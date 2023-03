Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Presidentti Niinistön Yhdysvaltain-vierailu alkaa

Presidentti Sauli Niinistö aloittaa tänään vierailunsa Yhdysvalloissa. Matka kestää perjantaihin, ja teemana ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä talous- ja teknologiayhteistyö. Mukana seurueessa on yritysvaltuuskunta.

Ensimmäinen kohde on länsirannikolla Washingtonin osavaltiossa Seattlessa, jossa Niinistö muun muassa tapaa kuvernöörin ja puhuu osavaltion senaatin istunnossa. Tiistaina vuorossa on Kalifornia.

Torstaina Niinistö vierailee pääkaupungissa Washingtonissa esimerkiksi tapaamassa senaattoreita. Perjantaina luvassa on vierailu Norfolkin sotilastukikohdassa ja tapaaminen Virginian osavaltion kuvernöörin kanssa.

Pääministeri Kallaksen reformipuolue voitti Viron parlamenttivaalit

Pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue on voittanut Viron parlamenttivaalit, kun kaikki äänet on laskettu, kertoo Viron yleisradio ERR. Reformipuolue sai Riigikoguun 37 paikkaa, eli kolme enemmän kuin sillä oli aiemmin.

Suurin häviäjä vaaleissa on keskustapuolue, joka menetti 10 paikkaa. Puolueella oli aiemmin 26 paikkaa.

Vaalien yllättäjäksi on noussut liberaali Eesti 200 -puolue, jolla ei ollut aiemmin yhtäkään paikkaa parlamentissa, mutta joka olisi nyt saamassa 14 paikkaa.

ISW: Ukrainalaiset todennäköisesti suorittavat hallittuja vetäytymisiä Bahmutin alueella

Ukrainalaisjoukot suorittavat todennäköisesti rajoitettuja ja hallittuja taktisia vetäytymisiä Bahmutin alueella, yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo arvioi.

Ukrainalaiset ovat mahdollisesti vetäytymässä Bakhmutkajoen itärannalla olevista asemistaan. Bahmutin puolustus on ajatushautomon mukaan edelleen strategisesti ajatellen hyvä päätös, olettaen etteivät ukrainalaiset kärsi liian suuria tappioita. Puolustustaistelu nimittäin sitoo venäläisten resursseja alueelle, jolloin niitä ei voida käyttää muualla.

Ukraina kuluttaa joukkojaan Bahmutissa – ukrainalais­komentajalta karu arvio

Taistelu Bahmutista kuluttaa Ukrainankin joukkoja kovaa vauhtia ja saattaa uhata Ukrainan kykyä käynnistää vastahyökkäys, Wall Street Journal uutisoi.

Ukraina on taistellut kaupungin hallinnasta pitkälti venäläisen yksityis­armeijan Wagnerin joukkojen kanssa.

WSJ:n mukaan Ukraina on lähettänyt Bahmutia puolustamaan parhaimpia prikaatejaan viime kuukausina. Menetykset uhkaavat lehden mukaan Ukrainan kykyä käynnistää strateginen vastahyökkäys myöhemmin keväällä, kun maa on sulanut ja päällystämättömät tiet ovat kulkukelpoisia.

– Sotaa ei voita se osapuoli, joka saa eniten maata vaan se, joka tuhoaa vihollisen asevoimat, sanoi ukrainalainen pataljoonan komentaja Petro Horbatenko.

– Täällä me käytämme liian paljon hyökkäys­potentiaalia, jota me tarvitsemme läpimurtoon, kun Ukrainan musta maa kuivuu.

Onko Vladimir Putin valmis jopa peruuttamaan Venäjän presidentinvaalit?

Venäjällä on tarkoitus pitää presidentinvaalit seuraavan kerran ensi vuonna. Kansainvälisten politiikan­tutkijoiden ja analyytikkojen spekulaatioissa on alkanut nousta esiin sellaisiakin ajatuksia, että mitään vaaleja Venäjällä ei järjestettäisikään.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professori, Venäjän oikeuteen ja hallintoon erikoistunut Marianna Muravjeva pitää presidentin­vaalien peruuttamista kuitenkin epä­toden­näköisenä vaihtoehtona.

Muravjevan mukaan Ukrainan sota, Vladimir Putinin kyvyttömyys neuvotella rauhan ehdoista sekä avoin vastakkain­asettelu Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa voisivat olla Putinille sellaisia tekosyitä, ettei presidentin­vaaleja järjestettäisi vuonna 2024.

Lisäksi Venäjällä toteutettiin vuonna 2020 perustus­laki­uudistus, joka mahdollistaa Putinin jatkon vallassa jopa vuoteen 2036 saakka.

– Jos Putinin despotismi ja tyrannia eivät nouse ihan uudelle tasolle, vaalien peruuttaminen ei ole hänen näkökulmastaan kuitenkaan hyvä idea. Putin ei sikäli ole idiootti, hän haluaa ja tarvitsee kansan vaaleissa antaman mandaatin toiminnalleen, Muravjeva uskoo.

Valtava tulipalo vei noin 12 000 ihmiseltä kodin pakolaisleirissä Bangladeshissa

Bangladeshissa rohingya-vähemmistökansan asuttamassa pakolaisleirissä sattunut tulipalo tuhosi noin 2 000 asuinsijaa ja jätti noin 12 000 ihmistä kodittomiksi sunnuntaina, viranomaiset kertovat.

Tulipalo syttyi iltapäivällä paikallista aikaa Kutupalongissa, joka on yksi maailman suurimmista pakolaisten asutuskeskuksista. Enimmäkseen bambukepeistä ja pressuista rakennettu leiri muuttui hetkessä liekkimereksi.

Tulipalo tuhosi ainakin 35 pakolaisten käyttämää moskeijaa ja 21 koulutuskeskusta. Kuolemista tai loukkaantumisista ei ollut tietoa.

Ajokelivaroitus voimassa osassa maata – sää on tavanomaista kylmempi

Viikko alkaa Suomessa selvästi tavanomaista kylmempänä ajankohtaan nähden. Lämpötilat alittavat keskimääräisen 3–7 asteella, arvioi sääpalveluyritys Foreca.

Kylmimmillään sää on poutaisilla alueilla, mutta maan eteläisiin osiin voidaan saada myös lumisateita. Ilmatieteen laitos on antanut tälle päivälle varoituksen huonosta ajokelistä Keski-Suomen maakuntaan sekä neljään siitä kaakon suuntaan sijaitsevaan maakuntaan.

Lounaisilla merialueilla voi tuulla tänään navakasti.

Viileän sään odotetaan jatkuvan Suomessa yli maaliskuun puolivälin, mahdollisesti pitempäänkin.