin että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjaamoista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Uutissuomalainen.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on keskustellut ministeri Lintilän kanssa kahteen otteeseen tämän alkoholinkäyttöön liittyvistä huhuista.

Myös useat muut mediat ovat kertoneet Lintilän alkoholinkäyttöön liittyvistä epäilyistä. Lintilä on kiistänyt väitteet päihtyneenä työskentelystä.

Matti Klinge on kuollut

Historiantutkija, professori Matti Klinge on kuollut 86-vuotiaana.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Kuoleman vahvistaa HS:lle Klingen poika.

Vuonna 1936 syntynyt Klinge oli yksi Suomen tunnetuimpia historiantutkijoita. Hänen kirjallinen tuotantonsa on hyvin laaja. Hän on julkaissut muun muassa lukuisia tietokirjoja ja esseeteoksia.

Klinge toimi Helsingin yliopiston historian professorina vuosina 1975–2001.

Puolustusvoimain komentaja maanpuolustuskurssin avajaisissa: Ukrainaa on tuettu tavalla, joka on yllättänyt Venäjän

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoo valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa, että sodan loppua Ukrainassa on vaikea nähdä.

Hän sanoo, että Ukrainan kansan maanpuolustustahto ja yhteiskunnan kriisinsietokyky sekä läntisen yhteisön sotilaallinen, taloudellinen ja poliittinen tuki ovat olleet puolustustaistelussa avaintekijöitä.

Kivisen mukaan Ukrainaa on tuettu tavalla, joka on yllättänyt Venäjän.

Hän sanoo, että Kiina ja Venäjä haluavat muuttaa kylmän sodan jälkeen syntynyttä maailmanjärjestystä. Hänen mukaansa käynnissä on perinteiseen voimapolitiikkaan perustuva suurvaltakilpailu, jossa on pyrkimyksenä maksimoida vaikutusvalta.

Wagnerin Prigozhin varoittelee Bahmutin menettämisen seurauksista Venäjälle: "Koko rintama tulee romahtamaan"

Palkka-armeija Wagneria johtava Jevgeni Prigozhin sanoo joukkojensa kärsivän ammuspulasta taistellessaan Bahmutin kaupungista Itä-Ukrainassa. Prigozhin painottaa Bahmutin tärkeyttä Venäjän hyökkäykselle.

– Jos Wagner vetäytyy Bahmutista nyt, koko rintama tulee romahtamaan. Tilanne ei tule olemaan makoisa yhdellekään sotilasmuodostumalle, joka puolustaa Venäjän intressejä, Prigozhin sanoi Reutersin mukaan viikonloppuna julkaistulla videolla.

Vielä perjantaina Prigozhin hehkutti joukkojensa lähes saartaneen Bahmutin. Sunnuntaina hän kuitenkin valitti, ettei Bahmutiin olla saatu Venäjän johdon helmikuussa lupaamia ammuksia.

– Koitamme selvittää syytä: onko kyse vain normaalista byrokratiasta vai petturuudesta, hän kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Tulli ja poliisi: Espanjasta johdettu rikollisorganisaatio tuonut Suomeen marihuanaa lähes neljän miljoonan euron arvosta

Tulli ja poliisi ovat paljastaneet ulkomailta johdetun marihuanan salakuljetusorganisaation.

Tulli ja poliisi takavarikoivat maahantuonti- ja levitysorganisaation hallusta loppukesästä 2022 yhteensä lähes 40 kilogrammaa marihuanaa ja noin 95 000 euroa käteistä rahaa. Käteisen rahan epäillään olevan osin rikoshyötyä jo levitykseen päätyneestä marihuanasta ja osin maksua uudesta maahan tuodusta erästä.

Organisaation epäillään tuoneen Suomeen marihuanaa yli 230 kiloa. Maahantuonti on alkanut loppuvuodesta 2021. Turun ja Uudenmaan alueille päätyneen huumeen katukauppa-arvo on ollut lähes neljä miljoonaa euroa. Maahantuontieriä epäillään olleen yli kaksikymmentä.

ISW: Pitkä taistelu Bahmutissa saattaa avata Ukrainalle mahdollisuuden laajaan vastahyökkäykseen

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Venäjän hyökkäyksen huipentuminen Bahmutissa, sen jo päättynyt hyökkäys Vuhledarissa sekä maan viivästynyt hyökkäys Luhanskissa petaavat kaikki hyviä olosuhteita mahdolliselle Ukrainan laajamittaiselle vastahyökkäykselle.

Ajatushautomon mukaan tilanne rintamalla muistuttaa tällä hetkellä hieman viime kesää, jolloin Venäjä sai haltuunsa Severodonetskin ja Lysytshanskin kaupungit. Pari kuukautta tämän jälkeen Ukraina onnistui aloittamaan laajamittaisen vastahyökkäyksen saaden takaisin lähes koko Harkovan alueen idässä, sekä Hersonin kaupungin etelässä.

Pääministeri Kallaksen reformipuolue voitti Viron parlamenttivaalit

Pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue on voittanut Viron parlamenttivaalit, kun kaikki äänet on laskettu, kertoo Viron yleisradio ERR. Reformipuolue sai Riigikoguun 37 paikkaa, eli kolme enemmän kuin sillä oli aiemmin.

Suurin häviäjä vaaleissa on keskustapuolue, joka menetti 10 paikkaa. Puolueella oli aiemmin 26 paikkaa.

Vaalien yllättäjäksi on noussut liberaali Eesti 200 -puolue, jolla ei ollut aiemmin yhtäkään paikkaa parlamentissa, mutta joka olisi nyt saamassa 14 paikkaa.

Talven pakkasennätys on nyt -35,0 astetta

Viikko alkaa Suomessa selvästi tavanomaista kylmempänä ajankohtaan nähden. Lämpötilat alittavat keskimääräisen 3–7 asteella, arvioi sääpalveluyritys Foreca.

Kylmimmillään sää on poutaisilla alueilla, mutta maan eteläisiin osiin voidaan saada myös lumisateita.

Utsjoen Kevolla Kevojärven sääasemalla mitattiin maanantaina kuluvan talven uusi kylmyysennätys.

Lämpötila laski aamulla kolmeenkymmeneenviiteen pakkasasteeseen.

Edellinen ennätys oli 34,8 pakkasastetta ja se mitattiin Muonion kirkonkylässä kaksi kuukautta sitten 7. tammikuuta.